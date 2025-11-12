שגיב פרידמן על ה-6:2: לא צריך להיכנס לפאניקה

אמנם מכבי תל אביב עדיין נאבקת כדי לשמור על תואר האליפות, אך ה-6:2 נגד בית”ר ירושלים הייתה מכה קשה לצהובים, וכמו שהקלישאה אומרת – הפגרה באה בזמן למועדון. בינתיים, אוהד הקבוצה והקומיקאי, התסריטאי והשחקן שגיב פרידמן עלה לדבר על הצהובים בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

התאוששת מההפסד ההיסטורי?

”אתה זוכר שפרגוסון אמר שזה עוד יום ארוך בהיסטוריה של מנצ’סטר יונייטד, אחרי שהם הפסידו 5:0, אז זה עוד יום בהיסטוריה של מכבי. זה קורה. באנו לראות את גלי וזיו ברמן ולא את ספיר ברמן, כי האדום הוא לא אדום. אדום ופנדל, שרואים שזה הצגה”.

רועי משפתי היה צריך להיות חכם ולא צודק.

”הוא היה צריך ליפול ראשון”.

לאזטיץ: "איבדנו את הראש"

או לא להצמיד ראש.

“וגם הטעות של רז שלמה, זה רצף אירועים וזה קורה. כשבית”ר תופסת יום, אז יש לה את הישראלים הכי טובים בארץ. היא קבוצה מאוד מסוכנת אבל לא צריך להיכנס לפאניקה”.

אתה מרוצה ממה שאתה רואה?

”צריך להסביר לאוהדים רק מה קרה עם ערן זהבי. הרי לאזטיץ’ ראה את היכולת שלו בסוף העונה, ויחידי סגולה כמו מסי ורונאלדו, שיותר מבוגרים ממנו ממשיכים, אז צריך לתת את ההסבר מה קרה שם. על זה אני כועס”.

היה נשמע בין הדברים של זהבי שהוא לא במכבי תל אביב כי לאזטיץ’ המאמן.

”ואם הסיכום היה שהוא מחליף, אם הוא לא מוכן לקבל את זה, אז שיצאו החוצה ויגידו שהוא לא מוכן לשבת על הספסל. הוא גם מוכן לעלות הרכב, אז צריך לשאול למה. אני מתומכיו של לאזטיץ’. הוא הביא אליפות וגם נשאר פה בתקופה הקשה של ישראל, אבל בדבר הזה חייב הסבר לאוהדים, יש פה משהו. חוץ מזה, הקבוצה נחלשה. הזרים הם לא כמו בשנתיים אחרונות, שהביאו כל שנה איזה תותח”.

ערן זהבי (רדאד ג'בארה)

בניגוד אליך, אוהדי מכבי תל אביב לקחו את ההפסד בצורה מאוד קשה.

”היה רצף אירועים מאוד נדיר כמו הטעות, ההרחקה ושני גולים מכלום. זה קורה. אם זה ימשיך ביכולת כזו אז ברור שאנחנו בבעיה, אבל אם זה חד פעמי, אז זה קורה. גם ברצלונה קיבלה מבאיירן אז את השמינייה הידועה”.

איך אתה רואה את מכבי תל אביב אחרי הפגרה?

”בליגה האירופית העונה יש רצף משחקים קשה מאוד, ובלי בית זה אבוד מראש. פה הוא עלה עם אותו הרכב והוא צריך להתמקד בליגה. צריך לדעתי לוותר על אירופה, עכשיו נשארו הגרמניות, איפה יש סיכוי מולן?”

איך אתה רואה את מרוץ האליפות?

“לדעתי יהיה מרוץ משולש עם בית”ר ובאר שבע, אבל אני חושב שזה יהיה של באר שבע”.

עדיין לא ראינו את באר שבע בלי קאנגווה.

”יש גם את בית”ר”.

אתה רואה מאמן ישראלי מגיע למכבי אחרי לאזטיץ’?

”לא. עכשיו יהיה גם יותר קל להביא זרים”.

אתה לא חושב שמאמן ישראלי יכול להגיע?

”יש לך שם?”.

אני יכול להגיד לך שאם לאזטיץ’ היה עוזב ואי אפשר היה להביא זרים, רוני לוי היה המאמן.

”אפשר להחזיר את טון קאנן ולוני יחליף את גולדהאר”.