נגלסמן: וירץ? השחקנים לא אוהבים לבעוט לרשת

פלוריאן וירץ עובר תקופה לא פשוטה באנגליה. אחרי שהוביל בשנים האחרונות את באייר לברקוזן והפך לפני ההצלחה על הדשא, כשבשיא הצליח להוביל את המועדון הגרמני לאליפות היסטורית יחד עם מאמנו צ’אבי אלונסו, הגיע המעבר לליברפול בקיץ. מאז, הקשר עדיין לא רשם שער או בישול במסגרת הליגה, על סף ששולם עליו כ-100 מיליון ליש”ט.

הכישרון בן ה-22 סופג ביקורות רבות, אך מי שנחלץ לעזרתו הוא מאמן נבחרת גרמניה אותה הוא מייצג, יוליאן נגסלמן, שאמר: “אם להיות כן, הסיטואציה הנוכחית גם לא תורמת לו”, בהתייחסותו לשבעת ההפסדים בעשרת משחקי הקבוצה האחרונים. “כל הקבוצה לא יציבה העונה כמו שהייתה בעונה שעברה. הרבה יותר קשה להשתחל ככה לקבוצה.

“זה מאוד קשה ל’פלו’ להשפיע ככה. הוא צריך עוד זמן, שזה נורמלי; אפשר לראות זאת גם אצל שחקנים אחרים שעברו לפרמייר ליג. כולנו יודעים למה הוא מסוגל, וזה לגיטימי לשחקן בגילו שתהיה קצת נפילה ביכולת. אי אפשר לצפות ממנו להופיע באותה הרמה במשך שלוש שנים ברצף.

פלוריאן וירץ. זה עדיין לא התחבר בליברפול (IMAGO)

“במקום, אנחנו צריכים לתמוך בו קצת יותר, כך שיוכל לבוא בראש נקי למשחק, ואז אולי ליברפול גם תוכל לעזור לו על ידי זה ש(השחקנים) יכבשו חלק מהמצבים שהוא מייצר. הוא לא יוצר מעט מצבים... איכשהו, הם לא אוהבים לבעוט את הכדור לרשת”.