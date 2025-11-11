"בקרוב": זינדין זידאן רומז על חזרה למגרשים

מאז שעזב את ריאל מדריד ביוני 2021, זינדין זידאן לא חזר לאמן, מצב שממשיך להפתיע את עולם הכדורגל. המאמן הצרפתי, שזכה עם הבלאנקוס בשלוש זכיות רצופות בליגת האלופות, נותר מחוץ למגרשים למרות עניין מצד קבוצות רבות ברחבי אירופה.

על רקע האפשרות לסיום דרכו של דידייה דשאן בנבחרת צרפת אחרי יורו 2024, שמו של זיזו שוב צף כמועמד המוביל לרשת את תפקיד המאמן הלאומי. העובדה שמדובר בכוכב הזכייה במונדיאל של צרפת ב-1998 ובאייקון לאומי מוסיפה עניין וציפייה סביב השאלה מתי ישוב לכר הדשא, והיכן.

במהלך משחק צדקה שנערך ביום שני בטולון, נשאל זידאן שוב על מועד חזרתו לאימון. תשובתו הייתה קצרה, אך מסקרנת: "בקרוב". כמו תמיד, הוא נמנע מלחשוף פרטים נוספים, אך דבריו הספיקו כדי להצית גל חדש של ספקולציות בתקשורת הצרפתית והעולמית.

זינדין זידאן במשחק הצדקה (IMAGO)

מעניין לציין כי שחקן העבר האגדי כלל לא השתתף במשחק הצדקה בשל פציעה קלה בשריר הירך. "אנחנו מתבגרים, ולפעמים זה מביא איתו פציעות קטנות", הסביר בחיוך. "אז עכשיו אהיה מאמן לזמן מה". הצהרה שמחזקת את ההרגשה כי חזרתו של הצרפתי לעמדת המאמן קרובה מתמיד.

כידוע, זידאן נחשב לאחד משחקני הכדורגל הגדולים בהיסטוריה, כשבמאזנו אליפות ספרד וזכייה בליגת האלופות עם ריאל מדריד, 2 אליפויות איטליה עם יובנטוס, כדור זהב אחד וכמובן, ההנפה ההיסטורית עם נבחרת צרפת הגדולה במונדיאל הביתי ב-1998. גם כמאמן הצרפתי ממוצא אלג’יראי עשה לעצמו שם, לאחר שהוביל כאמור את ריאל מדריד ל-3 אליפויות אירופה ברצף, 2 אליפויות וגביעים מקומיים, וזכה איתה פעמיים באליפות העולם למועדונים.