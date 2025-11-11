יום שלישי, 11.11.2025 שעה 12:46
כדורגל עולמי

"בקרוב": זינדין זידאן רומז על חזרה למגרשים

אחרי 4 שנים ללא קבוצה, שחקן העבר האגדי רמז כי חזרתו לעולם הכדורגל קרובה מתמיד והצית מחדש את גל השמועות על עתידו: "עכשיו אהיה מאמן לזמן מה"

|
זינדין זידאן עם גביע ליגת האלופות (IMAGO)
זינדין זידאן עם גביע ליגת האלופות (IMAGO)

מאז שעזב את ריאל מדריד ביוני 2021, זינדין זידאן לא חזר לאמן, מצב שממשיך להפתיע את עולם הכדורגל. המאמן הצרפתי, שזכה עם הבלאנקוס בשלוש זכיות רצופות בליגת האלופות, נותר מחוץ למגרשים למרות עניין מצד קבוצות רבות ברחבי אירופה.

על רקע האפשרות לסיום דרכו של דידייה דשאן בנבחרת צרפת אחרי יורו 2024, שמו של זיזו שוב צף כמועמד המוביל לרשת את תפקיד המאמן הלאומי. העובדה שמדובר בכוכב הזכייה במונדיאל של צרפת ב-1998 ובאייקון לאומי מוסיפה עניין וציפייה סביב השאלה מתי ישוב לכר הדשא, והיכן.

במהלך משחק צדקה שנערך ביום שני בטולון, נשאל זידאן שוב על מועד חזרתו לאימון. תשובתו הייתה קצרה, אך מסקרנת: "בקרוב". כמו תמיד, הוא נמנע מלחשוף פרטים נוספים, אך דבריו הספיקו כדי להצית גל חדש של ספקולציות בתקשורת הצרפתית והעולמית.

זינדין זידאן במשחק הצדקה (IMAGO)זינדין זידאן במשחק הצדקה (IMAGO)

מעניין לציין כי שחקן העבר האגדי כלל לא השתתף במשחק הצדקה בשל פציעה קלה בשריר הירך. "אנחנו מתבגרים, ולפעמים זה מביא איתו פציעות קטנות", הסביר בחיוך. "אז עכשיו אהיה מאמן לזמן מה". הצהרה שמחזקת את ההרגשה כי חזרתו של הצרפתי לעמדת המאמן קרובה מתמיד.

כידוע, זידאן נחשב לאחד משחקני הכדורגל הגדולים בהיסטוריה, כשבמאזנו אליפות ספרד וזכייה בליגת האלופות עם ריאל מדריד, 2 אליפויות איטליה עם יובנטוס, כדור זהב אחד וכמובן, ההנפה ההיסטורית עם נבחרת צרפת הגדולה במונדיאל הביתי ב-1998. גם כמאמן הצרפתי ממוצא אלג’יראי עשה לעצמו שם, לאחר שהוביל כאמור את ריאל מדריד ל-3 אליפויות אירופה ברצף, 2 אליפויות וגביעים מקומיים, וזכה איתה פעמיים באליפות העולם למועדונים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */