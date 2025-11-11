יום שלישי, 11.11.2025 שעה 12:46
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
78%721-7889הכוכב האדום1
78%772-8189הפועל ת"א2
78%686-7849ז'לגיריס3
67%720-7639אולימפיאקוס4
67%773-8059מונאקו5
56%792-7859ברצלונה6
56%746-7169באיירן מינכן7
56%787-7819פנאתינייקוס8
56%731-7709ריאל מדריד9
56%812-8169ולנסיה10
44%733-7469אולימפיה מילאנו11
44%727-7129פנרבחצ'ה12
44%790-8019פאריס13
44%751-7179וירטוס בולוניה14
33%773-7439אנדולו אפס15
33%812-7789באסקוניה16
33%782-7409פרטיזן בלגרד17
33%778-7529דובאי18
22%776-6959ליון וילרבאן19
22%864-8169מכבי ת"א20

ערב של יורוליג: היחסים למכבי ת"א והפועל ת"א

הצהובים אנדרדוג ב-Winner מול פנרבחצ'ה ב-21:00 ומקבלים את הפלוס (6.5+), כאשר איטודיס ושחקניו פייבוריטים מול בסקוניה ב-21:05 עם המינוס (10.5-)

|
וסיליה מיציץ' ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)
וסיליה מיציץ' ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

יום של כדורסל. רגע לפני פגרת נבחרות בכדורגל, בינתיים בענף עם הכדור הכתום יהיו לא מעט משחקים היום (שלישי), כאשר במוקד מכבי ת”א והפועל ת”א ישחקו ביורוליג ובן שרף ודני וולף ישחקו עם ברוקלין נגד טוטורנטו בלילה ב-2:30.

לשליחת טופס 'ווינר' לחצו כאן.

נתחיל מהאדומים. חניכיו של דימיטריס איטודיס פייבוריטים בסופיה על בסקוניה, כאשר היחס לניצחון שלהם ב-11 נק’ ומעלה הוא פי 1.85. היחס להפסד של הפועל ת”א ב-10 נקודות ומטה או לניצחון כלשהו של הספרדים עומד על פי 1.75.

דימיטריס איטודיס (רדאד גדימיטריס איטודיס (רדאד ג'בארה)

מנגד, מכבי תל אביב אנדרדוג נגד פנרבחצ’ה, כאשר היחס לניצחון כלשהו של עודד קטש וחניכיו או הפסד עד שש נקודות הוא פי 1.85. מי שרוצה לשים על אלופת אירופה, אז היחס לניצחון של הטורקים יחד עם בונזי קולסון ו-ווייד בולדווין בשבע נקודות ומעלה הוא פי 1.75.

עודד קטש (שחר גרוס)עודד קטש (שחר גרוס)

בנוסף מעבר לים ישחקו, בתקווה, שני ישראלים, אחרי שבן שרף ודני וולף הוקפצו בחזרה לברוקלין מהג’י ליג. היחס לניצחון של הנטס בכל תוצאה או הפסד שלהם עד 10 נקודות הוא פי 1.80, כאשר היחס לניצחון של טורונטו ב-11 נקודות ומעלה הוא פי 1.80 גם כן.

בן שרף (רויטרס)בן שרף (רויטרס)
