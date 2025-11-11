ערב של יורוליג: היחסים למכבי ת"א והפועל ת"א

יום של כדורסל. רגע לפני פגרת נבחרות בכדורגל, בינתיים בענף עם הכדור הכתום יהיו לא מעט משחקים היום (שלישי), כאשר במוקד מכבי ת”א והפועל ת”א ישחקו ביורוליג ובן שרף ודני וולף ישחקו עם ברוקלין נגד טוטורנטו בלילה ב-2:30.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן.

נתחיל מהאדומים. חניכיו של דימיטריס איטודיס פייבוריטים בסופיה על בסקוניה, כאשר היחס לניצחון שלהם ב-11 נק’ ומעלה הוא פי 1.85. היחס להפסד של הפועל ת”א ב-10 נקודות ומטה או לניצחון כלשהו של הספרדים עומד על פי 1.75.

דימיטריס איטודיס (רדאד ג'בארה)

מנגד, מכבי תל אביב אנדרדוג נגד פנרבחצ’ה, כאשר היחס לניצחון כלשהו של עודד קטש וחניכיו או הפסד עד שש נקודות הוא פי 1.85. מי שרוצה לשים על אלופת אירופה, אז היחס לניצחון של הטורקים יחד עם בונזי קולסון ו-ווייד בולדווין בשבע נקודות ומעלה הוא פי 1.75.

עודד קטש (שחר גרוס)

בנוסף מעבר לים ישחקו, בתקווה, שני ישראלים, אחרי שבן שרף ודני וולף הוקפצו בחזרה לברוקלין מהג’י ליג. היחס לניצחון של הנטס בכל תוצאה או הפסד שלהם עד 10 נקודות הוא פי 1.80, כאשר היחס לניצחון של טורונטו ב-11 נקודות ומעלה הוא פי 1.80 גם כן.