"החוזה של דני אבדיה - המשתלם ביותר ב-NBA"

דני אבדיה ממשיך לככב בליגה הטובה בעולם, ובתקשורת האמריקאית לא מפסיקים לדבר עליו. באתר CBS היללו את הפורוורד הישראלי לאחר עוד הופעה מרשימה, שבה רשם 27 נקודות, חמישה ריבאונדים, חמישה אסיסטים וחסימה אחת בהפסד 115:112 לאורלנדו.

“זו הייתה אחת מהופעות הקליעה הטובות ביותר שלו העונה מעבר לקשת, עם 4 שלשות מ-9 ניסיונות”, פרגנו ב-’CBS’, “בתקופה האחרונה דני מציג יציבות יוצאת דופן, כשהוא קולע בממוצע 28.4 נקודות למשחק בחמשת משחקיו האחרונים, תוך שהוא מוסיף תרומה ניכרת בריבאונדים ובניהול המשחק”.

אך אם ההופעות על המגרש מרשימות, הרי שבתקשורת האמריקאית מתמקדים כעת גם בנקודה כלכלית מפתיעה: החוזה של אבדיה בפורטלנד נחשב לאחד המשתלמים בליגה. לפי כתבת ניתוח מקיפה שהתפרסמה בארצות הברית, החוזה של הישראלי מעניק לפורטלנד יתרון עצום בניהול הסגל והתקציב.

דני אבדיה עולה לסל (רויטרס)

אבדיה בן ה־24 חתם על חוזה לארבע שנים בסך 55 מיליון דולר, שנבנה בצורה ייחודית: הוא "מוזן מלפנים" (frontloaded), כלומר, הסכום הגבוה שולם כבר בשנה הראשונה, וכעת פורטלנד חייבת לו רק 39.4 מיליון דולר בשלוש השנים הקרובות. בזמן שתקרת השכר ב־NBA ממשיכה לעלות, אבדיה רק משתפר, מה שהופך את העסקה הזו לעוד יותר משתלמת עבור הבלייזרס.

הפורוורד הישראלי החל לפרוח כבר בסיום העונה שעברה, כשנכנס לתפקיד של "פוינט־פורוורד" בעקבות פציעות של שחקני מפתח, וכעת הוא חווה פריצה מלאה בקנה מידה של אולסטאר. לפי הנתונים, אחרי עשרה משחקים הוא רושם 25.3 נקודות, 7 ריבאונדים ו־4.9 אסיסטים בממוצע למשחק, כשהוא ממלא תפקיד משמעותי יותר ביצירת המשחק, בעיקר בהיעדרו של סקוט הנדרסון.

השיפור הבולט ביותר נוגע לקליעה: אבדיה ביסס את עצמו כקלע של שלוש רמות, שקשה מאוד לעצור בזכות השילוב הנדיר של גובה, כוח, שליטה בכדור ומהירות. הוא קולע 35.6% לשלוש ב־6.6 זריקות למשחק, מגיע לקו העונשין בתדירות גבוהה מאוד וקולע 85.1% מהעונשין, נתונים שהופכים אותו לשחקן התקפה יעיל ובלתי צפוי.

דני אבדיה חודר בכוח (רויטרס)

גם במועדון עצמו גאים בבחירה. מייק שמיץ, עוזר הג'נרל מנג’ר של פורטלנד ולשעבר פרשן הדראפט של ESPN, נזכר כיום כמי שכינה את אבדיה “הגניבה של דראפט 2020”, ומוסיף כי “החזון שלנו לגביו סוף סוף מתממש בצורה המושלמת ביותר עבור הבלייזרס”.

בארה"ב מציינים כי פורטלנד יצאה המנצחת הברורה בעסקת הטרייד עם וושינגטון, שהעדיפה תהליך בנייה מחדש וויתרה על שחקן שעדיין מתאים לטווח הגילאים שלה. הג’נרל מנג’ר ג’ו קרונין ממשיך לקבל מחמאות על שורת המהלכים המדויקים שביצע, והוספתם של אבדיה וטומאני קמארה דרך טריידים, ולא דרך הדראפט, ממחישה עד כמה איתור כישרונות בזמן הוא קריטי בליגה דינמית כמו ה־NBA.

בזכות אותה עסקה "חד צדדית" ופריצתו של אבדיה, מעריכים בארצות הברית כי לפורטלנד יש כעת סיכוי ממשי להעפיל לפליי-אין במערב. החוזה המשתלם של הישראלי נותן לבלייזרס יתרון גדול בניהול השכר וביכולת לשמר ואף לשדרג את הגרעין הצעיר שלהם.

בסיכום הכתבה נכתב כי אבדיה הוא אבן יסוד מרכזית בעתיד של פורטלנד, בזכות תרומתו האדירה על הפרקט, אך גם בזכות חוזה שמוגדר כ“הדובדבן שבקצפת”, זה שמייצב את המועדון לטווח ארוך ומעניק לו עתיד כלכלי וספורטיבי מבטיח.