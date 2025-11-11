טריפל דאבל ענק לקנינגהאם, הצגות לוומבי ולוקה

ב-NBA ממשיכים להגביר קצב וכמעט כבר בכל לילה יש משחקים אדירים ומספרים מפלצתיים, וכך גם הלילה (בין שני לשלישי). הלייקרס גברו על שארלוט, דטרויט ניצחה את וושינטגון, מיאמי חגגה בדרמה נגד קליבלנד, הספרס ניצחו את שיקגו, דאלאס נכנכעה לבאקס, הפליקנס נכנעו לפיניקס, מינסוטה ניצחה את יוטה ואלנטה גברה על הקליפרס.

שארלוט הורנטס – לוס אנג’לס לייקרס 121:111

חניכיו של ג’יי ג’יי רדיק המשיכו בפתיחת העונה הטובה והגיעו לשמונה ניצחונות לצד שלושה הפסדים בלבד, כאשר מי אם לא לוקה דונצ’יץ’ היה מעל כולם עם 38 נק’, 6 ריב’, 7 אס’ וחטיפה אחת, כאשר אוסטין ריבס הוסיף 24 נק’ ורוי האצ’ימורה עוד 21, כשלברון ג’יימס עדיין בחוץ בשל פציעה. מיילס ברידג’ס כיכב בצד השני עם 34 נק’ משלו, אך זה לא הספיק ושארלוט ירדה למאזן של שלושה ניצחונות ושבעה הפסדים.

לוקה דונצ'יץ' בפעולה (רויטרס)

דטרויט פיסטונס – וושינטגון וויזארדס 135:147

אחד ממשחקי הלילה, אך ללא ספק מבחינת שחקן ספציפי המשחק של הלילה. קייד קנינגהאם בהופעה מפלצתית של 46 נק’, 12 ריב’, 11 אס’, 5 חטיפות ו-2 חסימות רקד על הפרקט והוביל את חבריו, שעם המאזן השני הכי טוב בליגה והטוב ביותר במזרח, לניצחון התשיעי שלהם, לצד שני הפסדים בלבד, בתום הארכה ודרמה גדולה. האורחת הייתה קרובה להשיג, אך דניס ג’נקינס סחט הארכה עם שלשה גדולה עם הבאזר. סי ג’יי מקולום קלע 42 נק’ אצל המפסידה, שעדיין עם המאזן הכי גרוע בליגה. שבעה ניצחונות ברציפות למנצחת, תשעה הפסדים ברצף למפסידה.

קייד קנינגהאם חודר (רויטרס)

מיאמי היט – קליבלנד קאבלירס 138:140

אולי המשחק של הלילה. אחרי הארכה ו-45 דק’ נפלאות, אריק ספולסטרה והשחקנים שלו עקפו את היריבה ואפילו ללא באם אדאביו, וגם ללא טיילר הירו שנעדר מתחילת העונה. נורמן פאוול הוביל עם 33 נק’, אנדרו וויגינס הוסיף 23 וקלאל ווייר תרם 14 נק’ ו-20 ריב’ ומעל הכל קלע את הסל המנצח במשחק, כאשר בצד השני דונובן מיצ’ל הוביל שישה שחקנים בספרות כפולות עם 28 נקודות. בסיום, שתי הקבוצות עם מאזן של שבעה ניצחונות וארבעה הפסדים.

אנדרו וויגינס בעננים (רויטרס)

שיקגו בולס – סן אנטוניו ספרס 121:117

אחרי תקופה מעט פחות טובה, וגם זה במימדים שלו, ויקטור וומבינאמה חזר לפרק את הליגה והשאיר את הבולס חסרי אונים. הפנומן הצרפתי רשם 38 נק’, 12 ריב’, 5 אס’, חטיפה אחת ו-5 חסימות, כשהוא נעזר בדיארון פוקס (21 נק’) כדי לשמור על מאזן נפלא של שמונה ניצחונות ושני הפסדים בלבד. שיקגו, שפתחה נהדר את העונה, כבר עם שלושה הפסדים רצופים ובמאזן של שישה ניצחונות וארבעה הפסדים, כאשר שישה שחקנים שקלעו בספרות כפולות לא הספיקו לה, קווין הוארט מעל כל השישה הללו עם 23 נק’.

ויקטור וומבניאמה יוצא מרוצה (רויטרס)

דאלאס מאבריקס – מילווקי באקס 116:114

עוד משחק צמוד. אנתוני דייויס היה קרוב לחזור לפרקט, אך לבסוף הוחלט על היעדרות נוספת ומי שחגג בזכות כך הוא יאניס אנטטקומפו עם 30 נק’, 8 ריב’, 6 אס’, חטיפה אחת ו-3 חסימות, כאשר קייל קוזמה הוסיף 26 נקודות בדרך למאזן של שבעה ניצחונות וארבעה הפסדים. מנגד, קשה בלי קיירי אירווינג ודייויס, כאשר דאלאס במקום לפני האחרון במערב עם שלושה ניצחונות ושמונה הפסדים, כשרק קופר פלאג הגיע עם 26 נק’ ו-9 ריב’, אך קבוצתו חזרה להפסיד אחרי שניצחה במשחק הקודם.

יאניס אנטטקומפו מאושר (רויטרס)

פיניקס סאנס – ניו אורלינס פליקנס 98:121

באחד המשחקים הבודדים שלא היו צמודים, הסאנס רשמו ניצחון שלישי ברציפות בדרך למאזן מאוזן של חמישה ניצחונות וחמישה הפסדים, הודות לערב נדיר של גרייסון אלן עם 42 נק’ בזכות 10 מ-15 מעבר לקשת, כשדווין בוקר הוסיף 19 משלו. מנגד, האורחת עם המאזן הכי גרוע במערב ורשמה הפסד שני ברצף, כשרק טריי מרפי הגיע לשחק עם 21 נק’ ו-10 ריב’. המאזן של המפסידה: שני ניצחונות בלבד, שמונה הפסדים, כאמור מקום אחרון במערב.

גרייסון אלן מאושר (רויטרס)

יוטה ג’אז – מינסוטה טימברוולבס 120:113

מופע של אנתוני אדוארדס עם 35 נק’ 6 ריב’ ו-6 אס’ הוביל את חבריו לניצחון שלישי ברציפות, ולמאזן של שבעה ניצחונות וארבעה הפסדים. ג’וליוס רנדל תרם 27 נק’ משלו, כאשר כל החמישייה קלעה בספרות כפולות. מנגד, קיונטה ג’ורג’ ולאורי מרקנאן אמנם בלטו עם 27 נק’ ו-21 נק’ בהתאמה, אך זה לא הספיק לג’אז שכן פתחו טוב את העונה בצורה די מפתיעה, אך הפציעה של ווקר קסלר שסיים את העונה שיבשה את התוכניות וזה כבר הפסד שלישי ברצף, ומאזן 6:3 שלילי.

אנתוני אדוארדס חוגג (רויטרס)

לוס אנג’לס קליפרס – אטלנטה הוקס 105:102

במשחק האחרון של הלילה, הקבוצה מהמזרח ניצחה בפעם השנייה ברציפות בזכות 20 נקודות של קריסטפס פורזינגיס, כשגם ג’יילן ג’ונסון היה מצוין עם 16 נק’, 10 ריב’ ו-8 אס’, בדרך למאזן של 5:6 חיובי. מנגד, טריפל דאבל אדיר של ג’יימס הארדן עם 35 נק’, 10 ריב’ ו-11 אס’ לא הספיקו, כאשר הקבוצה מ-LA רשמה הפסד חמישי ברציפות והיא במקום ה-13 במערב, כשרק דאלאס וניו אורלינס מתחתיה.