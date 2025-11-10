יום שני, 10.11.2025 שעה 18:36
ליגה לאומית 25-26
2612-2912מכבי פ"ת1
2310-2012מכבי הרצליה2
2018-2012הפועל כפר שלם3
1917-2212מ.ס כפר קאסם4
1911-1511הפועל ראשל"צ5
1913-1412הפועל כפ"ס6
1816-1912הפועל ר"ג7
169-1711מ.ס קריית ים8
1315-1412הפועל עכו9
1321-1811עירוני מודיעין10
1217-1711הפועל חדרה11
1225-1811מכבי יפו12
1119-912בני יהודה13
1119-912הפועל רעננה14
922-1011הפועל עפולה15
818-1112הפועל נוף הגליל16

מכבי פ"ת עשתה אימון מיוחד עם עמותת שק"ל

החבורה של שוהם, ערכה פעילות מרגשת ומעוררת השראה עם העמותה שמעסיקה בעלי מוגבלויות. המועדון הודיע כי ילווה את העמותה לאורך כל העונה הקרובה

|
מכבי פתח תקווה ביחד עם אנשי עמותת שק
מכבי פתח תקווה ביחד עם אנשי עמותת שק"ל (באדיבות המועדון)

מכבי פתח תקווה, שמוליכה את הליגה הלאומית, ערכה הבוקר (שני) אימון מיוחד יחד עם עמותת שק”ל אשר משלבת אנשים בעלי מוגבלויות שכליות והתפתחותיות בקהילה. שחקני הקבוצה התאמנו יחד איתם וחילקו להם שי צנוע מטעם המועדון, אנשי העמותה העניקו למועדון תעודת הוקרה והערכה.

העמותה מעניקה פתרונות בתחומי: דיור בקהילה, תעסוקה שיקומית, תרבות ופנאי, טיפול, ייעוץ והנגשה. העמותה מונה מרכזי יום בפריסה ארצית, בהם מקבלי השירות הינם מתבגרים בני 21 ומעלה בעלי מוגבלויות ברמות קוגניטיביות שונות. המועדון הודיע כי ילווה את העמותה בעונה הקרובה.

אימון משותף בין שחקני מכבי פתח תקווה לאנשי עומתת שק"ל (באדיבות המועדון)אימון משותף בין שחקני מכבי פתח תקווה לאנשי עומתת שק"ל (באדיבות המועדון)
אנשי עמותת שק"ל ושחקני מכבי פתח תקווה באימון (באדיבות המועדון)אנשי עמותת שק"ל ושחקני מכבי פתח תקווה באימון (באדיבות המועדון)
האימון שערכה מכבי פתח תקווה עם עמותת שק"ל (באדיבות המועדון)האימון שערכה מכבי פתח תקווה עם עמותת שק"ל (באדיבות המועדון)
תעודת ההוקרה שהעניקה עמותת שק"ל למועדון מכבי פתח תקווה (באדיבות המועדון)תעודת ההוקרה שהעניקה עמותת שק"ל למועדון מכבי פתח תקווה (באדיבות המועדון)
שחקני מכבי פתח תקווה מעניקים שי לאנשי עמותת שק"ל (באדיבות המועדון)שחקני מכבי פתח תקווה מעניקים שי לאנשי עמותת שק"ל (באדיבות המועדון)
