בכיר בכדורגל הישראלי נתן עדות בפרשת ההסתדרות

התפתחות נוספת בפרשת השחיתות בהסתדרות “יד לוחצת יד”: בכיר בכדורגל הישראלי התייצב היום (שני) למסור עדות בפני חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה. אותו בכיר נקרא למסור עדות בעקבות מעצרם של בכירים בהסתדרות ובמכון וינגייט.

במשטרה ממשיכים לחקור את מעורבותם של גורמים שונים בפרשה שנחשפה, במסגרתה נעצרו ראשי רשויות, בכירים בהסתדרות ובענף הספורט. בין העצורים שני עובדים בכירים ממכון וינגייט, ששוחררו למעצר בית בתנאים מגבילים הכוללים הרחקה מהמכון ואיסור יציאה מהארץ. גם גורם נוסף מהספורט הישראלי נעצר, והוא הרביעי שנחקר במסגרת אותה פרשה סבוכה.

החקירה נוגעת, בין היתר, לחשדות למנגנון שוחד נרחב שהתנהל במערכת ההסתדרות ובזרועות הקשורות אליה. המשטרה טוענת כי התקיימו מספר מישורים של טובות הנאה, ובהם גם קשרים עסקיים בתחום הביטוח הקשורים לכספי ההסתדרות. בדיון טענו במשטרה שמנגנון השוחד התקיים במספר ערוצים, ובהם המישור הביטוחי תמורת טובות הנאה.