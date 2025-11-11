יום שלישי, 11.11.2025 שעה 12:44
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"קריסה לא מוסברת, צריך לקחת בפרופורציות"

אלי דריקס, אקס מכבי תל אביב, דיבר ב"שיחת היום" והרגיע אחרי התבוסה הגדולה של האלופה מול בית"ר ירושלים. "צריך לתקן, אסור להיכנס למרה שחורה"

|
אלי דריקס (שחר גרוס)
אלי דריקס (שחר גרוס)

שחקן העבר של מכבי תל אביב אלי דריקס שיתף ב”שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ בדעתו לגבי התבוסה הקשה של הצהובים 6:2 מול בית”ר ירושלים באצטדיון בלומפילד.

איך ראית את ההתבזות אתמול?
”עד עכשיו אני לא מבין איך זה קרה. הייתי במשחק, זה לא שמכבי הייתה טובה, אבל בית”ר לא הייתה קיימת. אצילי ושועה היו למעלה לבד ולא הצליחו לצאת להתקפות, ומכבי נתנו גול, אומנם גול הזוי, אבל ירדו למחצית ביתרון ופתאום תוך כמה דקות היה מהפך”.

“בית”ר לא שטפו את המגרש ואמרתם שהם דורסים את מכבי. הייתה קריסה שאני לא יודע להסביר אותה. צריך לקחת את זה בפרופורציות ולהמשיך הלאה. מכבי במאבק מול ב”ש ובית”ר, היא לא פחות טובה מהן וצריך לקחת הכל בפרופורציות”.

לאזטיץ: "איבדנו את הראש"

אם היית בתפקיד ניהולי, מה היית עושה הבוקר?
”מרים את כל המערכת, אסור לתת לה לקרוס ולהיכנס למרה שחורה. צריך לתקן את מה שקרה. משפתי היה צריך להיות זהיר, למה אתה נכנס לעימות עם שחקן? למה לקחת את הסיכון הזה? צריך להרים את הצוות והשחקנים ולהסתכל קדימה. זה הדבר הכי נכון לעשות כרגע”.

“יש בעיה מקצועית שאפשר לדבר עליה בלי קשר לתוצאה, צריך להחליט מי החלוץ וללכת איתו כמה משחקים כדי שיצבור ביטחון. ניקולאסקו אמור להיות החלוץ המוביל והוא לא קיבל מספיק צ’אנסים. צריך לתת לו, אפילו אם קשה בהתחלה”.

יון ניקולאסקו ועידו שחר (רדאד גיון ניקולאסקו ועידו שחר (רדאד ג'בארה)

הראיון של אבא של מדמון גרם ללאזטיץ’ לפתוח איתו.
“אני לא אוהב את זה שהורים מתבטאים בתקשורת ואומרים את דעתם על המאמן. מדמון מוכשר, אבל צריך היררכיה בקבוצה, ואין כזו כרגע בעמדת החלוץ. אני לא רואה את האימונים ולא יכול להביע דעה על היכולת של ניקולאסקו, אבל הזיכרון שלי מאז שהיה בבית”ר זה שהוא היה מצוין, והוא לא כל כך מבוגר שאיבד מהיכולת שלו”.

“לאזטיץ’ צריך לראות איך הוא מכניס אותו לכושר ובונה היררכיה, הייתי נותן לו את הצ’אנס ל-3-4 משחקים בהרכב ומשתמש גם במדמון ואבו פרחי. מכבי תל אביב, אם ניקולאסקו ימשיך או לא, צריכה לתת את הדעת ובינואר לצרף חלוץ דומיננטי. לא יכול להיות שלמכבי לא יהיה בעמדה הזו שחקן דומיננטי, לפחות אחד”.

לא הציעו לך לחזור אתמול בבלומפילד?
”לא, אני לא במקום הזה”.

