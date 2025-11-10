"אמרתי לחיפה שעומר צריך לעזוב, איבד ביטחון"

מכבי חיפה המשיכה גם במחזור האחרון להתדרדר עם תיקו מאכזב נוסף, ועומר דהן שוב לא קיבל את ההזדמנות לשחק. אביו, דקל דהן, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

בשבוע שעבר התבקשתם למצוא קבוצה בינואר. איך אתם עם ההחלטה הזו של מכבי חיפה ועם ההתנהלות סביב עומר מהקיץ עד עכשיו?

”עומר תחת חוזה בחיפה. בתחילת העונה הוא היה פצוע, עשה ניתוח והיה לו קצת קשה לחזור לאימונים. הוא חזר, עשה שיקום, וביקשתי מחיפה שיוציאו אותו להשאלה בקיץ כי יש 3 חלוצים בסגל. איציק עובדיה אמר שדברים יכולים להשתנות ואין כרגע אישור לצאת להשאלה. בסוף זה לא מה שרצינו. פניתי אליהם שוב בצורה מכובדת שבוע לפני תום חלון ההעברות ואמרתי שהילד צריך להיות על המגרש ושנכון לשני הצדדים שהוא ייצא להשאלה”.

מה השתנה בשבוע שעבר בעמדה של מכבי חיפה?

”הגיע מאמן, ברק בכר מכיר את עומר, אני גם מבין אותו. במכבי חיפה היום יש הרבה לחץ, יש 3 חלוצים בכירים”.

עומר דהן וגיא מלמד מדברים (עמרי שטיין)

אתה מאוכזב שהבן שלך בעצם מפסיד מספר חודשים שהיה צריך לשחק בהם?

”אני חוזר ואומר. היום אצלנו בארץ לא נותנים מספיק צ’אנסים לצעירים. כשאתה מביא 3 חלוצים – סטיוארט מוכיח את עצמו, יובאנוביץ’ ומלמד עם רזומה גדול, אז בסך הכל אמרתי בתור אבא, שאכפת לו מהילד שלו, שכל אחד יסכים איתי שבמקום לשים את הילד ביציע עדיף לתת לו לשחק. מצב הרוח שלו ירד, הוא איבד את הביטחון, וזה אחרי שהוא עשה התקדמות. הוא סומן במכבי חיפה מגיל נערים, היה הכי טוב לשני הצדדים שייצא להשאלה ומקווה שזה יקרה בינואר”.

עד מתי יש לו חוזה?

”עד סוף העונה הבאה”.

רפאלוב דיבר איתכם?

”אני לא מתערב. יזמתי שיחה עם ליאור והסברתי לו את המצב של הילד. לא דרשתי כלום. אמרתי לו ‘תשמע. אם אתה רוצה למכור מוצר טוב, אם לא יראו את המוצר לא יקנו אותו. תנו לילד השאלה’. הייתה שיחה נעימה, הוא הבטיח לי שהם יעשו את השיקולים שלהם”.

ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

יש הצעות?

”לא חסר. היו בקיץ 3 הצעות מליגת העל והכל היה מסוכם. אם יתנו לו לצאת להשאלה, הוא ימצא קבוצה. הוא ילד טוב, שחקן מוכשר ורעב, שרוצה להצליח, שחקן טוב, אבל ברגע ששחקן לא משחק, אין על מה לדבר”.

בגלל עומס שחקנים הוא בצד בתרגולים הטקטיים.

”אני לא נכנס לזה. זה לא רלוונטי, כי הוא שחקן סגל במכבי חיפה, יש לו חוזה במועדון והם צריכים לתת לו את הכי טוב שיש. אני לא אומר שפוגעים בו חס וחלילה, הוא מקבל במקום שכל ילד בן 20 היה רוצה להיות בו, אבל יש פה איזה בעיה ואני מקווה שהיא תיפתר. בסך הכל אנחנו רוצים שהוא ישחק. אנחנו אוהבים את המועדון, שמכבד את עומר, הוא כבר 3 שנים בבוגרים, אבל בחיפה צריכים לקבל החלטה ולא להחזיק את המקל משני הצדדים. או לתת לו לצאת להשאלה או לתת לו הזדמנות”.