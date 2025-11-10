טוקלומטי, עיסאת, יונה והקמפיין: לוזון בראיון

המחזור העשירי של ליגת העל הגיע לסיומו ופגרת הנבחרות יוצאת לדרך, כאשר גם הנבחרת הצעירה של ישראל תשחק. מאמנה, גיא לוזון, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

אתם תשחקו מול נורבגיה והולנד, עד עכשיו עשיתם 3 תוצאות תיקו בקמפיין.

”שני משחקים קלים מחכים (בציניות), נגד הנבחרות מהטובות באירופה, אתגרים לא פשוטים, אבל נעשה הכל כדי לצמצם פערים, נצטרך להתעלות, להיות במיטבנו כולם כולל כולם כדי להביא נקודות”.

הופתעת מההחלטה של בן שמעון לזמן את טוקולמטי לבוגרת?

”אין לי שום בעיה עם שום זימון של הבוגרת כמו שזה להיפך. כל אחד עושה את ההחלטות שטובות לנבחרת שלו”.

היית מאוכזב שהוא לא הגיע לנבחרת הצעירה.

”מבחינתי עידן טוקלומטי לא הראה לי שהוא להוט לייצג את הנבחרת הצעירה, ומי שלא להוט ולא רוצה מספיק אז שיהיה לו בהצלחה, הכל בסדר”.

עידן טוקלומטי (IMAGO)

אחד שלא להוט לצעירה, לא צריך לזמן אותו גם לבוגרת?

”לא עניין שלי. רן מאמן הבוגרת ויכול להזמין את מי שהוא רוצה והכל בסדר”.

מצפים לכם שני משחקים מאוד קשים. יש כמה שחקנים שנמצאים בחודש טוב מאוד.

”יש לנו נבחרת טובה. אם זה לא היה המצב, לא היינו עושים נקודות בבית כזה. לא נפלנו מאף יריבה במשחקים עד כה. אני שמח מאוד שרוב השחקנים מגיעים בכושר טוב ועושים הופעות טובות ומקווה שהם יביאו את זה גם לנבחרת, גם במשחקים מול נבחרות ברמה גבוהה”.

בקמפיין הזה הסגל שלך טוב יותר מהקמפיין הקודם?

”יש נבחרת, יש קבוצה. השינויים מחלון לחלון קוסמטיים, בקמפיין הקודם זה היה ערבוב של שחקנים שמתחלפים כמו בתחנת רכבת, בכל משחק שחקנים שונים, ורוב השחקנים היו בבוגרת. אי אפשר לקרוא לזה נבחרת”.

גיא לוזון (שחר גרוס)

למה לא הזמנת מההתחלה את אורי עזו?

”בנבחרת הזו מי שקובע איך הנבחרת משחקת ובאיזה שיטה זה הסגל הקיים ובסגל הקיים אני לא יכול לשחק עם 4 שחקני הגנה כי אין לי 4 שחקני הגנה שיכולים להצדיק קו 4. אנחנו משחקים עם 5 שחקני הגנה. עזו מתאים ל-4:3:3 והוא לא מתאים לשיטה הזו, ובלי קשר אני חושב שכל הרעש סביבו הזוי. הוא לא משחק באופן קבוע באשדוד בתקופה האחרונה. כרגע יש שחקנים שיותר טובים ממנו".

אמרת שאתה שואף לחזור בעונה הבאה לאמן בכדורגל הישראלי. קבוצות פנו אליך?

”הקמפיין נגמר רק בנובמבר. אין שום לחץ, כל דבר בעיתו, אני מרוכז כל כולי בנבחרת הצעירה וכשיהיה משהו לחדש אודיע”.

מבחינת ליסב עיסאת, תעשה לנו סדר.

”הכל סיפורי מעשיות. האמת ברורה ופשוטה, הוא שיחק אצלנו בהרכב מול קפריסין, הציג יכולת לא טובה בלשון המעטה, הפסדנו 3:0 במשחק אימון לפני הקמפיין, עשיתי שינוי בהגנה וניצחנו את בולגריה. באופן טבעי הוא לא פתח אחר כך כי שמרנו על ההרכב. ואז, לפני המשחק הראשון בקמפיין, זימנתי אותו לשיחה והראיתי לו את הדברים הטובים שעשה ומה שפחות וצריך לשפר. הוא שמח מהפגיש ואמר שמת לייצג את הנבחרת ולהגיע לחלון, והוא נפצע יומיים לפני החלון, ואז הבנתי שבאותם תאריכים הוא קיבל הצעה מרומניה, ושהוא העדיף אותם”.

ליסאב עיסאת (עמרי שטיין)

למה לירן חזן לא זומן? הוא בירידה מקצועית לדעתך?

”לא. יש שחקנים אחרים שזומנו בעמדה שלו שלטעמי הם טובים ממנו כרגע”.

אתה מעדיף שחקנים שעובדים, ‘חוטבי עצים’ כאלה ופחות מוכשרים?

“עדי יונה, בר לין, תאי עבד וכארם זועבי חוטבי עצים ידועים (בציניות), אז יגידו, אז אמרו, אין לי מושג מה אומרים ומי שרוצה שיגיד”.

הפסקתי להתרגש כבר.

”אני כבר 25 שנה בטחינות מים האלה ותמיד יהיה מי שידבר. אם תתייחס לכל גאון, לא תצא מזה”.

היה שחקן שביקש להשתחרר כדי להרוויח את החופשה בפגרה או שכל מי שהזמנת בא בלי בעיה?

”כולם באים בחיוך ושמחה ושמחים להיות חלק מהנבחרת”.

שחקני הנבחרת הצעירה (ההתאחדות לכדורגל)

לאן עדי יונה יכול להגיע?

”בעתיד הוא יכול להיות חוטב עצים (צוחק). הוא מאוד מוכשר, חלק מהנבחרת הצעירה המון זמן, היה איתנו גם באולימפיאדה. הוא ילד צנוע, עובד קשה, נעים הליכות ושחקן מוכשר מאוד שאני אוהב לאמן”.

הוא יגיע לרמות גבוהות יותר מהכדורגל הישראלי?

“את הכישרון יש לו ועכשיו הכל תלוי כמה שהוא יהיה עקבי וימשיך להשתפר וכמה הוא ירצה להמשיך ללמוד”.