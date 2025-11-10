יום שני, 10.11.2025 שעה 13:23
265-2011ארסנל1
228-2311מנצ'סטר סיטי2
2011-2111צ'לסי3
1910-1411סנדרלנד4
1810-1911טוטנהאם5
1810-1311אסטון וילה6
1818-1911מנצ'סטר יונייטד7
1817-1811ליברפול8
1818-1711בורנמות'9
179-1411קריסטל פאלאס10
1615-1711ברייטון11
1617-1711ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1214-1111ניוקאסל14
1116-1211פולהאם15
1120-1011לידס16
1022-1411ברנלי17
1023-1311ווסטהאם18
920-1011נוטינגהאם פורסט19
225-711וולבס20

"ריאל לא תשתתף במלחמת הצעות עבור בלם"

הבלאנקוס יודעים שיש צורך בחיזוק, אך חוששים שאופמקאנו מנסה להשתמש בעניין שלהם כדי להרוויח חוזה עתק בבאיירן, כפי שעשה דייויס. יקרב את קונאטה?

|
קונאטה ואלכסנדר ארנולד (IMAGO)
קונאטה ואלכסנדר ארנולד (IMAGO)

מצד אחד עומדת ריאל מדריד, עם האסטרטגיה הקבועה שלה, לעקוב מקרוב אחר שחקנים שמתקרבים לסיום חוזיהם. מצד שני, ישנם סוכנים (לא כולם), שבין אם יש להם קשר אמיתי לריאל מדריד ובין אם לא, מנסים לנצל את השם הגדול כדי להשיג ללקוחותיהם שדרוג משמעותי בחוזה החדש. כך היה במקרה של אלפונסו דייויס, אך מנגד יש גם כאלה שמכבדים את מילתם, כמו טרנט אלכסנדר-ארנולד, וכפי שעשו בעבר אנטוניו רודיגר ודויד אלאבה.

שנה חלפה, והתסריט חוזר, הפעם בעמדת הבלם. נראה שמדובר ברצון, ואולי אפילו בצורך אמיתי, לחזק את מרכז ההגנה. רודיגר ואלאבה מתקרבים לסיום חוזיהם, ובמועדון יש ספקות לגבי כשירותם. לפיכך, ריאל מדריד מחפשת חיזוק לעמדת הבלם, תוך שהיא ממתינה לצעד הבא של הצעירים מהאקדמיה, כמו גם לחאקובו רמון שמרשים בקומו.

איברהימה קונאטה, שחקן ליברפול, נוקט גישה זהירה באשר להתעניינות של ריאל מדריד. צעד אחר צעד, בזהירות אך בנחישות. למעשה, באנפילד כבר השלימו עם האפשרות שיעזוב. באיירן מינכן נכנסה לתמונה, אף על פי שהמנהל הספורטיבי של המועדון הצהיר ביום שישי האחרון כי המטרה הראשונה של הבווארים היא להאריך את חוזהו של דאיו אופמקאנו.

דאיו אופמקאנו (IMAGO)דאיו אופמקאנו (IMAGO)

מה שמפתיע הוא שההצהרה הזו נאמרת באותו שבוע שבו הודלף כביכול הסכם בין הבלם הצרפתי לריאל מדריד, דבר ש”אין לו כל אחיזה במציאות”, לפי ‘אס’. האדם השלישי שמעורב בבלגן הוא מארק גואהי, שכבר נמצא בדרכו לליברפול כדי להשלים את המהלך שהחל בקיץ וקרס ברגע האחרון.

האמת היא שריאל מדריד מחפשת חיזוק, אך כעת יודעים במועדון שאדר מיליטאו חזר ויש אמון מלא בדין האוסן. עדיין דרוש שחקן נוסף, אך “המועדון לא מוכן לקחת חלק במלחמות הצעות”, מדווחים במדריד. מצבו של קונאטה נחשב חיובי, בעוד שמצבו של אופמקאנו וסוכנו נחשב שלילי.

