השערוריה כלפי מנכ"לית איגוד השייט באירלנד

לפעמים לישראלים לא ממש נעים להסתובב בעולם בימים אלה על רקע המלחמה ברצועת עזה. את זה הרגישה גם מנכ"לית איגוד השייט, סמדר פינטוב, שנסעה להשתתף באסיפה הכללית של איגוד השייט העולמי באירלנד, שם, כך לפי הדיווחים בתקשורת המקומית, מפגינים פרו-פלסטינים ניסו למנוע את השתתפותה, ואף ערכו הפגנות בהן הם קראו בשמה ודרשו לגרש אותה.

לפי דיווח באירלנד, קבוצת פעילים ועורכי דין פנו לממשלת אירלנד בניסיון למנוע את כניסתה של הנציגה הישראלית למדינה. במכתב קבוצת המפגינים ציינה כי: "16 אזרחים אירים נעצרו במשט הסולידריות עם עזה על ידי צה"ל, למרות המצור הישראלי על תושבי עזה שגרם לרעב ולרצח עם. הפעילים הותקפו, נחטפו ונכלאו ללא תנאים ותוך הפרה של זכויות בסיסיות על ידי ישראל".

מנכ"לית איגוד השייט הישראלי, סמדר פינטוב, נסעה לאסיפה הכללית של האיגוד העולמי, אירוע במהלכו הייתה אמורה לנאום באחד מהכנסים, מתוקף תפקידה כחברה בוועדת הפיתוח של השייט העולמי וכיו"ר קבוצת עבודה שעוסקת במגדר. פינטוב טסה לאירוע, למרות הניסיונות למנוע את הופעתה באסיפה, ומסרה את הסקירה לראשי ענף השייט בצל המחאות.

במהלך הביקור של פינטוב באירועים השונים של האיגוד העולמי באירלנד, מפגינים פרו-פלסטינים ניסו להפריע לה לנאום בהפגנות גדולות ורועשות שהתקיימו מחוץ לאולמות. בעודה נואמת באולם, מחוצה לו נשמעו צעקות בשמה: "גברת פינטוב לא צריכה להיות פה, תתביישו, אסור לישראלים להיות פה". ההפגנות נערכו מול בית המלון בו התארחה ובו גם נערכו הכנסים, כאשר בשלב מסוים המפגינים פרצו לתוכו ובעקבות זאת הוזעקה משטרה מקומית שהדפה את המפגינים החוצה.

המארגנים של האספה הכללית מאיגוד השייט העולמי אומנם עמדו לצידה של סמדר פינטוב כל העת, אך לא היו יכולים לאבטח אותה באופן אישי. לאחר שהמפגינים יצאו בהכרזה על הפגנה גדולה יותר נגדה בחלוף הימים, המנכ”לית חזרה לישראל מוקדם מהרגיל ולא נשארה עד לסיום האספה הכללית כפי שתכננה מראש. נינו שמואלי, השופט הישראלי ויו"ר ועדת החוקה, גם נכח באסיפה והוא זה שקיבל מנדט להצביע בשם איגוד השייט הישראלי במקומה.

אנשי מחלקת הביטחון של משרד התרבות והספורט היו בקשר ישיר עם איגוד השייט הישראלי, עד שסמדר פינטוב שבה הביתה בבטחה.

המנכ"לית סמדר פינטוב הגיבה ל-ONE ושיתפה: "לאורך השהות שם לא הרגשתי חשש לחיי, אבל זה היה לא נעים, בעיקר לאור העובדה שזה העסיק את כל הנוכחים בכנס, שפעלו בניסיון להגן עליי ועל מנת שלא יהיו מהומות גדולות יותר. מנכ"ל האיגוד העולמי אמר שגם בארגון קיבלו איומים ודרישות שאעזוב את הכנס ואת אירלנד. אומנם הייתה אבטחה סביב הכנס, אבל לאור האירועים החלטנו שאחזור לארץ על מנת שהכנסים יימשכו כרגיל ובאופן שקט. את חלקי בכנס עשיתי וישראל עדיין הצביעה באסיפה הכללית של הארגון, כך שמבחינתנו המשימה הושלמה".

יו"ר איגוד השייט שי בובר הגיב לכך והבהיר: "בגלל שקיבלה מכתבים ונערכו הפגנות בהן קראו בשמה של סמדר מול בית המלון ומול אולמות הכנסים, מה שגרם לאיגוד העולמי לעסוק בכך יותר מידי, קיבלתי החלטה, בעצה משותפת איתה ועם נינו שמואלי, שתחזור לישראל אחרי ארבעה ימים. ההחלטה התקבלה בשיקול דעת ובאופן משותף על מנת שלא לסכן אותה. ישראל לא נפגעה מזה, נהפכו, עשינו זאת בתיאום עם המארגנים ובשיתוף עם הנהלת איגוד השייט הבינלאומי".