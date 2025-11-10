שלישיית הקסם של בית"ר והשפל השלילי במכבי

איזה מחזור מטורף קיבלנו בליגת העל. בית”ר ירושלים מחצה 2:6 את האלופה מכבי תל אביב בבלומפילד במשחק היסטורי, הפועל באר שבע סיימה ב-2:2 דרמטי מול מ.ס אשדוד, מכבי חיפה ספגה שוב ברגע האחרון בדרך ל-3:3 מול בני סכנין וגם הפועל תל אביב לא השכילה לנצח בתיקו המאופס מול הפועל ירושלים. מי היה המצטיין של המחזור בפנטזי ומי הנבחרת המנצחת? בואו נגלה.

נתחיל מהמשחק הגדול של המחזור. רועי משפתי שהורחק סיים עם 3- נקודות, ושחקנים נוספים במכבי תל אביב כמו רז שלמה ודור פרץ סיימו עם ניקוד שלילי של 2- ו-1- בהתאמה, כשעד המשחק הזה אף שחקן של האלופה לא סיים עם ניקוד שלילי. מי שהביאו ניקוד מכובד אצל הצהובים למרות התבוסה הם הייטור שכבש שער והוסיף מסירת מפתח, 3 חטיפות, 2 תיקולים ו-3 הרחקות בדרך ל-8 נקודות, מה שהיה יכול להיות יותר אלמלא הספיגות. חליו וארלה סיים עם 7 נקודות בזכות 4 מסירות מפתח ו-2 תיקולים.

בצד של בית”ר, המנג’רים בפנטזי חוגגים. עומר אצילי עם שער, שני בישולים ו-2 מסירות מפתח סיים עם 14 נקודות, עדי יונה שהבקיע פעמיים והוסיף שני דריבלים ושני תיקולים סיים עם כמות זהה, והקפטן ירדן שועה סיפק 15 נקודות בזכות הצמד, שני דריבלים ומסירת מפתח.

ריקודים בבית"ר ירושלים (שחר גרוס)

במכבי חיפה המאוכזבת שסיימה בחלוקת נקודות בדוחא, עבדולאי סק בלט עם 9 נקודות, כשכבש ורשם שתי חטיפות ו-6 הרחקות כדור, וטריבנטה סטיוארט הוסיף 12 נקודות בזכות הצמד שלו ועוד שני תיקולים. פיטר אגבה סיים עם 0 נקודות, קני סייף עם 1- ושחקנים כמו עלי מוחמד, איתן אזולאי וסוף פודגוראנו סיימו עם נקודה בלבד. בסכנין בלטו לטובה עדן שמיר ואחמד סלמן עם 8 ו-7 נקודות בהתאמה, שניהם גם כבשו שערים.

הפועל ב”ש אכזבה בטרנר, אך היו לה כמה שחקנים שבלטו בפנטזי. הלדר לופס עם שער, 3 תיקולים ו-3 הרחקות סיים עם 10 נקודות, אור בלוריאן תרם 8 נקודות, קינגס קאנגווה שהבקיע והוסיף 4 דריבלים, 6 תיקולים ומסירת מפתח הצטיין עם 12 נקודות ובצד השני קארים קימבידי, נועם מוצ’ה ויוג’ין אנסה בלטו עם 10, 9 ו-8 נקודות בהתאמה.

שחקני הפועל באר שבע (אורן בן חקון)

בתיקו המאופס של הפועל תל אביב בטדי מול הפועל ירושלים, שחר פיבן ופרננד מאיימבו בלטו עם 11 ו-12 נקודות בהתאמה אחרי הופעה טובה מאוד בהגנה. בצד השני, עומר אגבדיש ואופק נדיר בלטו אצל הקבוצה מהבירה עם שבע נקודות כל אחד.

מכבי נתניה נהנתה מ-10 נקודות של עוז בילו ו-9 של הריברטו טבארש בניצחון 1:2 על בני ריינה, אצלה בלט נבו שדו עם בישול ו-3 מסירות מפתח (8 נקודות). ג’בון איסט היה המצטיין של הפועל חיפה עם 12 נקודות בזכות הצמד ב-2:2 נגד הפועל פתח תקווה, אצלה הצטיין שחר רוזן עם 9 נקודות.

משחק פורה נוסף במחזור בליגת העל היה ה-2:3 של עירוני קריית שמונה על עירוני טבריה. בטבריה גיא חדידה עם שער, בישול ו-5 מסירות מפתח תרם 13 נקודות, ואילו בקריית שמונה אדריאן אוגריסה שסיים עם צמד, בישול ו-2 מסירות מפתח חלף על פני שועה כשחקן המצטיין של המחזור מבחינת סטטיסטית בליגה עם 16 נקודות בפנטזי.

אדריאן אוגריסה חוגג (חג'אג' רחאל)

את הדירוג הכללי בליגת העל מוליך Sharks, בפער של חמש נקודות בלבד מהמקום השני. המנצח הגדול של המחזור העשירי הוא המנג’ר FC Eliya עם 113 נקודות, 7 יותר מהמקום השני. הנבחרת המנצחת שלו: גד עמוס, טייריס אסאנטה, פרננד מאיימבו, שחר פיבן, רותם קלר, קינגס קאנגווה, הריברטו טבארש, לוקאס ונטורה, ירדן שועה, ג’בון איסט ועומר אצילי (קפטן).