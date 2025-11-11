המבשל המוביל: רשפורד לקח את בארסה לניצחון

מריאן מוריניו, נשיאת סלטה ויגו, מעריצה את מרקוס רשפורד כבר מזמן. במאי 2017, כאשר הכוכב האנגלי העולה בן ה-19 כבש בבעיטה חופשית את שער הניצחון לזכות מנצ'סטר יונייטד באצטדיון בלאידוס, היא ירדה לחדר ההלבשה של השדים האדומים וקיבלה ממנו את חולצתו עם חתימה. היה זה במעמד חצי גמר הליגה האירופית, ולגליסיאנים הייתה הזדמנות נדירה להישג היסטורי בזירה הבינלאומית, אבל רשפורד מנע זאת. בגומלין באולד טראפורד הוא אף בישל למרואן פלאיני ב-1:1. סלטה כמעט הבקיעה את שער החוץ השני בדקה ה-90, אולם זה לא קרה, וז'וזה מוריניו חגג עליה לגמר על חשבון מריאן מוריניו. הוא גם הניף אותו בסופו של דבר.

אז גברת מוריניו, שעוד לא הייתה אז הנשיאה, נשארה רק עם החולצה. מי יכול היה לדמיין שרשפורד יחזור בבוא העת לבלאידוס בחולצת ברצלונה? זה קרה אתמול, וגם הביקור הזה הוכתר כהצלחה מסחררת. מוריניו, שסיפרה לכל מי שרצה לשמוע על החתימה שקיבלה, קיוותה כי סלטה תמשיך במסורת התוצאות הביתיות החיוביות מול בלאוגרנה. זה לא קרה הפעם, ולרשפורד הייתה תרומה גדולה מאוד ל-2:4 שסייע לקטלונים לצמק את הפער מריאל מדריד בפסגה.

האנגלי בישל את שני שערי השדה של רוברט לבנדובסקי – הראשון במסירה מסובבת מושלמת מהאגף השמאלי, והשני בכדור קרן לראשו של הסקורר הפולני. הוא גם סיפק את כדור הרוחב שהגיע ללאמין ימאל בדרך לשער היתרון ממש על סף השריקה להפסקה. הסטה קלה מרגלו של שחקן סלטה גרמה לכך שהמהלך לא נרשם כאסיסט, גם אם בפועל זה היה המצב. גם בלעדיו, עלה רשפורד לראש דירוג המבשלים בליגה הספרדית.

לאמין ימאל חוגג (IMAGO)

7 בישולים יש לרשפורד בליגה ב-12 הופעות בלבד. לצורך השוואה, לאמין ימאל היה מלך המבשלים בעונה שעברה עם 13, וראפיניה הוכתר לסגנו עם 9. האנגלי המושאל מתקרב בצעדי ענק למספרים אלה כאשר אנחנו רק בתחילת נובמבר, ולמעשה עשה זאת תוך פחות מחודשיים. הוא החל במלאכה עם מסירה לראפיניה ב-0:6 על ולנסיה באמצע ספטמבר, ואז ארגן אסיסטים לדני אולמו ב-0:3 על חטאפה, לרונאלד אראוחו ב-1:3 על אוביידו ולז'ול קונדה ב-1:2 על ריאל סוסיאדד. בקלאסיקו בסנטיאגו ברנבאו, בו הפגינה בארסה משחק בעייתי מאוד, היה רשפורד בין הפחות חלשים, ונרשם לזכותו הבישול לפרמין לופס.

חוץ מזה, יש להוסיף למאזן את הבישול לפראן טורס בהפסד לסן ז'רמן בליגת האלופות. בזירה האירופית מתרכז רשפורד בכיבוש, וחגג צמד מרהיב בביקור מולדת באצטדיונה של ניוקאסל. גם מול אולימפיאקוס הוא השלים צמד, ואילו בליגה הספרדית מצא רשפורד את הרשת בתבוסה לסביליה ובניצחון על אלצ'ה במחזור הקודם. לפיכך, יש לו במצטבר 6 שערים ו-8 בישולים בכל המסגרות מתחילת העונה. מעורבות ישירה ב-14 שערים בסטטיסטיקה (יותר מכך בפועל) זה יבול מרשים מאוד עבור שחקן שתפקידו להיות גיבוי ברוטציה. איך שלא תסתכלו על זה, העסקה הזו השתלמה כבר עכשיו לבארסה, וקל להבין מדוע יש נטייה לממש את האופציה ולרכוש את כרטיסו ממנצ'סטר יונייטד בקיץ הקרוב.

מרקוס רשפורד מאושר (IMAGO)

רשפורד לא היה האופציה הראשונה של המנהל הספורטיבי דקו בחלון ההעברות האחרון. לואיס דיאס היה בראש הרשימה, אבל לא הייתה למועדון אפשרות אמיתית להחתימו, והקולומביאני עשה את דרכו מליברפול לבאיירן מינכן, שם השתלב באופן נפלא. ניקו וויליאמס הציע את עצמו לכאורה והפך לרגע קט ליעד מרכזי, עד שהבין כי אין להנהלה הקטלונית יכולת להבטיח כי יירשם ללא בעיות בהתאחדות במסגרת המגבלות הכלכליות. כוכב נבחרת ספרד האריך את חוזהו באתלטיק בילבאו, ושני הצדדים האשימו זה את זה בניהול משא ומתן שלא בתום לב. אז הבין המועדון שהרבה יותר הגיוני ללכת על השאלה בשלב זה, ורשפורד היה הפתרון האידיאלי.

הרי רובן אמורים פסל אותו לחלוטין באולד טראפורד, והחלוץ הבין שהוא חייב לצאת לדרך חדשה על מנת להשתקם. החודשים באסטון וילה היו טובים, אך הוחלט לא להאריך את שהותו, ואופציית ברצלונה התאימה לו כמו כפפה ליד. "אני רוצה לזכות בתארים הגדולים, וברצלונה היא מועדון ענק, אז זה המקום המושלם. הקבוצה הצליחה מאוד בעונה שעברה, ואני רוצה להוסיף את האיכותיות שלי כדי לשפר אותה עוד יותר", אמר האנגלי כאשר הוצג.

רובן אמורים (IMAGO)

יש לציין כי בקטלוניה לא היו ציפיות גבוהות במיוחד. העיתונאים והאוהדים קיבלו את האנגלי בספקנות, וגם דקו ראה בו ברירת מחדל. ואולם, האנסי פליק דווקא היה נרגש. המאמן הגרמני העריך את רשפורד כבר מזמן, ואהב את רב גוניותו. בניגוד לדיאס וניקו וויליאמס, שהיו אמורים להיכנס לאגף השמאלי כאלטרנטיבה לראפיניה, רשפורד מסוגל בקלות להחליף גם את לאמין ימאל מימין או לשמש כחלוץ מרכזי – אם כי בתפקיד זה מוגדר פראן טורס כגיבוי של לבנדובסקי. פליק לקח את החניך החדש כפרויקט אישי, דאג לשלב אותו בסגל בהדרגה, חיזק את הבטחונו העצמי אחרי התקופה העגומה באולד טראפורד, וקיבל שחקן שמח שממוקד במטרה.

הפציעה של ראפיניה חיזקה מאוד את מניותיו של רשפורד, כי החתמתו התבררה כבינגו לעמדה הנחוצה. המומנטום חיובי עבור כל המעורבים, וכוונתו של השחקן ברורה. "ברור שאני רוצה להישאר כאן. אני נהנה כאן, וזה כבוד גדול ללבוש את המדים האלה. ביליתי יותר משני עשורים מחיי במנצ'סטר יונייטד. לפעמים אנשים זקוקים לשינוי. זה כנראה היה המקרה שלי, ואני מאושר פה", הוא אמר בשלהי אוקטובר. אין לו געגועים לאמורים, וכל עוד הפורטוגל שומר על משרתו באולד טראפורד, אין גם סיכוי שרשפורד ירצה לשוב הביתה. הגיוני הרבה יותר להמשיך לעבוד עם פליק, מה גם שהאפשרות להצליח ולזכות בתארים גבוהה הרבה יותר בקאמפ נואו המחודש.

האנזי פליק (IMAGO)

האם זה יסתיים בזכייה משמעותית כבר העונה? ההפסד בקלאסיקו הפך את בארסה לאנדרדוג במאבק האליפות, אבל אתמול חלה תפנית מהותית. תיקו של ריאל מדריד בדרבי הקטן נגד ראיו וייקאנו העניק לבלאוגרנה צ'אנס לצמצם פערים. חזרתו של לבנדובסקי להרכב סייעה בכך, אבל הפולני לא היה מצליח לכבוש שלושער בלי העזרה של רשפורד. שיתוף הפעולה ביניהם הופך ומשתפר, וגם כאשר יחזור ראפיניה לכשירות, ימשיך האנגלי להיות חלק אינטגרלי מהרוטציה. העומק חשוב, קל וחומר במאבקים בכל החזיתות, ורשפורד הוא קלף שלא היה לבארסה אשתקד. בקצב הנוכחי, הוא יהיה המבשל המוביל בספרד, ואפילו לאמין ימאל עשוי להישאר מאחוריו.