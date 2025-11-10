"הכול התפרק, אסון מוחלט, תוצאה שתיזכר שנים"

הניצחון הסנסציוני של בית"ר ירושלים 2:6 על מכבי תל אביב עושה כותרות גם מעבר לים וממשיך לעורר הדים לא רק בישראל, אלא גם בסרביה, שם הופנתה תשומת לב רבה להופעתו של המאמן ז’רקו לאזטיץ’.

באתר הסרבי "מרידיאן ספורט" נכתב כי: "זה היה הערב הקשה ביותר בקריירה שלו. מהרגע שבו רועי משפתי הורחק, הכל התפרק, והמשחק הפך לאסון מוחלט. מדובר בתוצאה שתיזכר שנים".

עוד הוסיפו שם כי מדובר "באחת התבוסות הקשות בתולדות מכבי תל אביב, בוודאי בעשור האחרון", והודו שההתרסקות הגיעה בהפתעה גמורה לאור היכולת במחצית הראשונה.

לאזטיץ: "איבדנו את הראש"

גם בוונצואלה סיקרו את המשחק, בעיקר בשל שער הבכורה של קרווין אנדרדה במדי האלופה. בתקשורת המקומית נכתב: "המשחק היה כאוטי ומשוגע, אבל אנדרדה סוף סוף הגיע לרגע שלו. שער שיכול לשנות את הביטחון שלו, ויעורר עניין מחודש סביבו".