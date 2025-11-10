יום שני, 10.11.2025 שעה 06:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

ירדן שועה עשוי לקבל הצעה מה-MLS בינואר

בית"ר באופוריה מה-2:6 על מכבי ת"א, מחמאות לקפטן: "כוח הרתעה מול כל קבוצה בארץ". במועדון מרוצים: "יונה פורע שטרות, ביקשנו סבלנות עם הזרים"

|
ירדן שועה חוגג עם חבריו (שחר גרוס)
ירדן שועה חוגג עם חבריו (שחר גרוס)

גאווה, אופוריה, טירוף וסיפוק אדיר, אלה התחושות בבית״ר ירושלים ביום שאחרי הניצחון הגדול על מכבי תל אביב בבלומפילד, 2:6. ״הבוקר ילדים ילכו עם חולצות בית״ר לבית הספר בגאווה״, אומרים בבית״ר ובכך מעבירים במשפט אחד את תחושת הכבוד והגאווה של האוהדים בקבוצה שלהם אחרי ניצחון היסטורי על האלופה. 

זה היה ניצחון שעוד ידובר עליו רבות, בית״ר דרסה את מכבי תל אביב בבית שלה, השמחה בחדר ההלבשה של בית״ר בבלומפילד נמשכה דקות ארוכות. ברק אברמוב, כפיר אדרי, אלמוג כהן וברק יצחקי הסתובבו בבלומפילד כמו בעלי הבית, בית״ר ירושלים הוכיחה שאסור אף פעם לזלזל בה, האוהדים לא רצו ללכת הביתה. 

בקבוצה החמיאו לכל השחקנים, אבל מעל כולם לעדי יונה שספג לא מעט ביקורות, בעיקר מהאוהדים, והוכיח למה מדברים עליו במונחים של כוכב כדורגל, ירדן שועה עשוי לקבל כבר בינואר הצעה מליגת ה-MLS, אתמול הוא הוכיח שוב שמדובר בשחקן נדיר, כוכב, גאון כדורגל.

שחקני בית"ר חוגגים את התבוסה על מכבי ת"א

״עדי יונה פשוט פנטסטי, מה שהוא עבר העונה ואפילו בחצי העונה שעברה ובכל זאת לא הוריד את הראש, עכשיו הוא פורע שטרות. ירדן שועה זה הרבה מעבר לשחקן אדיר, זה כוח הרתעה מול כל קבוצה בארץ״, אומרים שחקנים בקבוצה ל-ONE. 

אצילי ודור מיכה היו פנטסטיים אתמול, וכן צריך לומר שאיילסון טבארש במשחק הכי טוב שלו מאז שהגיע לבית״ר, אולי אולי בסוף זה ייתפס. ״ביקשנו סבלנות עם הזרים, עם קראבלי וקאלו שהיו נגדם ביקורות זה נתפס מהר, עכשיו לאט לאט אנחנו מאמינים שגם טאברש יתחיל להוכיח שהוא שווה הרבה יותר ממה שקיבלנו ממנו בתחילת העונה״, מסכמים בבית״ר. 

ריקודים בבית"ר ירושלים (שחר גרוס)ריקודים בבית"ר ירושלים (שחר גרוס)

וצריך לומר, ברק יצחקי הכין את בית״ר למשחק בצורה טובה מאוד, בית״ר שוב חוזרת מפיגור ועוד בבלומפילד ולהצגת כדורגל, ליצחקי חלק גדול בזה, מאמן שבא לבלומפילד בכדי לנצח, לא מתבכיין על חסרונם של ירין לוי וגדראני, מאמן שמדביק באמונה באומץ ובכדורגל מודרני את השחקנים שלו ומאגד אותם ליחידה אחת קטלנית שהופכת את בית״ר לצלע השלישית במאבק על תואר האליפות. 

מיד עם סיום המשחק אוהדי בית״ר התנפלו על הכרטיסים למשחק הבא שיגיע אחרי הפגרה, מול מכבי נתניה ויוסי אבוקסיס בטדי. עוד הוכחה שהאוהדים רעבים, מאמינים ומרוצים ממה שהם מקבלים מהקבוצה שלהם. 

השחקנים יצאו השבוע לחופש ולאחר מכן יחזרו למחנה אימונים באילת ומשם יחזרו להכנות למשחק הליגה מול מכבי נתניה. השאיפה היא להגיע לחלון העברות של ינואר קרובים למקום הראשון, כדי שברק אברמוב יחזק משמעותית את הקבוצה שיכולה העונה אולי להפתיע את כולם ולרוץ עד הסוף במרוץ על תואר האליפות.

