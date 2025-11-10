יום ראשון, 15.02.2026 שעה 01:48
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5823-6323ברצלונה2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4526-4423ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3135-3424ריאל סוסיאדד8
3028-2824אוססונה9
2928-2024חטאפה10
2833-2523אתלטיק בילבאו11
2639-3124סביליה12
2630-2124אלאבס13
2637-2223ג'ירונה14
2535-3124אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

פליק: היה יום מושלם, מאוד שמח מהחצי השני

מאמן בארסה היה מאושר מה-2:4 על סלטה ויגו ואישר: "ראפיניה וז'ואן גארסיה יחזרו אלינו אחרי פגרת הנבחרות, אולי גם פדרי". וגם: הארוחה אצל אראוחו

|
לאמין ימאל חוגג עם שחקני ברצלונה (La Liga)
לאמין ימאל חוגג עם שחקני ברצלונה (La Liga)

זה לא היה קל, זה לא היה פשוט, אבל ברצלונה צימקה את הפער מריאל מדריד שמעדה מוקדם יותר באותו יום, עם 2:4 אתמול (ראשון) באצטדיון לא פשוט בדמות הבלאיידוס מול סלטה ויגו. בכך, אלופת ספרד שבה למסלול אחרי ה-3:3 נגד קלאב ברוז’, ויצאה לפגרת הנבחרות עם חיוך.

האנזי פליק סיכם בסיום: “עשינו כמה טעויות וסלטה ויגו ידעה לנצל אותן, כשהיא גם כבשה פעמיים, וזה קורה וזה בסדר, אבל מה שחשוב זה שסיפקנו מחצית שנייה נהדרת. שלטנו בכדור, שלטנו במשחק, שמרנו הרבה יותר טוב מאשר במחצית הראשונה”.

עוד מהגרמני: “זה היה יום מושלם בשבילנו. אני מאוד שמח שהראנו אופי של קבוצה, במיוחד בחצי השני, כי במחצית השנייה שיחקנו עם הכדור ושיחקנו חזק, היה תענוג לראות את זה. ראפיניה וז’ואן גארסיה? שניהם יחזרו אלינו אחרי פגרת הנבחרות, אולי גם פדרי, נראה”.

שלושער ענק ללבנדובסקי מול סלטה ויגו

אגב, בספרד חשפו שמצב הרוח בקבוצה הייתה מעט ירודה לאחרונה, אז רונאלד אראוחו החליט לעשות ארוחה קבוצתית בבית שלו כדי לעודד את כולם. זה קרה לפני המשחק נגד סלטה ויגו, והוא אפילו דאג שהשולחן יהיה ערוך בצבעים כחול ואדום, וכל השחקנים הגיעו.

