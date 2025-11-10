יום שני, 10.11.2025 שעה 04:01
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%890-9258דטרויט פיסטונס
75%872-9608ניו יורק ניקס
75%965-10088פילדלפיה 76'
75%928-9588קליבלנד קאבלירס
71%812-8307שיקגו בולס
56%1072-11159מיאמי היט
56%1075-10749מילווקי באקס
50%929-9258אטלנטה הוקס
44%983-10229בוסטון סלטיקס
38%973-9728טורונטו ראפטורס
38%963-9638שארלוט הורנטס
33%1052-10379אורלנדו מג'יק
12%945-8858אינדיאנה פייסרס
11%1128-9899ברוקלין נטס
11%1136-10009וושינגטון וויזארדס
 מערב 
90%1096-121410אוקלהומה ת'אנדר
86%786-8827דנבר נאגטס
75%897-9958יוסטון רוקטס
75%886-9518סן אנטוניו ספרס
67%1059-10619לוס אנג'לס לייקרס
56%1038-10579 גולדן סטייט ווריורס
50%946-9328מינסוטה טימברוולבס
50%971-9858פורטלנד בלייזרס
44%1071-10469פיניקס סאנס
43%826-8167יוטה ג'אז
38%963-9358סקרמנטו קינגס
33%1015-9619דאלאס מאבריקס
33%1084-10219ממפיס גריזליס
25%911-8618לוס אנג'לס קליפרס
25%966-8588ניו אורלינס פליקנס

במשחקם השני בג'י ליג: 25 נק' לוולף, 15 לשרף

השניים המשיכו לבלוט בליגת הפיתוח, כאשר הפורוורד הישראלי רשם דאבל דאבל נוסף והוריד גם 13 ריבאונדים. לונג איילנד נטס נכנעו 112:105 לקפיטל סיטי

|
בן שרף (רויטרס)
בן שרף (רויטרס)

זה לא בהכרח דבר רע, וייתכן שכך הם רק יטפסו למעלה ויחזרו לבמה המרכזית, אך לבינתיים בן שרף ודני וולף חברו לקבוצת הג’י ליג של ברוקלין נטס, והלילה (בין ראשון לשני) הם שיקחו את המשחק השני שלהם שם, בהפסד 112:105 של לונג איילנד נטס לקפיטל סיטי גו-גו.

בן שרף, שכיכב בגדול במשחקו הראשון עם 21 נקודות, הוסיף עוד משחק נהדר וקלע הפעם 15 נקודות, כאשר דני וולף רשם דאבל דאבל נוסף והבריק גם הוא עם 25 נקודות ו-13 ריבאונדים.

נזכיר, ברוקלין נטס עם מאזן רע מאוד של ניצחון אחד לצד שמונה הפסדים, כאשר בתחילת העונה שרף עוד היה שחקן בסגל ואפילו שחקן חמישייה, אך לבסוף במועדון החליטו לשים אותו בינתיים בג’י ליג. דני וולף פחות קיבל צ’אנס אצל ברוקלין, וגם הוא חבר ללונג איילנד נטס.

