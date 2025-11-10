במשחקם השני בג'י ליג: 25 נק' לוולף, 15 לשרף

זה לא בהכרח דבר רע, וייתכן שכך הם רק יטפסו למעלה ויחזרו לבמה המרכזית, אך לבינתיים בן שרף ודני וולף חברו לקבוצת הג’י ליג של ברוקלין נטס, והלילה (בין ראשון לשני) הם שיקחו את המשחק השני שלהם שם, בהפסד 112:105 של לונג איילנד נטס לקפיטל סיטי גו-גו.

בן שרף, שכיכב בגדול במשחקו הראשון עם 21 נקודות, הוסיף עוד משחק נהדר וקלע הפעם 15 נקודות, כאשר דני וולף רשם דאבל דאבל נוסף והבריק גם הוא עם 25 נקודות ו-13 ריבאונדים.

נזכיר, ברוקלין נטס עם מאזן רע מאוד של ניצחון אחד לצד שמונה הפסדים, כאשר בתחילת העונה שרף עוד היה שחקן בסגל ואפילו שחקן חמישייה, אך לבסוף במועדון החליטו לשים אותו בינתיים בג’י ליג. דני וולף פחות קיבל צ’אנס אצל ברוקלין, וגם הוא חבר ללונג איילנד נטס.