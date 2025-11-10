יום ראשון, 15.02.2026 שעה 01:44
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5823-6323ברצלונה2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4526-4423ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3135-3424ריאל סוסיאדד8
3028-2824אוססונה9
2928-2024חטאפה10
2833-2523אתלטיק בילבאו11
2639-3124סביליה12
2630-2124אלאבס13
2637-2223ג'ירונה14
2535-3124אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

בספרד מהללים: לבנדובסקי יהיה מדהים בכל גיל

בתקשורת מתפעלים מהפולני, שכבש שלושער ב-2:4 על סלטה ויגו בחוץ: "לעד יהיה סקורר שבלתי ניתן לעצירה". החלוץ: "הרגשתי מדהים, לא רציתי לרדת". צפו

|
לבנדובסקי חוגג (IMAGO)
לבנדובסקי חוגג (IMAGO)

ההגנה של ברצלונה עדיין צריכה להשתפר, אך אתמול (ראשון) זה הספיק לניצחון. אחרי ה-3:3 מול קלאב ברוז’, חניכיו של האנזי פליק חזרו למסלול הניצחונות באצטדיון שלא מאיר להם פנים בשנים האחרונות, עם 2:4 נהדר בבלאיידוס נגד סלטה ויגו, כשמעל כולם היה רוברט לבנדובסקי עם שלושער.

“לבנדובסקי אורב לריאל”, זעקו ב’מארקה’, על כך שהפולני דאג לצמצם את הפער מהיריבה המרה לשלוש נקודות בלבד, לאחר שצ’אבי אלונסו ושחקניו מעדו עם 0:0 אצל ראיו וייקאנו מוקדם יותר. ב’מונדו דפורטיבו’ הקטלוני רשמו: “לבנדובסקי קטלני ביותר הוציא את המיטב מברצלונה”.

ב’אס’ רשמו: “לבנדובסקי חזר, ובענק. שלושער אדיר של החלוץ בחזרה שלו להרכב הפותח. הספידו אותו מוקדם, בכל גיל זה מרגיש שהוא יהיה סקורר בלתי ניתן לעצירה”. אגב, הפולני הגיע לשבעה שערים וטיפס למקום השלישי בטבלת מלך שערי הליגה, כשמקדימים אותו רק חוליאן אלברס עם שבעה גם כן (אבל עם שני בישולים) וקיליאן אמבפה (13).

שלושער ענק ללבנדובסקי מול סלטה ויגו

לבנדובסקי דיבר בסיום ואמר: “אנחנו שמחים מאוד. זה לא קל לשחק באצטדיון הזה, תמיד אנחנו מתקלים בבעיות כאן, אבל השגנו שלוש נקודות. כשנחזור מפגרת הנבחרות, אני מקווה שגם נמצא את הדרך לשחק טוב יותר ולהמשיך לנצח משחקים. פליק שאל אותי אם רציתי לרדת בחצי השני, אמרתי לו שאני בסדר. רק חזרתי מפציעה והרגשתי מדהים היום”.

אגב, בצד השלילי, פרנקי דה יונג קיבל צהוב שני והורחק במהלך תוספת הזמן, וזה אומר שהוא ייעדר לאחר פגרת הנבחרות מהמשחק הבא, שהוא לא פשוט – נגד אתלטיק בילבאו. אם הקשרים לא יחזרו, ייתכן שהקטלונים ישחקו מול הבאסקים ללא פדרי שגם כן פצוע, ללא מארק קסאדו שפצוע וללא דה יונג, שבוודאות ייעדר.

שחקני ברצלונה חוגגים (La Liga)שחקני ברצלונה חוגגים (La Liga)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */