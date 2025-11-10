בספרד מהללים: לבנדובסקי יהיה מדהים בכל גיל

ההגנה של ברצלונה עדיין צריכה להשתפר, אך אתמול (ראשון) זה הספיק לניצחון. אחרי ה-3:3 מול קלאב ברוז’, חניכיו של האנזי פליק חזרו למסלול הניצחונות באצטדיון שלא מאיר להם פנים בשנים האחרונות, עם 2:4 נהדר בבלאיידוס נגד סלטה ויגו, כשמעל כולם היה רוברט לבנדובסקי עם שלושער.

“לבנדובסקי אורב לריאל”, זעקו ב’מארקה’, על כך שהפולני דאג לצמצם את הפער מהיריבה המרה לשלוש נקודות בלבד, לאחר שצ’אבי אלונסו ושחקניו מעדו עם 0:0 אצל ראיו וייקאנו מוקדם יותר. ב’מונדו דפורטיבו’ הקטלוני רשמו: “לבנדובסקי קטלני ביותר הוציא את המיטב מברצלונה”.

ב’אס’ רשמו: “לבנדובסקי חזר, ובענק. שלושער אדיר של החלוץ בחזרה שלו להרכב הפותח. הספידו אותו מוקדם, בכל גיל זה מרגיש שהוא יהיה סקורר בלתי ניתן לעצירה”. אגב, הפולני הגיע לשבעה שערים וטיפס למקום השלישי בטבלת מלך שערי הליגה, כשמקדימים אותו רק חוליאן אלברס עם שבעה גם כן (אבל עם שני בישולים) וקיליאן אמבפה (13).

שלושער ענק ללבנדובסקי מול סלטה ויגו

לבנדובסקי דיבר בסיום ואמר: “אנחנו שמחים מאוד. זה לא קל לשחק באצטדיון הזה, תמיד אנחנו מתקלים בבעיות כאן, אבל השגנו שלוש נקודות. כשנחזור מפגרת הנבחרות, אני מקווה שגם נמצא את הדרך לשחק טוב יותר ולהמשיך לנצח משחקים. פליק שאל אותי אם רציתי לרדת בחצי השני, אמרתי לו שאני בסדר. רק חזרתי מפציעה והרגשתי מדהים היום”.

אגב, בצד השלילי, פרנקי דה יונג קיבל צהוב שני והורחק במהלך תוספת הזמן, וזה אומר שהוא ייעדר לאחר פגרת הנבחרות מהמשחק הבא, שהוא לא פשוט – נגד אתלטיק בילבאו. אם הקשרים לא יחזרו, ייתכן שהקטלונים ישחקו מול הבאסקים ללא פדרי שגם כן פצוע, ללא מארק קסאדו שפצוע וללא דה יונג, שבוודאות ייעדר.