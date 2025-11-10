יום שני, 10.11.2025 שעה 01:27
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

בית"ר אותתה: אנחנו כאן ולא הולכים לשום מקום

פודקאסט בית"ר סיכם 2:6 ענק, בו המועדון אותת לב"ש ומכבי: יונה, שועה, אצילי וטבארש מעל כולם, יצחקי תפור לקבוצה ומיכה חייב לקבל חוזה. האזינו

|
ריקודים בבית
ריקודים בבית"ר ירושלים (שחר גרוס)

בית״ר מאותת לבאר שבע ומכבי תל אביב: אנחנו כאן ולא הולכים לשום מקום, ערב היסטורי. בית״ר מנצחת את מכבי תל אביב בבלומפילד אחרי עשור ועושה זאת בסטייל עם 2:6 בהצגה שלא ראינו עשורים בכדורגל הישראלי. 

פודקאסט בית”ר עם גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל סיכם: עדי יונה מציג – ההני כאן, משחק פנטסטי של הילד. ירדן שועה גאון עם מהלכי כדורגל אדירים, שחקן עם קלאס, עומר אצילי בא אש למשחק, איילסון טבראש הפתיע לטובה, וההגנה של בית״ר הסתדרה עם ההתקפה הרפויה של מכבי תל אביב.

בלי ירין לוי ולוקה גאדרני, בית״ר מציגה כדורגל אדיר ואטרקטיבי, ברק יצחקי עלה בהרכב התקפי באומץ רב, מאמן שתפור לבית״ר ירושלים, דור מיכה חייב לקבל חוזה עכשיו, אסור לחכות. לסיכום: בית״ר מוכיחה שהיא קבוצה גדולה שיכולה העונה לעשות את הבלתי ייאמן. האזנה נעימה.

