בית"ר אותתה: אנחנו כאן ולא הולכים לשום מקום

בית״ר מאותת לבאר שבע ומכבי תל אביב: אנחנו כאן ולא הולכים לשום מקום, ערב היסטורי. בית״ר מנצחת את מכבי תל אביב בבלומפילד אחרי עשור ועושה זאת בסטייל עם 2:6 בהצגה שלא ראינו עשורים בכדורגל הישראלי.

פודקאסט בית”ר עם גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל סיכם: עדי יונה מציג – ההני כאן, משחק פנטסטי של הילד. ירדן שועה גאון עם מהלכי כדורגל אדירים, שחקן עם קלאס, עומר אצילי בא אש למשחק, איילסון טבראש הפתיע לטובה, וההגנה של בית״ר הסתדרה עם ההתקפה הרפויה של מכבי תל אביב.

בלי ירין לוי ולוקה גאדרני, בית״ר מציגה כדורגל אדיר ואטרקטיבי, ברק יצחקי עלה בהרכב התקפי באומץ רב, מאמן שתפור לבית״ר ירושלים, דור מיכה חייב לקבל חוזה עכשיו, אסור לחכות. לסיכום: בית״ר מוכיחה שהיא קבוצה גדולה שיכולה העונה לעשות את הבלתי ייאמן. האזנה נעימה.