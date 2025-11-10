יום שני, 10.11.2025 שעה 17:03
ליגה בלגית 25-26
338-2914אוניון סט. ז'ילואז1
2913-2114קלאב ברוז'2
2513-2114אנדרלכט3
2416-1914סט. טרוידן4
2122-2314גנט5
2117-1914מכלן6
2018-1914גנק7
1921-2114זולטה וורחם8
1820-1814שרלרואה9
1719-1314סטנדרד ליאז'10
1714-1114לובייר11
1524-1914ווסטרלו12
1522-1514לובן13
1416-1314אנטוורפן14
1221-1814סרקל ברוז'15
523-814דנדר16

"גאנדלמן בלתי נמנע", "האיש הנכון במקום הנכון"

בתקשורת הבלגית היללו את הקשר הישראלי שהבקיע בהופעתו ה-100 במדי גנט, שערו ה-33 במועדון: "אי אפשר היה לעצור אותו, דרך נהדרת לציין מאה משחקים"

|
עומרי גאנדלמן חוגג (IMAGO)
עומרי גאנדלמן חוגג (IMAGO)

עומרי גאנדלמן המשיך להוכיח עד כמה הוא חשוב לגנט. הקשר הישראלי הבקיע אמש (ראשון) את שער השוויון ב־1:1 מול גנק, במשחק שבו רשם את הופעתו ה־100 במדי הקבוצה. בבלגיה היללו את ההישג ואת ההשפעה המתמשכת שלו על המועדון.

באתר ‘HLN’ נכתב כי “עבור גאנדלמן זו הייתה דרך נהדרת לציין את משחקו ה־100 במדי גנט. עד כה כבש 33 שערים במדי הקבוצה”, והודגש כי הוא ממשיך לשמור על מעמדו כאחד השחקנים היציבים והמשפיעים בסגל של הקבוצה מצפון בלגיה.

גם ב־’HBVL’ הצטרפו לשבחים וציינו: “הישראלי, במשחקו המאה במדי גנט, שלח את הכדור לרשת ללא אפשרות שיעצרו אותו. זה היה שער הליגה השביעי של מלך השערים של גנט העונה”. באתר ‘voetbalkrant’ נכתב כי “גנט איזנה בזכות הבלתי נמנע, גאנדלמן. הקבוצה החלה להשתמש יותר בכדורים ארוכים ולהגביה לרחבה, וגאנדלמן, מי אם לא הוא, היה האיש הנכון במקום הנכון ונגח בעוצמה לרשת”.

עומרי גאנדלמן חוגג (IMAGO)עומרי גאנדלמן חוגג (IMAGO)

בבלגיה אף ציינו כי גאנדלמן היה פעיל במיוחד לאורך כל המשחק, לאחר שכמעט כבש כבר במחצית הראשונה, אך השתהה יותר מדי. לאחר ההפסקה הוא תיקן עם נגיחה מדויקת אחרי הגבהה של ארואחו, שסידרה לגנט נקודה חשובה והותירה אותה מעל גנק בטבלה.

