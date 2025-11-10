"השחקנים נתנו לי מתנה מושלמת, לא צריך יותר"

פפ גווארדיולה חגג את משחקו ה־1,000 כמאמן בדרך היחידה שהוא מכיר, עם ניצחון גדול, שליטה מוחלטת, ותצוגה שמזכירה למה מנצ’סטר סיטי שלו ממשיכה להיות הסטנדרט של הכדורגל העולמי. אחרי ה־0:3 על ליברפול, המאמן הספרדי דיבר בהתרגשות על הקבוצה, על השחקנים ועל הדרך.

“השחקנים שלי נתנו לי מתנה מושלמת עם ההופעה הזו מול האלופה”, אמר גווארדיולה. “ידענו שאנחנו חייבים לשחק טוב, והכל באמת עבד. כולם היו ברמה הגבוהה ביותר. הגנה מצוינת, משחק קבוצתי מלא אנרגיה, והכלים ההתקפיים שלנו עשו בדיוק מה שציפינו מהם”.

פפ פרגן במיוחד לשחקניו: “ג’יג’י (דונארומה) עצר את מה שהיה צריך לעצור, שני המגנים היו יוצאים מן הכלל, והקשרים שלטו בקצב ונתנו לנו המון מסירות ושליטה. כמובן שגם האיום שיצרו ג’רמי דוקו וארלינג הולאנד היה פנטסטי. דוקו היה פשוט יוצא מן הכלל, אולי אחד המשחקים הכי טובים שלו במדי סיטי”.

ז'רמי דוקו חוגג (IMAGO)

על השאלה אם זו הייתה ההופעה הגדולה ביותר של דוקו אמר פפ בחיוך: “אחת מהן, בהחלט. קונור בראדלי של ליברפול הוא אחד המגנים הכי מהירים בליגה, אבל דוקו הצליח להתמודד מולו בצורה מרשימה. אל תגזימו, אני לא זה שמלמד אותו לעבור שחקנים, זה כישרון טבעי. הוא פשוט נהנה לשחק, וזה מה שראינו”.

בהתייחסות אישית למעמד ה־1,000 הוסיף גווארדיולה: “אני רק רוצה להגיד תודה לשחקנים ולצוות שלי על המתנה הזו. אני גאה שעשיתי את זה כאן, במנצ’סטר, עם הקבוצה הזו. זה ציון דרך מיוחד מאוד בשבילי, במיוחד לעשות זאת מול ליברפול ובנוכחות המשפחה שלי. לעולם לא אשכח את ההתחלה בברצלונה ב’, שם למדתי הכל. עכשיו הגיע הזמן לנוח קצת, לבלות עם הילדים, ולחזור עם אנרגיה מחודשת”.

פפ גווארדיולה ופיל פודן (IMAGO)

גם השחקנים הצטרפו לשבחים. ג’רמי דוקו, שכבש ובישל, סיפר: “במשחקים גדולים הכל מרגיש גדול יותר. אני שמח מהניצחון ומהיכולת של הקבוצה. זה חשוב מאוד לביטחון האישי שלי, אבל אני מוקף בשחקנים מדהימים שעוזרים לי להשתפר. רובן דיאש דוחף אותי כל יום קדימה כי הוא מאמין בי, זה גורם לי לרצות לתת יותר”.

דיאס עצמו סיכם את הערב ההיסטורי במילים שמגלמות את הרוח של סיטי: “אנחנו חיים בשביל משחקים כאלה. אין רמה גבוהה מזו. כולם היו נהדרים, וכל אחד נתן הכול למען האחר. זה הסוד של הקבוצה הזו כבר שנים, כל שחקן מוכן להקריב בשביל החבר שלו. אנחנו אולי בקבוצה מתחדשת, אבל האיכות נשארה, והרעב לא נעלם. העונה עוד ארוכה, והרגליים על הקרקע”.

גווארדיולה סיים את הערב כמו שהתחיל אותו, בשקט, עם חיוך קטן ובגאווה גדולה. “ניצחון במשחק ה־1,000 שלי מול אלופה כזו? אני לא צריך יותר מזה”, אמר, “אבל יותר מהכל, אני שמח לראות את הקבוצה הזו ממשיכה לרצות, להילחם וליהנות מהכדורגל”.