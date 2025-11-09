מעצור התקפי: הפגרה מצילה את ריאל ממשבר?

זה היה אמור להיות עוד ערב בדרך הבטוחה לשלוש נקודות, אבל בווייקאס שום דבר לא הולך בקלות. ריאל מדריד של צ’אבי אלונסו סיימה רק ב־0:0 מול ראיו וייקאנו, במשחק שבו אף אחד בלבן לא הצליח לפרוץ את החומה המקומית.

ויניסיוס נראה מנותק, בלינגהאם התקשה למצוא שטחים, והקבוצה של ראיו, עם משמעת טקטית וקהל חם, שוב עצרה את המכונה המדרידאית.

עמית לוינטל, חמי אלמוג וריף גרוס מנתחים מה לא עבד הפעם בשיטה של אלונסו, האם ריאל סובלת מחוסר עומק בהתקפה, והאם התיקו הזה בשילוב ההפסד לליברפול, הוא סדק ראשון במאבק האליפות מול ברצלונה?

וגם: סוגיית העמדה של רודריגו בקבוצה, ומה הקבוצה צריכה לעשות בפגרה הקרובה כדי להתכונן לחלק הקריטי של העונה שבדרך? האזנה נעימה.