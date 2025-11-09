יום שני, 10.11.2025 שעה 03:29
ליגה לאומית 25-26
2612-2912מכבי פ"ת1
2310-2012מכבי הרצליה2
2018-2012הפועל כפר שלם3
1917-2212מ.ס כפר קאסם4
1911-1511הפועל ראשל"צ5
1913-1412הפועל כפ"ס6
1816-1912הפועל ר"ג7
169-1711מ.ס קריית ים8
1315-1412הפועל עכו9
1321-1811עירוני מודיעין10
1217-1711הפועל חדרה11
1225-1811מכבי יפו12
1119-912בני יהודה13
1119-912הפועל רעננה14
922-1011הפועל עפולה15
818-1112הפועל נוף הגליל16

יש חלוץ: עמנואל אפה חתם רשמית בקריית ים

הניגרי בן ה-29, שעל מועמדותו פורסם לראשונה ב-ONE, נחת בארץ וחתם אצל הקבוצה של מאור סיסו. בעונה הקודמת שיחק במצרים, ובעברו השתייך לסלטה ויגו

|
עמנואל אפה וסוכנו ירון ברנס (פרטי)
עמנואל אפה וסוכנו ירון ברנס (פרטי)

עכשיו זה רשמי: כפי שפורסם ב-ONE, רכש חדש למ.ס קריית ים: החלוץ עמנואל אפה, שנחת היום (ראשון) בישראל וחתם באמצעות סוכנו ירון ברנס.

הניגרי בן ה-29, שיחק בעונה הקודמת במדי אל איתיחאד מהליגה המצרית, כאשר בשל העובדה שהוא שחקן חופשי, הוא יכול היה לחתום מיידית ולחזק את הסגל של המאמן מאור סיסו.

בעברו, הוא השתייך לסגל של סלטה ויגו בלה ליגה ובהמשך רשם קדנציות במספר קבוצות בליגה הספרדית השנייה ביניהן טנריפה, אלקורקון וסלטה ויגו ב׳. הוא הצטרף על חשבונו של החלוץ הזר מטר דיה, שלא התאקלם, סבל מפציעה ובקבוצה הודיעו לאחרונה על שחרורו.

