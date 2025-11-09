אחרי מכבי ת"א: 0:4 לאסטון וילה על בורנמות'

המחזור ה-11 והאחרון לפני פגרת הנבחרות הקרובה באנגליה נמשך לו היום (ראשון), עם ארבעה משחקים ששוחקו לפני המשחק המרכזי של המחזור, בו סיטי תארח את ליברפול. אסטון וילה ניצחה 0:4 את בורנמות’, ברנטפורד גברה 1:3 על ניוקאסל, קריסטל פאלאס וברייטון סיימו ב-0:0 ונוטינגהאם פורסט ניצחה 1:3 את לידס.

אסטון וילה – בורנמות’ 0:4

אחרי הניצחון על מכבי ת”א, חניכיו של אונאי אמרי שבו למסלול גם במפעל המקומי. אם נשים בצד את ההפסד לליברפול, המארחת עם חמישה ניצחונות ברציפות בפרמייר ליג ומתחילה לטפס למעלה, כאשר היא תסיים את המחזור הזה במקום השביעי ובתיקו עם טוטנהאם שחמישית. אמיליאנו בואנדיה, אמאדו אונאנה, רוס בארקלי ודונייל מאלן כבשו, האורחת אפשרה למנצחת לעקוף אותה, אך גם היא עם 18 נקודות ובמקום התשיעי.

דונייל מאלן חוגג (IMAGO)

ברנטפורד – ניוקאסל 1:3

במשחק ישיר על המקום ה-12, הדבורים שבו למסלול הניצחונות ורשמו שלוש נקודות חשובות, כאשר המגפייז רשמו הפסד שני ברציפות בליגה. הארווי בארנס כבש ראשון וקווין שאדה איזן, אך דן ברן הורחק ואיפשר לאיגור טיאגו להשיב את היתרון מהנקודה הלבנה, וטיאגו השלים צמד בתוספת הזמן וסגר סיפור. המארחת עם 16 נקודות בסך הכל העונה, הלבנים-שחורים עם 12 בלבד.

שחקני ברנטפורד מאושרים (IMAGO)

קריסטל פאלאס – ברייטון 0:0

חלוקת נקודות מאכזבת מאוד בקרב מרכז הטבלה בסלהרסט פארק. שתי הקבוצות רצו לרשום ניצחון שני ברציפות בפרמייג ליג, אך רצונות לחוד ומציאות בחוד, הן יסתפקו כל אחת בנקודה בלבד. 90 הדקות לא התעלו לרמה גבוהה ולמרות מספר מצבים של המארחת, היא לא הצליחה לכבוש. פאלאס עם 17 נקודות, ברייטון עם 16 מקום אחד מתחתיה, במקום ה-11.

דאיצ'י קמאקה מול קרלוס באלבה (IMAGO)

נוטינגהאם פורסט – לידס יונייטד 1:3

ייתכן שהמארחת התחילה את מסע ההישרדות שלה כבר. מאמן שלישי כבר יש לפורסט העונה, ואם המשחק הראשון של שון דייץ’ נגמר בהפסד, אז בשבוע שעבר זה נגמר עם 2:2 מול מנצ’סטר יונייטד וכעת זה נגמר עם שלוש נקודות בקרב תחתית קריטי. אמנם המנצחת עדיין מתחת לקו, אך היא הגיעה ל-9 נקודות והיא רק נקודה אחת מחוף המבטחים. דווקא לוקאס נמצ’ה כבש ראשון, אך איברהים סנגארה, מורגן גיבס ווייט ואליוט אנדרסון הפכו. לידס עם 11 נקודות ולגמרי גם היא במאבקי הירידה.