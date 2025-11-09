"מאמן עלוב, אותן טעויות": אייאקס וגרים חוטפים

הפסד הבכורה של פרד גרים על הקווים של אייאקס, 2:1 לאוטרכט, עורר הד תקשורתי נרחב בהולנד. כלי התקשורת הבכירים במדינה תקפו את המאמן הזמני שמונה לאחר פיטוריו של ג'ון הייטינחה, וטענו כי לא חל כל שינוי מהותי בקבוצה, לא מבחינת היכולת, לא מבחינת המערך, ולא מבחינת ניהול המשחק.

ב'סוקר ניוז' נכתב כי "פרד גרים קיבל את המפתחות לקבוצה אחרי שהייטינחה פוטר, אך המשחק באוטרכט הראה דבר ברור: גם תחת השוער לשעבר, דבר מרכזי אחד לא השתפר". האתר תהה האם הנהלת אייאקס תנצל את פגרת הנבחרות הקרובה כדי למנות מאמן קבוע, וציין בציניות: "היית מצפה מגרים, שהיה שוער בעצמו, לזהות את הבעיה במצבים נייחים".

הביקורת נגעה בעיקר לעובדה ששני השערים שספגה אייאקס הגיעו שוב ממצבים נייחים, נקודת תורפה ידועה בעונה האחרונה. “היית מצפה מגרים לראות את זה. תעמיד את פסוויר שלושה מטרים קדימה והשער הזה בכלל לא היה קורה”, צוטטו אוהדים שזעמו על הרשתות. באותה נשימה הזכירו בעוקץ ש"השער הגיע מנגיחה של שחקן עבר של המועדון, סבסטיאן האלר, כואב במיוחד".

סבסטיאן האלר (IMAGO)

באותו טון חריף המשיכו גם ברשתות החברתיות. "גרים אאוט", כתבו אוהדים זועמים. “איזו קבוצה בינונית הפכנו להיות”. אחרים לעגו להחלטתו להחליף את אוסקר גלוך: "איזה מאמן עלוב, מחליף את האיש היצירתי. הוא פשוט מעתיק את הייטינחה, ולא טוב ממנו. כבר שרים באגף האורחים 'גרים תעוף'?".

ב"טלחרף" נמתחה ביקורת דומה על חוסר ה"שוק אפקט" שאייאקס קיוותה לו בעקבות הפיטורים. "האפקט שאייאקס קיוותה להשיג בפיטוריו של הייטינחה לא התממש. תחת גרים, הקבוצה שוב נראתה אנמית והפסידה 2:1 לאוטרכט", נכתב. העיתון הדגיש כי המאמן הזמני ביצע ארבעה שינויים בהרכב, אך "שום דבר לא השתנה באמת, אותן טעויות, אותן בעיות במצבים נייחים, ואותם חילופים לא מובנים כמו הוצאת גלוך".

אוסקר גלוך (IMAGO)

העיתון גם ציין את ההתנהלות השיפוטית שנויה במחלוקת, אך טען כי גרים לא הצליח לייצר תגובה ראויה: "אחרי פסילת שער של ואוט ווחהורסט בעקבות החלטת VAR, הקבוצה קרסה, ספגה משני מצבים נייחים, וגם כשהצליחה לחזור עם שער של גודס, איבדה את הריכוז".

ב-AD נכתב בכותרת דומה: "אין אפקט זעזוע תחת פרד גרים. אייאקס הפסידה גם אחרי פיטוריו של ג'ון הייטינחה". עוד הוסיפו: "המאמן החדש אמנם שינה מעט בהרכב, אך הבעיות נותרו זהות. אייאקס ממשיכה להיראות חסרת ביטחון, חסרת ריכוז, ובעיקר חסרת פתרונות". העיתון ציין כי שוב מדובר בשערים זהים, "עוד קרן, עוד נגיחה חופשית, עוד משחק שבו אייאקס נראית אבודה".

פרד גרים (IMAGO)

בסיום הדגישו כולם את אותה נקודה: פרד גרים, שקיווה להשיג יציבות זמנית במועדון, רחוק מלהרשים. "אם זו היד החדשה, היא רועדת", נכתב באחד הטורים. "גרים לא שיפר דבר. לא את משחק ההגנה, לא את משחק הלחץ, ולא את ניהול הסגל. נראה שהנהלת אייאקס תצטרך לפעול מהר מאוד כדי להציל את העונה". אוסקר גלוך קיבל את הציון 5 ב-’voetbal’, הכי נמוך באייאקס לצד שלושה שחקנים נוספים.

גרים עצמו אמר אחרי המשחק: "במבט לאחור על המשחק ועל איך שהתכוננו אליו, ידעתי שנצטרך להילחם. ניסינו להימנע מהקרבות הפיזיים האמיתיים, אנחנו הקבוצה החלשה יותר בהיבט הזה. רצינו לשחק כדורגל. המגרש היה גם די חלק, ושתי הקבוצות מצאו את עצמן על הדשא לא מעט פעמים. חוץ מזה, השופט פשוט נתן להרבה דברים לעבור".

במשפט האחרון התייחס גרים לדני מקלייה, שאפשר למשחק לזרום במשך זמן ארוך מהרגיל. "אני חושב שזה חלק מהכדורגל ושמותר שיהיו מאבקים פיזיים, אבל אז אנחנו כובשים שער ופתאום זה נבדק", המשיך גרים בהתייחס לשער של ווחהורסט שנפסל בעקבות עבירה של לוקאס רוסה. "מי שהיה אחראי על ה-VAR צריך היה להתייחס לרוח המשחק. לפני כן כבר היו כמה עבירות של דני דה ויט שלא טופלו בכלל. אנחנו כובשים שער והוא פשוט נפסל. זה רגע שנוי במחלוקת בעיניי. אחר כך אנחנו סופגים את ה-1:0, וזה רגע מנטלי, אם להיות כנים. זה יותר עניין של מומנטום מבחינתי, כי חשבתי שהקבוצה שלי שיחקה ברמה שווה".

פרד גרים ואוסקר גלוך (IMAGO)

עם המכה הזו ירדה אייאקס לחדר ההלבשה. "המטרה, כמובן, היא להרים את הראש של השחקנים מהבחינה המנטלית", המשיך גרים ותיאר את מה שקרה בהפסקה. "יש תסכול ואכזבה, כמובן, אבל אז אתה גם מצביע על הדברים שכן עבדו ומנסה להבליט את התחומים שבהם אפשר להשתפר. במחצית השנייה החזקנו הרבה בכדור ושיחקנו את משחק המסירות שאנחנו אוהבים לראות, רק שצריך להתחיל להבקיע שערים בשלבים הסופיים".

השערים שאייאקס ספגה ממצבים נייחים ממשיכים להטריד את גרים. "אנחנו חייבים לעבוד על זה בצורה אינטנסיבית. זו הייתה הבעיה של הקבוצה הזו כבר פעמים רבות בעבר. זה מתסכל, זה פשוט ח**, אין דרך אחרת לומר את זה. אנחנו עובדים על זה קשה כבר שבועות, וזו המציאות שאנחנו מתמודדים איתה, אבל זה ייקח זמן".

גרים ימשיך לשמש כמאמן הזמני של אייאקס בזמן הקרוב, אך גם הוא לא יודע עד מתי. "לא, לא דובר הרבה על זה. השאלה הייתה האם אני מוכן לאמן במשחק הזה למען המועדון ולטפל בשחקנים. כמובן שרציתי, אבל העתיד עוד לא עלה לדיון”.