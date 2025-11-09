"עדיין בהלם": עובד במסעדה בסכנין נתפר בראשו

לאחר המשחק בין מכבי חיפה לבני סכנין אתמול (שבת), קטטה אלימה פרצה במסעדת “אמיגוס” הנמצאת בסמוך לאצטדיון דוחא. על פי הטענות של סכנין, כ-40 אוהדים של מכבי חיפה הגיעו למסעדה והתקוטטו עם העובדים שהיו במסעדה. הם הוסיפו כי יש עצורים בעקבות המקרה, כשלקוחות, ביניהם גם נשים, נפצעו במסעדה.

אחד מהעובדים במסעדה, מוחמד אבו ריא, בן 21, נפצע בצורה מזעזעת מהקטטה. הוא סיפר: “בזמן העבודה שלי במסעדת אמיגוס הותקפתי על ידי קבוצת אנשים אשר התברר שהם אוהדים של מכבי חיפה. התוקפים השתמשו באלות והכו בי באכזריות ובמסוכנות. הובהלתי לבית חולים בנהריה וקיבלתי טיפול ותפירות בפנים ובראש. אני עדיין בהלם ותדהמה ממה שקרה”.

צפו בתמונות:

הפציעות של אבו ריא (פרטי)

הפצוע מהקטטה בסכנין (פרטי)

