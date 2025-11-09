יום ראשון, 09.11.2025 שעה 13:49
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1820-2010מכבי נתניה3
1711-179בית"ר ירושלים4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1114-1210עירוני ק"ש9
1112-109הפועל חיפה10
1016-149הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

נבחרת "גולסטאר" תיתקע בפיליפינים בשל טייפון?

צילומי העונה הסתיימו, אבל סופה קיצונית שגרמה לביטולי מאות טיסות, בדרך לאיזור. ג'ובאני רוסו: "זה קטן עליי אחרי 'הישרדות'. מקווה שנוכל לחזור"

|
ג'ובאני רוסו (שחר גרוס)
ג'ובאני רוסו (שחר גרוס)

רגעים לא נעימים עוברים על נבחרת "גולסטאר" בעקבות מזג האוויר הקיצוני בפיליפינים, שם התקיימו צילומי העונה החדשה של תוכנית הדוקו ריאליטי המצליחה. סופת טייפון קיצונית בעוצמתה בדרך לאיזור ולכן לא ברור אם ניתן יהיה לחזור לארץ.

"זה קטן בשבילי אחרי שעברתי דברים כאלה ב’הישרדות’”, אמר כוכב העבר, ג’ובאני רוסו, שמשחק בסדרה, “זה לא נעים ומקווה שנוכל לחזור ולא ניתקע פה. זה קטן עליי אחרי מה שעברתי".

יש לציין שהסתיימו כבר צילומי "גולסטאר" ולפי התכנון המקורי, רוסו והיתר היו אמורים לחזור לישראל מחר. כעת לא ברור האם איתני הטבע ישנו את התוכניות וייאלצו אותם לחזור בשלב מאוחר יותר.

בפיליפינים יש כוננות גבוהה אחרי שסופה גבתה את חייהם של 220 בני אדם, אלא שזה לא הכל. בדרך לאיזור סופה עוצמתית עוד יותר וכבר מיל מיליון תושבים פונו מבתיהם בצל דיווחים על הצפות. מאות טיסות כבר בוטלו.

