עמישב, שדרות ועין מאהל מובילות את ליגה ב'

בדומה לליגה א', גם ליגה ב' יוצאת לפגרת שזרועים ותחזור אלינו בסוף החודש הנוכחי. המחזור התשיעי בליגה ב' דרום א'-ב' ובליגה ב' צפון א'-ב', התקיים בסוף השבוע. בדרום, מכבי עירוני עמישב פתח תקווה ומ.כ. שדרות מובילות את הטבלאות. בצפון, הפועל בני עין מאהל ומכבי איחוד בני אבטין חולקות את המקום הראשון בצפון א', והפועל איחוד בני ג'ת מושלמת עם 27 נקודות.

ליגה ב' דרום א'

המובילה: מכבי עירוני עמישב פתח תקווה, עם 21 נקודות. הקבוצה היחידה בליגה שטרם הפסידה העונה. שחקניו של אלי מיכאלי ניצחו 0:2 את הפועל קריית אונו, מצמד שערים של רום סרוסי. בני ג'לג'וליה נשארה במקום האחרון לאחר הפסד 4:0 לבית"ר פתח תקווה. יצחק בלאצ'או (צמד), אבי קטן וניצן לוי הבקיעו.

למקום השני טיפסה הפועל מחנה יהודה, שניצחה 2:3 את בית"ר כפר סבא. אברהם חי, ניקולס כץ ואמיתי אילן קבעו את הניצחון, טל טיטלבום ואפי אלון צמצמו את התוצאה. הפועל 'בני רגב' לוד ירדה מהמקום הראשון למקום השלישי לאחר הפסד מפתיע 2:0 להפועל כפר קאסם עם צמד שערים של מעאד עאמר.

במשחקים נוספים, הפועל הוד השרון ניצחה 1:2 את הכח מכבי עמידר רמת גן עם שערים של יואב לוי וגיא לוי, בעוד פיני מתנה איזן זמנית. בית"ר תל אביב חולון ניצחה 1:2 את עירוני בית דגן עם שערים של עמית מגוז וגיא שטח, ציון אלמיהו צימק. בית"ר רמת גן ניצחה 0:2 את מכבי כפר יונה עם שערים של גיא רוזנבלום ושי סבג. א.ס. לזרוס חולון ניצחה 0:2 את מ.ס. בני יפו אורתודוכסים עם שערים של שחק בן שבת ועמית פרחי.

ליגה ב' דרום ב'

המובילה: מ.כ. שדרות, עם 21 נקודות. הקבוצה היחידה בליגה שטרם הפסידה העונה. שחקניו של אהוד כחילה ניצחו 0:4 את מכבי באר שבע, עם שערים של ירין הלל, אושר דהן, דוד טיוליאבקו וישראל דמקה. מכבי שעריים, מהמקום האחרון, הובסה 11:0 בידי מ.כ. ערד עם צמדים מאיאד אל אעסם, נתנאל אסקיאס ודוד כהן, ומשה פרץ, סולימן אבו כף, שי לוק, אביתר ביטון וברק חמדי שהשלימו.

עירוני בית שמש ומ.ס. שיכון המזרח חולקות את המקום השני עם 19 נקודות כל אחת, לאחר ניצחונות. בית שמש ניצחה 0:2 את אילת עם צמד שערים של טל איילה. מ.ס. שיכון המזרח, תחת הדרכת דורון ממן, ניצחה 1:2 את הפועל אשקלון. יוסי סלליך ורותם ברוך קבעו את תוצאת המשחק, בעוד ישראל ראש צימק.

מ.ס. שיכון המזרח (באדיבות המועדון)

במשחקים נוספים, הפועל ירוחם ניצחה 1:3 את מכבי באר יעקב עם צמד שערים של שי ביטון ומשה אביטן. עידו שבתאי איזן זמנית. מ.ס. רמלה ניצחה 0:2 את בית"ר ע. קריית גת עם שערים של שחר טגה ועידן אדיס. הפועל שגב שלום הביסה 0:5 את הפועל אשדוד עם שלושער של עומיר טראבין ושערים של מחמד אבו בלאל ופלטון קורוטקי (שער עצמי). מכבי עירוני נתיבות ניצחה 0:2 את איחוד צעירי אבו גוש עם שערים של אופק דלל ובר סויסה.

מ.ס הפועל ירוחם (באדיבות המועדון)

ליגה ב' צפון א'

המובילות: הפועל בני עין מאהל ומכבי איחוד בני אבטין, עם 21 נקודות כל אחת, יחד עם מכבי בני ג'דידה מכר שטרם הפסידו העונה. עין מאהל ניצחה את הפועל איחוד כפר סמיע 0:2 עם צמד שערים של מג'ד עואודה. בני אבטין ניצחה 1:3 את מ.ס. צעירי כפר מנדא עם שערים של תאמר זובידאת, קוסאי חוג'יראת ומוחמד עיאדה. בהאא אלדין עבד אל חמיד צימק.

במשחקים נוספים, מכבי בני ג'דיידה מכר ניצחה 1:4 את מ.ס. בני ממב"ע הגולן והגליל עם שערים של אמיר סואן, טייב חלאיילה, מחמד קדורה ומוחמד עשאן. נאהל אבו עואד הישווה זמנית. בית"ר נהריה ניצחה 0:3 את בני מג'אר עם שערים של אחמד דיאב, יעקוב אלפסי ומריק שמחייב. הפועל דיר חנא הסתפקה בניצחון 0:1 על מכבי אחווה שעב עם שער של מחמוד עלי (מוכי).

הפועל בני ג'דיידה מכר ניצחה 0:1 את מ.ס. שפרעם עם שער בודד של אורי רביבו מכדור עונשין מ-11 מטרים. מכבי בני אבו סנאן ניצחה 1:2 את הפועל כאוכב עם שער בדקה ה-88. מימון מושלב ועמראן בריק הבקיעו למקומיים שניצחו, ווסאם רבאח הישווה זמנית. הפועל בני בענה ניצחה 0:4 את אחווה כפר מנדא עם שערים של בשאר חליל, חמזה חטיב, ג'ורג' חורי ויוסף חליל.

ליגה ב' צפון ב'

המובילה: הפועל איחוד בני ג'ת, שיוצאת לפגרה עם 27 נקודות מלאות, עם ניצחונות ופער של חמש נקודות מהמקום השני. ניצחה 0:5 את מכבי אחי איכסאל עם שערים של עומר גרה (צמד), אמין מחאג'נה, נאאל עויסאת ומוחמד זחאלקה. מ.ס. טירת הכרמל, מהמקום השני, ניצחה 0:1 את מ.ס. צעירי חיפה עם שער של חיים איצרין (פנדל).

במשחקים נוספים, הפועל רמות מנשה מגידו ניצחה 1:2 את מ.ס. צעירי כפר כנא, בזכות שערים של שמואל דרס ועמי גילברט. עומר שתיווי כבש ראשון, אך שערו לא סייע לקבוצה. מ.כ. אור עקיבא, בהשתתפות ערן לוי, רשמה ניצחון מרשים של 3:6 מול מ.ס. צופי חיפה. אסף ויצמן ועדן דהן הבקיעו צמד כל אחד, ויצחק כהן ושלו אדרי הוסיפו שערים נוספים. עבור צופי חיפה הבקיעו חאתם טאהא, רואאי חלבי וקוסאי דר אל חאג'.

הפועל איחוד בני ג'ת (באדיבות המועדון)

בית"ר חיפה ניצחה 1:3 את מ.ס. בני קלנסוואה, עם שערים של אליהו דרעי (שכבש צמד) ונדב דטנר. יהושע קולקריק, במשחקו הראשון העונה מאז אפריל 2025, איזן זמנית. הפועל בני ערערה עארה רשמה 1:2 על הפועל יפיע בזכות שערים של מוחמד עמר מחאמיד ועמרו מרעי. סאמח סרחאן צימק את התוצאה בסיום. באותה תוצאה, ניצחה איחוד בני באקה את מ.ס. כדורגל משהד, עם שערים של מוחמד ביאדסה ואחמד מוואסי שקבעו מהפך. מוראד עואד כבש ראשון עבור משהד בדקה ה-90.

הפועל דליית אל כרמל, קבוצת הדרוזית שחזרה לעניינים מהר מאוד העונה, רשמה ניצחון מרשים של 0:6 על מ.כ. כבביר. ריאן חלבי וחסיב אבו רוקון הבקיעו צמד שערים כל אחד, ואייל נסר אלדין ואיל חלבי השלימו את החגיגה. בזכות התוצאה, הפועל דליית אל כרמל יצאה לפגרת השזרועים כשהיא ממוקמת במקום השלישי והמכובד עם 21 נקודות, שתי נקודות יותר מצעירי כפר כנא ואיחוד בני באקה.