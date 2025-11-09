יום ראשון, 09.11.2025 שעה 13:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1820-2010מכבי נתניה3
1711-179בית"ר ירושלים4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1114-1210עירוני ק"ש9
1112-109הפועל חיפה10
1016-149הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"האוהדים האלו הורגים את ההנאה של הכדורגל"

נצ"מ ניר יונה, מפקד מרחב הגליל במשטרת ישראל, על האוהדים שנעצרו במסעדה מחוץ לדוחא: "רצו באמוק כדי להתעמת עם אנשים, תושבי סכנין שרק ישבו לאכול"

|
הנזק במסעדה (פרטי)
הנזק במסעדה (פרטי)

לאחר המשחק בין מכבי חיפה לבני סכנין אתמול (שבת), קטטה אלימה פרצה במסעדת “אמיגוס” הנמצאת בסמוך לאצטדיון דוחא. על פי הטענות של סכנין, כ-40 אוהדים של מכבי חיפה הגיעו למסעדה והתקוטטו עם העובדים שהיו במסעדה. הם הוסיפו כי יש עצורים בעקבות המקרה, כשלקוחות, ביניהם גם נשים, נפצעו במסעדה. נצ"מ ניר יונה, מפקד מרחב הגליל במשטרת ישראל, עלה לדבר על הנושא בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה אתה יכול לספר מהצד המשטרתי על האירוע?
”קודם כל, אני לא יכול שלא להביע את ההזדעזעות שלי על הכיתוב של אוהדי הפועל תל אביב נגד משטרת ישראל. זה אלים וברוטאלי, אין לזה מקום וכל הגורמים צריכים לגנות את זה”.

מה אתה יכול להגיד לנו על ההתפרעויות בסכנין? ראינו את הסרטונים, מה יש לומר? וגם יש מעצר של ארבעה אוהדים.
”נערכנו למשחק כדורגל, זה דבר מהנה שהקהלים מחכים ליהנות ולראות. לצערי המשחק התחיל עם מפגן אבוקות של מכבי חיפה ואחרי זה היה שלט שנתנו לו להרים ואז היו אבוקות ותגובה מצד אוהדי סכנין. עיכבנו ארבעה מעורבים ולקחנו להם אבוקות. צריך לטפל בזה במישור של ההתאחדות, להוקיע את זה כדי שלא תיפגע אף נפש. המשחק עצמו התנהל טוב, עיכבנו אוהד סכנין שהדליק את אחת האבוקות, הייתה התנגדות כמובן, אבל עשינו מה שצריך. לצערי, תוך כדי הפיזור, כשנערכנו ל-5,000 אוהדים, הכל עבד בצורה טובה ועמדנו במקום שידענו שיהיה חיכוך, את כל השוטרים שמנו שם וכו’. הגיעה קבוצה לצערנו שמתוך היציע, בפעולת מכוון לדעתי, שרצה בצורת אמוק לפגוע באנשים, להרים קרשים ואבנים, להתעמת עם אנשים, תושבי סכנין שרק ישבו לאכול. גם שחקני כדורגל יושבים שם בדרך כלל”.

הנזק במסעדה (באדיבות המועדון)הנזק במסעדה (באדיבות המועדון)

מה אתה יכול להגיד על העצורים?
”פעלנו בנחישות ובכוחות גדולים נגד זה, עצרנו ארבעה פורעי חוק מצד אוהדי מכבי חיפה והם ישבו אצלנו במעצר, לא ויתרנו. עכשיו הם נמצאים בבית המשפט ונבקש את הארכת המעצר. זה לא הסוף, אנחנו נוריד מצלמות ונבוא לדין עם העבריינים האלו, הם הורגים את ההנאה של הכדורגל, כי בסוף במקום לדבר על תוצאה וספורטיביות, מדברים על אלימות”.

לעוד כמה אוהדים אתם תגיעו?
”זה יצר גל אירועים כי זה הציר של אוהדי חיפה שרוצים לחזור הביתה. מן הסתם שברגע שאנשי סכנין שמעו על זה אז זה הפך לבלגן אחד גדול, ועצרנו גם אוהדים שלהם שהתפרעו”.

אוהדי מכבי חיפה שחוקרים אותם, למה הם תקפו? יש סיבה? בדקתם? הייתה הקדמה? מספרים שהיה עימות בחוץ, שלושה אוהדים נכנסו למסעדה ואז נכנסו אוהדי מכבי חיפה.
”החקירה עדיין נמשכת ואנחנו בהארכת מעצר, לא אגיד מה אמרו אבל אדבר עובדות. גם אם היה עימות מילולי, אנחנו בכדורגל ויש אמוציות, זורקים מילה פה ושם וזה בסדר, זה חלק מהספורט, זה לא מצדיק שום ריצת אמוק של עשרות או מאות אוהדים ככה”.

עימותים בין כוחות המשטרה ואוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)עימותים בין כוחות המשטרה ואוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

אבל מה הצית את העסק?
“אין לי שום עניין להגיד שאף קהל אשם, אבל בסוף רואים את האמוק וזה לא שמישהו קרא למישהו והוא בא ונכנס, אתם ראיתם את הסרטונים שהיה שם בלאגן גדול”.

לכמה זמן אתם מבקשים את המעצר הזה ובאיזה חשד?
”תקיפה בנסיבות חמורות, ונדליזם, נבקש שלושה ימי הארכת מעצר ונמשיך עם הסרטונים וכל מה שאנחנו מקבלים ואתם רואים”.

