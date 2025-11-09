"עשו איקס על מלמד כי הוא לא רצה לעבור בקיץ"

מכבי חיפה שוב ספגה לקראת הסיום ואתמול (שבת) זה זה קרה לה כבר בפעם הרביעית ברציפות, הפעם ב-3:3 מול בני סכנין. הירוקים עדיין לא מוצאים את עצמם גם אחרי הגעתו של ברק בכר, לו מצפה עבודה רבה כדי להוציא את חיפה מהמשבר. פרשן רדיו חיפה, איציק אהרונוביץ, דיבר על מצבם של הירוקים בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

יש לך תשובה לגבי מה הסיפור לגבי גיא מלמד?

”שאלתי גם את פלורס”.

הוא היסטוריה.

”הוא לא יכול היה לענות לי ואם כן היה יכול הוא היה אומר את האמת. לא סופרים פה את מלמד ועשו עליו איקס כי הוא לא רצה לעבור קבוצה. לא נותנים לו כלום וכשאתה רואה את החלוצים, עם כל הכבוד לסטיוארט שכבש שמונה שערים שזה דבר גדול, אז זה לא משנה. הוא הבקיע לבד, גם בשבוע שעבר היה גול עם הגב אל השער ובעט. עם כל זה שירדתי עליו, הוא הבקיע שמונה שערים ואני מפרגן לו. אוי ואבוי אם זה לא היה קורה. על מלמד עשו איקס, לא רוצים אותו ואין מה לעשות”.

טריבנטה סטיוארט חוגג (עמרי שטיין)

אמר לי אוהד ותיק שהוא לא ראה את מכבי חיפה מדכאת כל כך מאז שנות ה-70, אתה מסכים עם זה?

”אני שיחקתי באותו זמן. אז בקושי היינו קבוצת כדורגל. בתקופה האחרונה מכבי חיפה אימפריה ופעם הייתי מרוויח 100 לירות בחודש, אין מה להשוות, לא היו זרים ולא היה כלום, גדלנו בנוער וזה מה שהיה, לא היו שחקני רכש, עד שיעקב שחר הפך לספונסר”.

אני אמרתי אתמול שמבחינתי בכר לא הגיע עדיין לחיפה והוא עדיין בפגרה.

“יום לפני שהתחילה הליגה אני וניסן קניאס אמרנו שמכבי חיפה תסיים במקום השישי. יום יום הם מתדרדרים יותר ויותר, אני הייתי בעד להכניס את גוני נאור להרכב”.

אתה בעדו כאילו הוא המשיח.

”במה אגבה טוב יותר? הוא מחלץ יותר? עומד נכון? עושה דברים גדולים? שינויי כיוון?”

גוני נאור (עמרי שטיין)

סילבה קאני ופיטר אגבה הגיעו בספטמבר והם לא מחזקים את הקבוצה. ראינו את גוני נאור שלך, כאילו הוא יציל את מכבי חיפה. זכותי לא לקבל את הדעה שלך, ונאור לא הציל את מכבי חיפה כששיחק.

“מה שאני ידעתי בכדורגל אתה בחיים לא תדע”.

איציק תודה רבה, אנחנו בדיון ואפשר לחלוק עליך, הרבה פעמים יש אצלך בדיעבד. אני לא שיחקתי אבל לא המצאת את הכדורגל, לא אימנת.

”אימנתי והייתי שלוש שנים עם גוטמן, בוא לא נדבר על זה”.

אתה יודע מה הבעיה? מי שחולק עליך אתה מאבד את העשתונות, אתה לא מוכן לקבל ביקורת.

“כל אחד מצוין בתפקיד שלו, אני מקבל ביקורת”.