חגיגה ירושלמית בטדי (שחר גרוס)

היסטורי: 2:6 מהדהד לבית"ר י-ם מול מכבי ת"א

תספרו אותה: אצילי, שועה (צמד), יונה (צמד) ובן שימול רקדו, סיפקו תוצאה שתיזכר שנים ועל הדרך זעזעו את הצמרת. הייטור ואנדרדה ניחמו, משפתי הורחק

רז אמיר | 09/11/2025 20:30
יום ראשון, 09/11/2025, 20:30אצטדיון בלומפילד - 25,819 צופיםליגת העל Winner - מחזור 10
בית"ר ירושלים
שער ירדן שועה (49)
שער עדי יונה (51)
פנדל עומר אצילי (64)
שער עדי יונה (65)
שער ירדן שועה (78)
שער זיו בן שימול (94)
הסתיים
2 6
שופט: ספיר ברמן (ציון: 4)
שער הייטור (42)
כרטיס אדום רועי משפתי (58)
שער קרווין אנדראדה (86)
מכבי ת"א
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
עדי יונה, ציון: 9
שני שערים קסומים ומשחק אדיר באמצע. הופעה מרהיבה שלו
השחקן המאכזב
רועי משפתי, ציון: 2
מופע אימים שלו ושל רז שלמה, אבל לפרק משחק תוך עשר דקות זה משהו שלא זכור זמן רב משוער במכבי
הרכבים וציונים
 
 

מידי פעם יש לאוהד כדורגל משחק שהוא יזכור לא מעט שנים, אולי כל החיים, אבל לבטח בשנים הקרובות, לטוב וגם לרע. המשחק האחרון של אוהדי בית”ר שכזה הוא 1:5 על הפועל ת”א בבלומפילד לפני שנתיים, אז ההבא הגיע היום (ראשון), באותו אצטדיון, מול הקבוצה הנוספת מתל אביב, עם 2:6 בלתי נשכח אצל אלופת המדינה מכבי ת”א.

היסטורי, אדיר, מטורף, כל סופרלטיב שתדוגו מהמילון יתפוס, לטוב ולרע, לחיוב או לשלילה. יש כל כך הרבה סיבות למה זה אירוע חריג מעבר לתוצאה, אם זה שהצהובים הובילו במחצית 0:1 (!), שהאלופה יכולה הייתה לעלות לפסגה, שעומר אצילי כבש מול האקסית, ואפילו שגלי וזיוי היו ביציע לראשונה מאז שחזרו משבי החמאס.

רגע לפני ההפסקה הייטור נגח לאחור וכבש (42’), אבל פה בעצם 11 שחקנים, מאמן, חלוצים, בלמים, כולם בצהוב נעלמו. רז שלמה טעה בענק ובבליץ אדיר ירדן שועה ועדי יונה הענישו (49’ ו-51’), הטירוף נמשך כשרועי משפתי ושעה נכנסו לעימות ראש בראש, השוער הגזים ועשה את התנועה עם הראש, הקפטן של היריבה נשכב וספיר ברמן הרחיקה את משפתי, וגם נתנה פנדל לבית”ר.

אירוע רדף אירוע ועומר אצילי דייק מהנקודה בדקה ה-64, כשלא עברה דקה ועדי יונה השלים צמד מול האין הגנה של ז’רקו לאזטיץ’. חשבתם שנגמר? ירדן שועה החליט שגם הוא רוצה צמד ועם שער כל כך אלגנטי הימם לחלוטין את בלומפילד, ועוד קרווין אנדרדה אפילו צימק, אך ערב שכזה לא היה יכול להיגמר מבלי שבית”ר תצחק אחרונה, וזיו בן שימול אכן צחק אחרון בתוספת הזמן.

הצמרת? מטורפת. המאבק? משולש. בית”ר? לגמרי יכולה לחלום. הפועל באר שבע עוד מעדה ומכבי ת”א יכולה הייתה לעלות לפסגה, אבל האלופה נותרה עם 23 נקודות כאשר הקבוצה מבירת הנגב עם 25 ועדיין במקום הראשון. ברק יצחקי וחניכיו? 20 נקודות, רק 5 מב”ש, רק 3 ממכבי, ורק יכולים לחלום, ולהבין שהם לגמרי בשלים לעשות את הצעד הבא.

מחצית שניה
ריקודים בבית&qout;ר ירושלים (שחר גרוס)ריקודים בבית"ר ירושלים (שחר גרוס)
אוהדי בית&qout;ר ירושלים בעננים (שחר גרוס)אוהדי בית"ר ירושלים בעננים (שחר גרוס)
חגיגות אצל בית&qout;ר ירושלים (שחר גרוס)חגיגות אצל בית"ר ירושלים (שחר גרוס)
ירדן שועה מנצח על התזמורת (שחר גרוס)ירדן שועה מנצח על התזמורת (שחר גרוס)
אקסטזה אצל בית&qout;ר ירושלים (שחר גרוס)אקסטזה אצל בית"ר ירושלים (שחר גרוס)
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום! 2:6, כן כן, 2:6 לבית"ר ירושלים על מכבי ת"א בבלומפילד, תוצאה שתיזכר שנים
שחקני מכבי תל אביב שבורים (שחר גרוס)שחקני מכבי תל אביב שבורים (שחר גרוס)
זיו בן שימול מאושר (שחר גרוס)זיו בן שימול מאושר (שחר גרוס)
זיו בן שימול נועץ את השישי (שחר גרוס)זיו בן שימול נועץ את השישי (שחר גרוס)
  • '90+4
  • שער
  • שער!! בית"ר ירושלים עלתה ל-2:6: היסטורי, מטורף, אדיר. שישייה בבלומפילד, כאשר שני המחליפים הטריים חתמו הופעה מטורפת. חוגי נשלח, נתן רוחב לבן שימול והאחרון נעץ אחד נוסף של קבוצתו
  • '90+2
  • כרטיס צהוב
  • אבו פרחי קיבל צהוב אחרי תיקול מאוחר מאוד על מנדי
שחקני מכבי ת&qout;א לא מתנחמים מהשער המצמק (שחר גרוס)שחקני מכבי ת"א לא מתנחמים מהשער המצמק (שחר גרוס)
קרווין אנדרדה רץ לחדש (שחר גרוס)קרווין אנדרדה רץ לחדש (שחר גרוס)
  • '86
  • שער
  • שער! מכבי ת"א צימקה ל-5:2: לא היום של השוערים. מיגל סילבה ניסה למסור, בעט ישר על קרווין אנדרדה והכדור פגע בקיצוני ונכנס לרשת. שיער ניחומים בלבד
  • '84
  • חילוף
  • זיו בן שימול נכנס, דור מיכה הוחלף
  • '84
  • חילוף
  • הפעם יצחקי עם שני חילופים. ירדן שועה הוחלף על ידי דור חוגי
ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)
ברק יצחקי (שחר גרוס)ברק יצחקי (שחר גרוס)
  • '82
  • חילוף
  • בצד השני, יצחקי הוריד את ירדן כהן והכניס את אריאל מנדי
  • '82
  • חילוף
  • אנדרדה החליף את דור פרץ
  • '82
  • חילוף
  • עוד חילופים בצהוב. דוידה ירד, אבו פרחי נכנס
שחקני מכבי ת&qout;א מאוכזבים (שחר גרוס)שחקני מכבי ת"א מאוכזבים (שחר גרוס)
דור פרץ ואושר דוידה מאוכזבים (שחר גרוס)דור פרץ ואושר דוידה מאוכזבים (שחר גרוס)
שחקני בית&qout;ר ירושלים מאושרים (רדאד ג'בארה)שחקני בית"ר ירושלים מאושרים (רדאד ג'בארה)
עומר אצילי וירדן שועה (רדאד ג'בארה)עומר אצילי וירדן שועה (רדאד ג'בארה)
שועה וירדן כהן בטירוף (שחר גרוס)שועה וירדן כהן בטירוף (שחר גרוס)
  • '78
  • שער
  • שער! בית”ר ירושלים עלתה ל-1:5: תוצאה לא נתפסת בבלומפילד. כדור ארוך נשלח לשועה, גראפי יצא לא טוב, הקפטן נתן קטנה כדי לעבור אותו והקפיץ מעל הגנת האלופה את החמישי של קבוצתו ואת השני שלו
  • '72
  • חילוף
  • שינוי ראשון של ברק יצחקי. עומר אצילי הוחלף, טימוטי מוזי עלה
ירדן שועה (רדאד ג'בארה)ירדן שועה (רדאד ג'בארה)
דור מיכה (רדאד ג'בארה)דור מיכה (רדאד ג'בארה)
  • '71
  • החמצה
  • כמעט החמישי. מיכה נתן לשועה והכוכב בעט מקצב הרחבה חזק ולמסגרת, גראפי מנע גול בטוח עם זינוק נפלא לקרן
  • '68
  • חילוף
  • שגיב יחזקאל עלה, הליו וארלה סיים את חלקו
  • '68
  • חילוף
  • לאזטיץ' הגיב עם חילוף כפול. איתמר נוי פינה את מקומו לעידו שחר
עדי יונה באופוריה (שחר גרוס)עדי יונה באופוריה (שחר גרוס)
עדי יונה בטירוף (שחר גרוס)עדי יונה בטירוף (שחר גרוס)
עדי יונה בטירוף (שחר גרוס)עדי יונה בטירוף (שחר גרוס)
  • '65
  • שער
  • שער! בית”ר ירושלים עלתה ל-1:4: מה קורה בבלומפילד? איתמר נוי איבד שועה נתן לאצילי, הקיצוני מסר רוחב ליונה והאחרון השלים צמד עם בעיטה בנגיעה מקרוב לרשת
חגיגה של בית&qout;ר ירושלים בבלומפילד (שחר גרוס)חגיגה של בית"ר ירושלים בבלומפילד (שחר גרוס)
ירדן כהן וגרגורי מורוזוב (שחר גרוס)ירדן כהן וגרגורי מורוזוב (שחר גרוס)
חגיגה ירושלמית בטדי (שחר גרוס)חגיגה ירושלמית בטדי (שחר גרוס)
עומר אצילי באופוריה (שחר גרוס)עומר אצילי באופוריה (שחר גרוס)
  • '64
  • שער בפנדל
  • דקה 64, שער! בית”ר ירושלים עלתה ל-1:3: עומר אצילי הוא זה שניגש לבעוט את הפנדל, הכוכב בעט ימינה ואמנם גראפי קפץ לצד הנכון, אך השוער נכנע
  • '62
  • חילוף
  • יואב גראפי הוזעק להיכנס, אלעד מדמון זה ששילם את המחיר
רועי משפתי מנסה להסביר לשופט הרביעי (רדאד ג'בארה)רועי משפתי מנסה להסביר לשופט הרביעי (רדאד ג'בארה)
רועי משפתי בעצבים (רדאד ג'בארה)רועי משפתי בעצבים (רדאד ג'בארה)
רועי משפתי מורחק (שחר גרוס)רועי משפתי מורחק (שחר גרוס)
  • '59
  • כרטיס אדום
  • אדום! מכבי ת”א נותרה ב-10 שחקנים: רועי משפתי וירדן שועה נכנסו לעימות והצמידו ראשים, השוער עשה את התנועה עם הראש וספיר ברמן החליטה להרחיק אותו, ובגלל שהאירוע קרה ברחבה, אז גם נשרק פנדל לבית"ר
עדי יונה מאושר (שחר גרוס)עדי יונה מאושר (שחר גרוס)
עדי יונה מאושר עם שחקני בית&qout;ר ירושלים (שחר גרוס)עדי יונה מאושר עם שחקני בית"ר ירושלים (שחר גרוס)
עדי יונה מאושר עם שחקני בית&qout;ר ירושלים (שחר גרוס)עדי יונה מאושר עם שחקני בית"ר ירושלים (שחר גרוס)
דור פרץ מאוכזב (רדאד ג'בארה)דור פרץ מאוכזב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)
עדי יונה (רדאד ג'בארה)עדי יונה (רדאד ג'בארה)
שחקני בית&qout;ר ירושלים מאושרים (רדאד ג'בארה)שחקני בית"ר ירושלים מאושרים (רדאד ג'בארה)
  • '51
  • שער
  • שער! בית”ר ירושלים הפכה ל-1:2: טירוף בצהוב-שחור ביפו. דקות הבלהות של של רז שלמה לא נגמרו, כשעדי יונה קיבל כדור ברחבה, עבר בדריבל אדיר את הבלם של מכבי ת”א כדי לסדר לעצמו אחד על אחד מול משפתי ולקבוע מהפך
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)
דור פרץ מאוכזב (רדאד ג'בארה)דור פרץ מאוכזב (רדאד ג'בארה)
שחקני בית&qout;ר ירושלים בטירוף (רדאד ג'בארה)שחקני בית"ר ירושלים בטירוף (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)
  • '49
  • שער
  • שער! בית”ר ירושלים השוותה ל-1:1: טעות איומה של רז שלמה, שניסה למסור ברחבה לרועי משפתי ופשוט נתן את הכדור לשועה. הקפטן עבר את שוער הצהובים וגלגל לרשת
  • '47
  • החמצה
  • וארלה מצא בכדור גדול את מדמון והחלוץ בעט מעל סילבה כדי להכניע אותו, אך הוא לא מצא את המסגרת מקרוב
מחצית ראשונה
  • '45
  • כרטיס צהוב
  • ירדן כהן הכשיל מאחור את טייריס אסאנטה וקיבל גם הוא צהוב. שני המגנים של בית”ר עם כרטיס
עדי יונה וירדן כהן מאוכזבים (רדאד ג'בארה)עדי יונה וירדן כהן מאוכזבים (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב מאושרים (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי תל אביב מאושרים (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם הייטור את שער היתרון (שחר גרוס)שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם הייטור את שער היתרון (שחר גרוס)
מסתכל לאן הכדור הולך (שחר גרוס)מסתכל לאן הכדור הולך (שחר גרוס)
הייטור נוגח (שחר גרוס)הייטור נוגח (שחר גרוס)
  • '42
  • שער
  • שער! מכבי ת”א עלתה ל-0:1: רוי רביבו הוציא כדור חוץ חזק מאוד לכיוון הרחבה, הייטור עלה גבוה מעל כולם ונגח לאחור, מיגל סילבה עמד והסתכל על הכדור עושה את דרכו בקשת לרשת
  • '39
  • החמצה
  • צ’אנס גדול לבית”ר, ושוב עדי יונה. דור מיכה זרק את וארלה ומסר רוחב לאמצע, מאותו מקום כמו במצב הראשון שלו הכישרון של בית”ר בעט והפעם למסגרת, אך רועי משפתי זינק מצוין ומנע שער
דור פרץ במאבק עם איילסון טבארש (רדאד ג'בארה)דור פרץ במאבק עם איילסון טבארש (רדאד ג'בארה)
איתמר נוי. יהיה שובר השוויון? (שחר גרוס)איתמר נוי. יהיה שובר השוויון? (שחר גרוס)
  • '35
  • כרטיס צהוב
  • מורוזוב ניסה לחטוף כדור ופגע בווארלה, ספיר ברמן הוציאה לרוסי את הצהוב הראשון במשחק
  • '32
  • החמצה
  • סיסוקו נתן לדוידה בצד ימין, הקיצוני במהלך אופייני ביותר העביר לרגל שמאל, סובב לפינה הרחוקה והיה קרוב לכבוש, אך הכדור חמק החוצה
חליו וארלה עם הכדור (שחר גרוס)חליו וארלה עם הכדור (שחר גרוס)
אלעד מדמון מול איילסון טבארש (רדאד ג'בארה)אלעד מדמון מול איילסון טבארש (רדאד ג'בארה)
איסוף סיסוקו ודור מיכה (רדאד ג'בארה)איסוף סיסוקו ודור מיכה (רדאד ג'בארה)
  • '31
  • החמצה
  • וארלה חטף למורוזוב, דהר מחצי מגרש ובעט מחוץ למסגרת, הכדור פגש את הרשת החיצונית
  • '25
  • החמצה
  • האלופה הגבירה קצב. מדמון קיבל עם הגב, הסתובב, עבר את גיל כהן ושיגר פצצה למסגרת מכ-20 מטרים, מיגל סילבה הדף לקרן
עומר אצילי בפעולה (רדאד ג'בארה)עומר אצילי בפעולה (רדאד ג'בארה)
הליו וארלה וגרגורי מורוזוב (רדאד ג'בארה)הליו וארלה וגרגורי מורוזוב (רדאד ג'בארה)
  • '24
  • החמצה
  • עוד מצב טוב בצהוב. וארלה דהר בצד שמאל והעביר רוחב לאמצע, דור פרץ כהרגלו הצטרף כטריילר, רק שהוא בעט לשמיים מהזדמנות קורצת
  • '14
  • החמצה
  • ההתקפה הכי יפה במשחק עד כה, כשמיכה שלח כדור עומק נפלא לשועה, הקפטן הוריד ליונה שהצטרף לרחבה והכישרון בעט מעל המשקוף מקרוב
רוי רביבו עם הכדור (שחר גרוס)רוי רביבו עם הכדור (שחר גרוס)
גם אוהדי בית&qout;ר ירושלים עם שלט תמיכה ברום ברסלבסקי (שחר גרוס)גם אוהדי בית"ר ירושלים עם שלט תמיכה ברום ברסלבסקי (שחר גרוס)
הקהל של מכבי תל אביב עם תפאורה לגלי וזיו ברמן (שחר גרוס)הקהל של מכבי תל אביב עם תפאורה לגלי וזיו ברמן (שחר גרוס)
  • '11
  • החמצה
  • איבוד כדור רשלני מאוד של טבארש הגיע למדמון, החלוץ בעט מקצב הרחבה לפינה הקרובה, אך פספס את המסגרת בכמה סנטימטרים
  • '8
  • פציעה
  • ג'ונבוסקו קאלו התנגש בשחקן יריב ונפגע בגבו, השחקן ירד כדי לקבל טיפול, מוזי החל בחימום למקרה שיצטרך להיכנס
  • '1
  • החלטת שופט
  • ספיר ברמן שרקה! המשחק הגדול בבלומפילד יצא לדרך
צמרמורת. גלי וזיו ברמן שוב בבלומפילד (רדאד ג'בארה)צמרמורת. גלי וזיו ברמן שוב בבלומפילד (רדאד ג'בארה)
גלי ברמן מודה לקהל (רדאד ג'בארה)גלי ברמן מודה לקהל (רדאד ג'בארה)
גלי ברמן מנשק את זיוי ברמן (רדאד ג'בארה)גלי ברמן מנשק את זיוי ברמן (רדאד ג'בארה)
צמרמורת. גלי וזיו ברמן שוב בבלומפילד (רדאד ג'בארה)צמרמורת. גלי וזיו ברמן שוב בבלומפילד (רדאד ג'בארה)
  • '1
  • אחר
  • אירוע מצמרר ומרגש כל כך בבלומפילד, כשרגע לפני שריקת הפתיחה גלי וזיוי ברמן עלו על כר הדשא ושיתפו מספר מילים, שלא השאירו אף עין יבשה
ז'רקו לאזטיץ' וברק יצחקי מתחבקים לפני שריקת הפתיחה (שחר גרוס)ז'רקו לאזטיץ' וברק יצחקי מתחבקים לפני שריקת הפתיחה (שחר גרוס)
שחקני מכבי תל אביב בחימום (שחר גרוס)שחקני מכבי תל אביב בחימום (שחר גרוס)
עידו שחר מתחמם (שחר גרוס)עידו שחר מתחמם (שחר גרוס)
שחקני בית&qout;ר ירושלים מתחממים (שחר גרוס)שחקני בית"ר ירושלים מתחממים (שחר גרוס)
מיגל סילבה בהכנות אחרונות (שחר גרוס)מיגל סילבה בהכנות אחרונות (שחר גרוס)
האוטובוס של מכבי ת&qout;א מגיע לבלומפילד (שחר גרוס)האוטובוס של מכבי ת"א מגיע לבלומפילד (שחר גרוס)
