היסטורי: 2:6 מהדהד לבית"ר י-ם מול מכבי ת"א

דעת המבקר

השחקן המצטיין עדי יונה, ציון: 9

שני שערים קסומים ומשחק אדיר באמצע. הופעה מרהיבה שלו עדי יונה, ציון: 9

מופע אימים שלו ושל רז שלמה, אבל לפרק משחק תוך עשר דקות זה משהו שלא זכור זמן רב משוער במכבי רועי משפתי, ציון: 2

הרכבים וציונים

מידי פעם יש לאוהד כדורגל משחק שהוא יזכור לא מעט שנים, אולי כל החיים, אבל לבטח בשנים הקרובות, לטוב וגם לרע. המשחק האחרון של אוהדי בית”ר שכזה הוא 1:5 על הפועל ת”א בבלומפילד לפני שנתיים, אז ההבא הגיע היום (ראשון), באותו אצטדיון, מול הקבוצה הנוספת מתל אביב, עם 2:6 בלתי נשכח אצל אלופת המדינה מכבי ת”א.

היסטורי, אדיר, מטורף, כל סופרלטיב שתדוגו מהמילון יתפוס, לטוב ולרע, לחיוב או לשלילה. יש כל כך הרבה סיבות למה זה אירוע חריג מעבר לתוצאה, אם זה שהצהובים הובילו במחצית 0:1 (!), שהאלופה יכולה הייתה לעלות לפסגה, שעומר אצילי כבש מול האקסית, ואפילו שגלי וזיוי היו ביציע לראשונה מאז שחזרו משבי החמאס.

רגע לפני ההפסקה הייטור נגח לאחור וכבש (42’), אבל פה בעצם 11 שחקנים, מאמן, חלוצים, בלמים, כולם בצהוב נעלמו. רז שלמה טעה בענק ובבליץ אדיר ירדן שועה ועדי יונה הענישו (49’ ו-51’), הטירוף נמשך כשרועי משפתי ושעה נכנסו לעימות ראש בראש, השוער הגזים ועשה את התנועה עם הראש, הקפטן של היריבה נשכב וספיר ברמן הרחיקה את משפתי, וגם נתנה פנדל לבית”ר.

אירוע רדף אירוע ועומר אצילי דייק מהנקודה בדקה ה-64, כשלא עברה דקה ועדי יונה השלים צמד מול האין הגנה של ז’רקו לאזטיץ’. חשבתם שנגמר? ירדן שועה החליט שגם הוא רוצה צמד ועם שער כל כך אלגנטי הימם לחלוטין את בלומפילד, ועוד קרווין אנדרדה אפילו צימק, אך ערב שכזה לא היה יכול להיגמר מבלי שבית”ר תצחק אחרונה, וזיו בן שימול אכן צחק אחרון בתוספת הזמן.

הצמרת? מטורפת. המאבק? משולש. בית”ר? לגמרי יכולה לחלום. הפועל באר שבע עוד מעדה ומכבי ת”א יכולה הייתה לעלות לפסגה, אבל האלופה נותרה עם 23 נקודות כאשר הקבוצה מבירת הנגב עם 25 ועדיין במקום הראשון. ברק יצחקי וחניכיו? 20 נקודות, רק 5 מב”ש, רק 3 ממכבי, ורק יכולים לחלום, ולהבין שהם לגמרי בשלים לעשות את הצעד הבא.