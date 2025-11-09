היסטורי: 2:6 מהדהד לבית"ר י-ם מול מכבי ת"א

השחקן המצטיין
עדי יונה, ציון: 9
שני שערים קסומים ומשחק אדיר באמצע. הופעה מרהיבה שלו
השחקן המאכזב
רועי משפתי, ציון: 2
מופע אימים שלו ושל רז שלמה, אבל לפרק משחק תוך עשר דקות זה משהו שלא זכור זמן רב משוער במכבי
מידי פעם יש לאוהד כדורגל משחק שהוא יזכור לא מעט שנים, אולי כל החיים, אבל לבטח בשנים הקרובות, לטוב וגם לרע. המשחק האחרון של אוהדי בית”ר שכזה הוא 1:5 על הפועל ת”א בבלומפילד לפני שנתיים, אז ההבא הגיע היום (ראשון), באותו אצטדיון, מול הקבוצה הנוספת מתל אביב, עם 2:6 בלתי נשכח אצל אלופת המדינה מכבי ת”א.
היסטורי, אדיר, מטורף, כל סופרלטיב שתדוגו מהמילון יתפוס, לטוב ולרע, לחיוב או לשלילה. יש כל כך הרבה סיבות למה זה אירוע חריג מעבר לתוצאה, אם זה שהצהובים הובילו במחצית 0:1 (!), שהאלופה יכולה הייתה לעלות לפסגה, שעומר אצילי כבש מול האקסית, ואפילו שגלי וזיוי היו ביציע לראשונה מאז שחזרו משבי החמאס.
רגע לפני ההפסקה הייטור נגח לאחור וכבש (42’), אבל פה בעצם 11 שחקנים, מאמן, חלוצים, בלמים, כולם בצהוב נעלמו. רז שלמה טעה בענק ובבליץ אדיר ירדן שועה ועדי יונה הענישו (49’ ו-51’), הטירוף נמשך כשרועי משפתי ושעה נכנסו לעימות ראש בראש, השוער הגזים ועשה את התנועה עם הראש, הקפטן של היריבה נשכב וספיר ברמן הרחיקה את משפתי, וגם נתנה פנדל לבית”ר.
אירוע רדף אירוע ועומר אצילי דייק מהנקודה בדקה ה-64, כשלא עברה דקה ועדי יונה השלים צמד מול האין הגנה של ז’רקו לאזטיץ’. חשבתם שנגמר? ירדן שועה החליט שגם הוא רוצה צמד ועם שער כל כך אלגנטי הימם לחלוטין את בלומפילד, ועוד קרווין אנדרדה אפילו צימק, אך ערב שכזה לא היה יכול להיגמר מבלי שבית”ר תצחק אחרונה, וזיו בן שימול אכן צחק אחרון בתוספת הזמן.
הצמרת? מטורפת. המאבק? משולש. בית”ר? לגמרי יכולה לחלום. הפועל באר שבע עוד מעדה ומכבי ת”א יכולה הייתה לעלות לפסגה, אבל האלופה נותרה עם 23 נקודות כאשר הקבוצה מבירת הנגב עם 25 ועדיין במקום הראשון. ברק יצחקי וחניכיו? 20 נקודות, רק 5 מב”ש, רק 3 ממכבי, ורק יכולים לחלום, ולהבין שהם לגמרי בשלים לעשות את הצעד הבא.
מחצית שניה
-
'90+6
- שריקת הסיום! 2:6, כן כן, 2:6 לבית"ר ירושלים על מכבי ת"א בבלומפילד, תוצאה שתיזכר שנים
-
'90+4
- שער!! בית"ר ירושלים עלתה ל-2:6: היסטורי, מטורף, אדיר. שישייה בבלומפילד, כאשר שני המחליפים הטריים חתמו הופעה מטורפת. חוגי נשלח, נתן רוחב לבן שימול והאחרון נעץ אחד נוסף של קבוצתו
-
'90+2
- אבו פרחי קיבל צהוב אחרי תיקול מאוחר מאוד על מנדי
-
'86
- שער! מכבי ת"א צימקה ל-5:2: לא היום של השוערים. מיגל סילבה ניסה למסור, בעט ישר על קרווין אנדרדה והכדור פגע בקיצוני ונכנס לרשת. שיער ניחומים בלבד
-
'84
- זיו בן שימול נכנס, דור מיכה הוחלף
-
'84
- הפעם יצחקי עם שני חילופים. ירדן שועה הוחלף על ידי דור חוגי
-
'82
- בצד השני, יצחקי הוריד את ירדן כהן והכניס את אריאל מנדי
-
'82
- אנדרדה החליף את דור פרץ
-
'82
- עוד חילופים בצהוב. דוידה ירד, אבו פרחי נכנס
-
'78
- שער! בית”ר ירושלים עלתה ל-1:5: תוצאה לא נתפסת בבלומפילד. כדור ארוך נשלח לשועה, גראפי יצא לא טוב, הקפטן נתן קטנה כדי לעבור אותו והקפיץ מעל הגנת האלופה את החמישי של קבוצתו ואת השני שלו
-
'72
- שינוי ראשון של ברק יצחקי. עומר אצילי הוחלף, טימוטי מוזי עלה
-
'71
- כמעט החמישי. מיכה נתן לשועה והכוכב בעט מקצב הרחבה חזק ולמסגרת, גראפי מנע גול בטוח עם זינוק נפלא לקרן
-
'68
- שגיב יחזקאל עלה, הליו וארלה סיים את חלקו
-
'68
- לאזטיץ' הגיב עם חילוף כפול. איתמר נוי פינה את מקומו לעידו שחר
-
'65
- שער! בית”ר ירושלים עלתה ל-1:4: מה קורה בבלומפילד? איתמר נוי איבד שועה נתן לאצילי, הקיצוני מסר רוחב ליונה והאחרון השלים צמד עם בעיטה בנגיעה מקרוב לרשת
-
'64
- דקה 64, שער! בית”ר ירושלים עלתה ל-1:3: עומר אצילי הוא זה שניגש לבעוט את הפנדל, הכוכב בעט ימינה ואמנם גראפי קפץ לצד הנכון, אך השוער נכנע
-
'62
- יואב גראפי הוזעק להיכנס, אלעד מדמון זה ששילם את המחיר
-
'59
- אדום! מכבי ת”א נותרה ב-10 שחקנים: רועי משפתי וירדן שועה נכנסו לעימות והצמידו ראשים, השוער עשה את התנועה עם הראש וספיר ברמן החליטה להרחיק אותו, ובגלל שהאירוע קרה ברחבה, אז גם נשרק פנדל לבית"ר
-
'51
- שער! בית”ר ירושלים הפכה ל-1:2: טירוף בצהוב-שחור ביפו. דקות הבלהות של של רז שלמה לא נגמרו, כשעדי יונה קיבל כדור ברחבה, עבר בדריבל אדיר את הבלם של מכבי ת”א כדי לסדר לעצמו אחד על אחד מול משפתי ולקבוע מהפך
-
'49
- שער! בית”ר ירושלים השוותה ל-1:1: טעות איומה של רז שלמה, שניסה למסור ברחבה לרועי משפתי ופשוט נתן את הכדור לשועה. הקפטן עבר את שוער הצהובים וגלגל לרשת
-
'47
- וארלה מצא בכדור גדול את מדמון והחלוץ בעט מעל סילבה כדי להכניע אותו, אך הוא לא מצא את המסגרת מקרוב
מחצית ראשונה
-
'45
- ירדן כהן הכשיל מאחור את טייריס אסאנטה וקיבל גם הוא צהוב. שני המגנים של בית”ר עם כרטיס
-
'42
- שער! מכבי ת”א עלתה ל-0:1: רוי רביבו הוציא כדור חוץ חזק מאוד לכיוון הרחבה, הייטור עלה גבוה מעל כולם ונגח לאחור, מיגל סילבה עמד והסתכל על הכדור עושה את דרכו בקשת לרשת
-
'39
- צ’אנס גדול לבית”ר, ושוב עדי יונה. דור מיכה זרק את וארלה ומסר רוחב לאמצע, מאותו מקום כמו במצב הראשון שלו הכישרון של בית”ר בעט והפעם למסגרת, אך רועי משפתי זינק מצוין ומנע שער
-
'35
- מורוזוב ניסה לחטוף כדור ופגע בווארלה, ספיר ברמן הוציאה לרוסי את הצהוב הראשון במשחק
-
'32
- סיסוקו נתן לדוידה בצד ימין, הקיצוני במהלך אופייני ביותר העביר לרגל שמאל, סובב לפינה הרחוקה והיה קרוב לכבוש, אך הכדור חמק החוצה
-
'31
- וארלה חטף למורוזוב, דהר מחצי מגרש ובעט מחוץ למסגרת, הכדור פגש את הרשת החיצונית
-
'25
- האלופה הגבירה קצב. מדמון קיבל עם הגב, הסתובב, עבר את גיל כהן ושיגר פצצה למסגרת מכ-20 מטרים, מיגל סילבה הדף לקרן
-
'24
- עוד מצב טוב בצהוב. וארלה דהר בצד שמאל והעביר רוחב לאמצע, דור פרץ כהרגלו הצטרף כטריילר, רק שהוא בעט לשמיים מהזדמנות קורצת
-
'14
- ההתקפה הכי יפה במשחק עד כה, כשמיכה שלח כדור עומק נפלא לשועה, הקפטן הוריד ליונה שהצטרף לרחבה והכישרון בעט מעל המשקוף מקרוב
-
'11
- איבוד כדור רשלני מאוד של טבארש הגיע למדמון, החלוץ בעט מקצב הרחבה לפינה הקרובה, אך פספס את המסגרת בכמה סנטימטרים
-
'8
- ג'ונבוסקו קאלו התנגש בשחקן יריב ונפגע בגבו, השחקן ירד כדי לקבל טיפול, מוזי החל בחימום למקרה שיצטרך להיכנס
-
'1
- ספיר ברמן שרקה! המשחק הגדול בבלומפילד יצא לדרך
-
'1
- אירוע מצמרר ומרגש כל כך בבלומפילד, כשרגע לפני שריקת הפתיחה גלי וזיוי ברמן עלו על כר הדשא ושיתפו מספר מילים, שלא השאירו אף עין יבשה