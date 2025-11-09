יום ראשון, 09.11.2025 שעה 11:48
258-2610הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1820-2010מכבי נתניה3
1711-179בית"ר ירושלים4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1114-1210עירוני ק"ש9
1112-109הפועל חיפה10
1016-149הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

אחרי חזרת המשחקים: הנבחרת תארח בסמי עופר

ההתאחדות חתמה על הסכם עם האצטדיון, במסגרתו גם ייערכו בו חצאי הגמר וגמר גביע המדינה. המנכ"ל יריב טפר: "האצטדיון יספק תשתיות מהשורה הראשונה"

|
מעמד חתימת ההסכם בין ההתאחדות לכדורגל לסמי עופר (ראובן כהן וההתאחדות לכדורגל)
מעמד חתימת ההסכם בין ההתאחדות לכדורגל לסמי עופר (ראובן כהן וההתאחדות לכדורגל)

ההתאחדות לכדורגל הודיעה היום (ראשון) שחתמה על הסכם עם אצטדיון סמי עופר על שיתוף פעולה ארוך טווח, במסגרתו יארח האצטדיון חלק ממשחקי נבחרת ישראל כאשר יתאפשר קיום משחקים בארץ. כמו כן ייערכו בסמי עופר משחקי חצי הגמר והגמר של גביע המדינה המנוהלים על ידי ההתאחדות, בכפוף להוראות תקנון גביע המדינה.

"ההסכם שנחתם לאחר חודשים של עבודה משותפת, מבטא את המחויבות ההדדית של שני הגופים לקידום הכדורגל הישראלי ולשיפור חוויית האוהדים והשחקנים כאחד”, נכתב בהודעה, “הנהלת ההתאחדות והנהלת האצטדיון שמות לעצמן למטרה להעניק לנבחרת הלאומית תנאים מקצועיים, לוגיסטיים ותפעוליים ברמה הגבוהה ביותר, תוך שדרוג חוויית המשחק והצפייה עבור הקהל הרחב.

“אצטדיון סמי עופר, הנחשב לאחד האצטדיונים המודרניים והמתקדמים בישראל, אירח בשנים האחרונות שלל אירועים בינלאומיים ומשחקי נבחרת, וזכה לשבחים בזכות תשתיותיו המתקדמות, האווירה המרשימה שהוא מספק, ומקומו האסטרטגי לאוהדים מכל רחבי הארץ".

אצטדין סמי עופר (עמרי שטיין)אצטדין סמי עופר (עמרי שטיין)

מנכ”ל ההתאחדות, יריב טפר, אמר: “החתימה על ההסכם היא צעד חשוב בהבטחת המשך תנאי אירוח איכותיים לנבחרת הלאומית שלנו ולכלל קבוצות הכדורגל בישראל. אצטדיון סמי עופר מספק סביבת משחק ותשתיות מהשורה הראשונה, ואנו מאמינים שהשילוב בין מקצועיות, חוויית קהל יוצאת דופן, ותמיכה עירונית הוא מתכון להצלחה. אני מבקש להודות לעיריית חיפה ולהנהלת האצטדיון על שיתוף פעולה פורה שמחזק את הכדורגל הישראלי".

ליאור פרי, מנכ”ל חברת קריית הספורט והבילוי חיפה בע”מ, המנהלת עבור עיריית חיפה את אצטדיון סמי עופר, אמר: “אנו גאים ונרגשים לארח שוב את משחקי הנבחרת הלאומית ואת משחקי ההכרעה של גביע המדינה באצטדיון סמי עופר, האצטדיון המתקדם והמודרני בישראל. בשנים האחרונות השקענו משאבים רבים בשדרוג המתקן לטובת חוויית צפייה ואירוח בלתי נשכחת, ואנו רואים בהתאחדות לכדורגל שותף אסטרטגי לדרך ארוכה ומשמעותית. אני מודה להתאחדות על האמון ועל השותפות שנבנתה בין שני הגופים".

