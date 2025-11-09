"מתקשה מולו": הולאנד שוב פוגש את ואן דייק

אחד ממשחקי העונה באנגליה ללא ספק, בטח בהתחשב בשנים האחרונות, ישוחק הערב (ראשון, 18:30) באצטדיון אתיחאד. מנצ’סטר סיטי תארח את ליברפול, כששתיהן ינסו לנצל את המעידה של ארסנל ולהתקרב אליה עוד טיפה, כשאחד הדו-קרבים המעניינים במשחק, יהיה זה של ארלינג הולאנד מול וירג’יל ואן דייק.

הנורבגי בכושר פשוט מפלצתי העונה, אפילו לסטנדרטים שלו. הוא כבש את שערו ה-27 כשהבקיע נגד דורטמונד באמצע השבוע בליגת האלופות, אבל דווקא נגד הבלם האדיר של ליברפול, החלוץ מוצא את עצמו מתקשה מאוד.

מאז שהצטרף לסיטיזנס ביולי 2022, הולאנד פתח חמישה משחקים מול ואן דייק כשהוא עדיין מחפש את נצחונו הראשון וסופר שלושה הפסדים ושתי תוצאות תיקו בחמישה משחקים, בהם כבש שער אחד בלבד. בנוסף, ההולנדי הצליח לעזור לרדס לשמור על שני שערים נקיים מול המכונה ההתקפית של פפ גווארדיולה במשחקים אלה.

ארלינג הולאנד. בכושר מפלצתי (IMAGO)

אז מה יהיה הערב? החבורה של ארנה סלוט כבר מצאה את עצמה נכנסת למשבר, אך התאוששה בניצחון 0:2 על אסטון וילה במחזור הקודם, ועכשיו היא כבר מגיעה עם רוח גבית אחרי ה-0:1 הקטן-גדול על ריאל מדריד באמצע השבוע. התכולים מנגד, ניצחו בשלושת משחקיהם האחרונים בכל המסגרות, אך תלויים בגדול באיך החלוץ שלהם יגיע להתמודדות המסקרנת.