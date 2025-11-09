אכזבה בב"ש: ירידה למקום השני? העונה ארוכה

אכזבה בהפועל באר שבע. אחרי שהרשימה נגד בית"ר ירושלים במחזור הקודם, החבורה של רן קוז'וק מעדה אמש (שבת) כשסיימה רק ב-2:2 בטרנר נגד מ.ס אשדוד ויצאה לפגרה בטעם חמצמץ. בעקבות איבוד הנקודות השני העונה, הדרומיים עלולים לרדת למקום השני כשמכבי ת"א תשחק הערב בבלומפילד נגד בית"ר ירושלים וניצחון יספיק לה כדי לעלות לפסגה.

"לא לנצח משחק בית זאת אכזבה ופספוס גדול, אבל אנחנו יודעים שלא תמיד נצליח לנצח", אמרו בבירת הנגב, "דיברנו על זה במשך השבוע שיהיה משחק קשה, אשדוד קבוצה טובה עם שחקנים איכותיים שיודעים לנצל שטחים. רוב הזמן שיחקנו את המשחק שלנו, הכנסנו הרבה כדורים, אבל הפעולה האחרונה לא הייתה טובה מספיק. יחד עם זאת היו חלקים שהמשחק התבלגן ואשדוד ניצלה את זה. מבינים שאיבוד הנקודות עלול להוריד למקום השני, אבל העונה ארוכה".

בהפועל ב"ש ציפו להמשכיות של היכולת בדקות רבות שהיו נגד בית"ר בטדי, אבל מבינים שהפערים ביכולת והסיוע שלא מגיע מהספסל משפיעים לא מעט על התוצאות. במקביל, היו כאלה במועדון שבחרו להתנחם בכך שהוציאו נקודה אחרי השער שספגו מהאקס יוג’ין אנסה בתוספת הזמן.

רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

שחקני ב"ש ירדו עצבני בסיום, בעיקר לוקאס ונטורה שהתלונן בפני השופט נאאל עודה על פנדל שבוצע עליו. הברזילאי שסחב כרטיס צהוב, לא קיבל את ההחלטה ובמשך דקות התעסק בעיקר בזה ובאשדוד ניצלו זאת. אם יש נקודות אור מבחינת יכולת, בב"ש מרוצים מאמיר גאנח, מהכניסה של אלון תורג'מן ומהוויתור של דן ביטון לטובת קינגס קאנגווה בבעיטת הפנדל.

היכולת ההתקפית מביאה את אנשי המערכת להבנה שהם חייבים לחזק את הקבוצה בשחקן התקפה אחד לפחות. יש עוד חודשיים עד לפתיחת חלון ההעברות של ינואר, אך די ברור שינסו להתחזק בשחקן כנף ימין זר, כשיש רצון להביא עוד חלוץ שיכול לשחק גם בעמדת כנף שמאל או מתחת לחלוץ.

השחקנים יערכו היום אימון שחרור ואז ייצאו לחופשה ארוכה בת שבוע, והם צפויים לחזור לאימונים בתחילת השבוע הבא. היה במועדון מי שהתבדח שאמר שזה כמעט כמו אורך הפגרה שהייתה להם בקיץ, כזכור, השחקנים נהנו מחופשה של בקושי שבועיים בתום העונה שעברה, זאת בעקבות הזכייה בגביע המדינה, שגרמה להם להתחיל כבר בסיבוב הראשון במוקדמות הליגה האירופית.

6 המוזמנים לנבחרת ישראל יצטרפו כבר מחר בבוקר לקראת צמד המשחקים הקרוב. המשלחת תחזור ביום שני הבא, והשחקנים של הפועל ב"ש צפויים לקבל מספר ימי חופש. ההערכה היא שהחל מיום ראשון ב-23 בנובמבר, רן קוז'וק צפוי לקבל את כל הסגל שלו לקראת ההתמודדות מול הפועל חיפה.

זה לא היה היום של ב"ש (מרטין גוטדאמק)

נכון לעכשיו, המאמן לא מתכנן משחקי אימון לפגרה. מבחינת פצועים, המטרה היא להגיע למשחק החזרה מהפגרה עם סגל מלא. מתן בלטקסה צפוי להיות כשיר. בקבוצה ממשיכים לאמוד את חומרת הפציעה של איגור זלאטנוביץ', שנגרמה בעקבות מכת ראש שספג בטדי. בגזרת ה"פצועים ארוכי הטווח" (יוני סטויאנוב וסמיר פרהוד) אין שינוי והם לא אמורים לחזור לכשירות מיד לאחר הפגרה הזו.

קוז'וק: זה לא יכול להמשיך ככה בהגנה

בעניין אחר, ידוע ששחקני כדורגל מתזמנים את החתונות שלהם לפגרות, אבל מקרה כזה כמו בהפועל ב"ש הוא נדיר: לא פחות מ-3 שחקנים יינשאו במהלך השבועיים הללו. זה מתחיל כבר מחר עם החתונה של שי אליאס ובחירת ליבו, ליאן, ובשבוע הבא, השחקנים ואנשי הצוות ייפגשו גם בחתונות של אופיר דוידזאדה ואילון אלמוג.