יום ראשון, 09.11.2025 שעה 12:06
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

צמד ובישול למסי, מיאמי הביסה 0:4 ועלתה שלב

הדחה? הצחקתם אותו: אלוף העולם הגיע ל-400 בישולים בקריירה, רשם 8 שערים ב-22 ימים מול נאשוויל והוביל את הוורודים לחצי גמר המזרח. צמד לאיינדה

|
ליאו מסי חוגג (IMAGO)
ליאו מסי חוגג (IMAGO)

עם הגב אל הקיר ובמרחק הפסד מסיום העונה של ליאו מסי – וסיום הקריירה של סרחיו בוסקטס וג’ורדי אלבה – הפרעוש שוב עשה את ההבדל. אינטר מיאמי עלתה הלילה (בין שבת לראשון) לחצי גמר המזרח בפלייאוף ה-MLS לאחר ניצחון 0:4 על נאשוויל במשחק מספר 3 בסדרת הסיבוב הראשון. בכך הקבוצה של דייויד בקהאם השלימה 1:2 בסדרה.

הכוכב הארגנטינאי כבש צמד והוסיף בישול שהוא ה-400 בקריירה המדהימה שלו, והוביל את מיאמי לשלב הבא. בנוסף למסי, טדאו איינדה הוסיף צמד משלו, כששניהם שיתפו פעולה לא מעט במהלך המשחק.

מיאמי שהגיעה למשחק תחת לחץ אחרי שהייתה קרובה להדחה בסיבוב הראשון כמו שקרה לה בעונה הקודמת, הצליחה הפעם להתעלות. זאת למרות היעדרותו של לואיס סוארס המושעה, שצפה במשחק מהיציע.

הצגה. מסי (רויטרס)הצגה. מסי (רויטרס)

מסי פתח את החגיגה כבר בדקה ה-10, עם מהלך אופייני: דריבל בין מספר שחקני הגנה וסיום מדויק ברגל שמאל לפינה הימנית, אחרי בישול מאיינדה. בדקה ה-39 הוא השלים צמד, הפעם אחרי מסירה חכמה ממתאו סילבטי בן ה-19, שפתח במקומו של סוארס.

במחצית השנייה מסי עבר לתפקיד המבשל, ועמד מאחורי שני שעריו של איינדה. במהלך הראשון החליף מסירות מהירות עם ג’ורדי אלבה עד שהכדור הגיע לאיינדה שדחק מקרוב בדקה ה-73. שלוש דקות לאחר מכן מסי שלח כדור עומק מושלם שהשלים את הצמד של איינדה ואת הערב ההיסטורי של הקפטן.

עבור מסי מדובר בשמונה שערים בארבעה משחקים בלבד נגד נאשוויל ב-22 הימים האחרונים, יריבות שהופכת לחד-צדדית מאז הצטרפותו לליגה. עבור מיאמי זהו ניצחון סדרה ראשון בתולדות המועדון, שהוקם בשנת 2020, ומרגע הגעתו של מסי בקיץ 2023 הפך לקבוצה עם שאיפות גבוהות בהרבה.

אז המסע של מסי, סוארס, אלבה ובוסקטס (שני האחרונים הודיעו כי יפרשו בסוף העונה) נמשך. מיאמי תפגוש בסיבוב הבא את סינסינטי במשחק נוק אאוט שייערך ב-22 או ב-23 בנובמבר, כאשר מעתה כל משחק הוא על חיים או מוות בדרך לגביע.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */