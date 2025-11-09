"מישהו שאל למה שיחקנו גמר כמשחק חוץ?"

בעונה שעברה הפועל תל אביב חגגה ביורוקאפ כל הדרך לזכייה, אך תמיד בישראל הרגיש שאין לה את הגרוש ללירה. אז גם השנה למרות פתיחה אדירה ביורוליג, האדומים נקלעו למבחן בדמות גמר גביע ווינר נגד הפועל ירושלים, ובו הם נכנעו 89:84 ובכך הם עדיין ללא תואר בארץ מאז אותה זכייה בגביע המדינה לפני 32 שנים.

דימיטריס איטודיס הוכיח שהוא יכול לעשות נוקאאוט למאמנים הטובים ביותר באירופה, אך נגד יונתן אלון ועודד קטש זה לא כזה קל לו. הפסד בחצי גמר גביע המדינה למכבי ת”א, הפסד בחצי גמר הפלייאוף בליגה להפועל ירושלים, אפילו ההפסד בדרבי העונה ביורוליג למרות המאזן של שני הצדדים וכעת גם ההפסד בגמר גביע ווינר.

בהפועל ת”א יצאו מתוסכלים מהארנה: “אי אפשר להכחיש שאין כאן משהו מנטלי. בסוף, כשזה באמת חשוב נגד ירושלים ומכבי, אין לנו את זה. היה חשוב לנו לקחת את התואר הזה, באמת רצינו להניף גביע בישראל לראשונה מזה 32 שנה, גם אם זה גביע ווינר, אבל לא עמדנו בזה וזה כואב. אין תירוצים, לא הגיע לנו וירושלים הייתה טובה יותר”.

עופר ינאי עם ג'ורג' חינאס (רדאד ג'בארה)

אפשר לחלק את עוגת האשמה לכמה חלקים. בין אם זו העובדה שהרבה פעמים הסגל של הפועל לא מתאמן אחד עם השני, בין אם זו העייפות, השופטים לטענת הבעלים עופר ינאי או פציעות בסגל, אך בסוף במועדון מעידים שבסופו של דבר הפועל ירושלים הייתה פשוט טובה יותר והגיע לה לצאת עם הגביע, ושזה לא היה הערב הכי טוב של מחזיקת היורוקאפ.

איטודיס דיבר בסיום: “ברכות להפועל ירושלים על המשחק, היה קרב וגמר והיא ברחה ליתרון דו ספרתי, החלק הטוב זה שלא ויתרנו ומצאנו דרך לחזור. הצלחנו לחזור, אך הפסדנו, אז ברכות לירושלים. תודה לקהל שבא ועודד את הקבוצה, יש לנו עוד שלוש מטרות חשובות ללכת עליהן, ונקווה שנהיה בריאים וכך נרדוף את שלוש המטרות הללו, בשלושת המסגרות הללו, עם הרבה גאווה ועם הרבה אגרסיביות”.

על ההגנה: “היה רבע אחד נגד דובאי שכן שמרנו טוב, קיבלנו 19 וקלענו 35, אבל הפעם אני חושב שנתנו לא מעט הזדמנויות שניות וכמה מהלכים כאלו, ריבאונדים בהתקפה, זריקות מהירות, שלשות, זה הכאיב לנו הרבה, אבל כמו שאמרתי, נלחמנו ומצאנו דרך לחזור למשחק. עייפות? באנו להילחם, קבוצות אחרות היו נשברות בפיגור 16, ואנחנו לא. ירושלים קלעה מצוין, רוב הזריקות היא יצרה בצורה מצוינת, אבל נלחמנו ואקח את זה מהמשחק”.

וסיליה מיציץ' מאוכזב (רדאד ג'בארה)

כשנשאל האם יש בעיה מנטלית לקבוצה במשחקים גדולים: “אני לא חושב שיש לנו בעיה מנטלית במשחקים גדולים. מישהו שיבץ אותנו לשחק במשחק חוץ בגמר הזה, למה אתה לא שואל על זה? האם שאלת מישהו למה שיחקנו בחוץ? אתה יודע למה? אני לא שאלתי, אבל זה לא קצת מוזר? איפה שיחקו בסופר קאפ? במגרש ניטרלי, אני רק אומר את זה, אתם העיתונאים”.

על כך שבארנה אשתקד בא למסע”ת עם מסך והקרין שאלות על השיפוט: “אני לא אבקר את השופטים ולא אנתח אותם. בשנה שעברה היה מצב ייחודי, כי היה חוק שאמרו לי עליו, והכנו סרטון, ולא קיבלנו תשובה רשמית, אז אני חושב שהקרב הזה לא שלי יותר, ואני לא אשפוט את השופטים”.

לגבי הסגלים השונים בכל משחק וכמה זה מקשה: “זה טוב שאתם מעלים את זה, שני ישראלים לא שיחקו והם בחמישייה של הנבחרת, אז כנראה שהם שחקנים טובים, אבל בכל מקרה, לכל הקבוצות יש בעיות, זו לא בעיה, שיחקנו עם לא מעט שחקנים במפעל הזה אחרי שכיבדנו אותו, ולצערי התוצאה הסופית במפעל לא טובה. רשמנו 5 בהתאם להגבלות שיש לנו, שני שחקנים טובים מאוד עם דרכון ישראלי לא יכלו לשחק, ושיחקנו בחוץ, וליריבה שלנו יש זר עם דרכון ישראלי, אלו עובדות”.

דימיטריס איטודיס (רדאד ג'בארה)

עוד אמר: “לא הצלחנו ממש לערוך אימון רציני לקראת המשחק, כי שיחקנו יומיים לפני כן, טסנו, שינינו קצת את סוג האימון בגלל זה, ושוב אנחנו טסים מיד אחרי המשחק, אלו הדברים, ומישהו בחר לשחק את המשחק הזה בירושלים. לא שאלו אותי איפה נשחק, אף אחד לא שאל אותי, אמרו לי לאן ללכת לשחק והלכתי לשחק. הקהל היה 50-50? תודה על המידע, אני יודע את זה”.

בכל מקרה, המועדון המריא מיד לאחר המשחק לסופיה לקראת שבוע כפול נוסף ביורוליג, כאשר ביום שלישי הוא יארח את בסקוניה (21:05) וביום חמישי פנרבחצ’ה תארח את הפועל תל אביב במינכן (21:00). מבחינה מקצועית, ים מדר בשלבים אחרונים וצפוי לחזור לשחק לאחר פגרת הנבחרות הקרובה, כאשר תומר גינת וברונו קבוקלו צפויים לשוב באזור אמצע דצמבר אם הכל יילך כשורה. עוז בלייזר כמובן החלים מהפציעה מהקרסול ושיחק בגמר.