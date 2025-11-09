"שיחקנו טוב, הגיע לנו לצאת לפגרה מחויכים"

שמחה גדולה בעירוני קריית שמונה לאחר הניצחון אמש (שבת) 2:3 על עירוני טבריה, ניצחון שנתן לא מעט שקט ואווירה טובה, לפני היציאה לפגרה. לאחר כמה משחקים בהם זכו למחמאות, במועדון ידעו שהפסד עשוי לגרור אותם לתחתית וכעת, הקבוצה של שי ברדה, התברגה באזור מרכז הטבלה.

ק"ש הובילה פעמיים ביתרון כפול, אך סיבכה מעט את עצמה, כאשר כבר במחצית, עם השער המצמק של טבריה, נכנס המאמן שי ברדה לחדר ההלבשה ואמר לשחקנים: "אני לא רוצה בשום פנים ואופן ללכת אחורה, אנחנו צריכים לתקוף ולהכריע את המשחק".

"שיחקנו טוב לאורך תקופה והניצחון הזה הגיע לנו, כי פשוט הגיע לנו ללכת לפגרה מחויכים. הקבוצה הזאת לא שווה להיות בתחתית והמשחק הזה היה הכי חשוב שלנו העונה", אמרו במועדון.

שחקני עירוני ק"ש (חג'אג' רחאל)

כוכב המשחק היה אדריאן אוגריסה. אם בתחילת העונה, במועדון מהצפון קיוו למצוא מחליף ראוי לסטפן אלפרדו, ניתן להגיד שהפרואני הוא גרסה משופרת של הפנמי שעזב. אתמול, הוא הרשית פעמיים והוסיף בישול, כאשר כבר לאחר עשרה משחקים, הוא כובש כבר חמישה שערים.

"הוא בינגו, פגענו איתו וזה חלוץ שאם היה משחק בגדולות, הוא שווה מספרים דו ספרתיים", אמרו במועדון על החלוץ, שזכה לזימון לנבחרת פרו, כאשר הלילה הוא כבר המריא למולדתו.

"זה היה מאכזב לקבל רק מחמאות, כי אני חושב שיש לנו קבוצה טובה שעשתה משחקים טובים אבל זה לא בא לידי ביטוי בתוצאות", אמר אוגריסה ל-ONE. "המשכנו לעבוד קשה כי הבנו שאנחנו בדרך הנכונה ובסוף צברנו את הנקודות שאנחנו צריכים אז אני שמח".

אדריאן אוגריסה (חג'אג' רחאל)

"הפתיחה הטובה שלי? אני מאמין בעצמי. כמובן שזו התחלה טובה, אבל אני יודע שאני יכול להיות אפילו יותר טוב. אני מסוגל להציג את היכולת הזאת בכל המשחקים ואני עובד קשה בשביל זה", הוסיף. על החתימה בק"ש: "זו ההחלטה הכי טובה שיכולתי לקחת. אני שמח כאן, אני אוהב את הליגה ואת המדינה ואני רק רוצה להמשיך בדרך הזאת. אני מקווה שאוכל להיות אפילו טוב יותר בהמשך".

אוגריסה סיפר על הזימון לנבחרת: "העובדה שאני משחק ברמה טובה זו הסיבה שקיבלתי זימון לנבחרת. זה משהו שחיכיתי לו כל הקריירה, אז אני שמח ומודה גם לקבוצה כי הם עזרו לי להשתפר ולכבוש ובזכות זה קיבלתי את ההזדמנות שלי".

כעת, אוגריסה, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס ומוחמד אבו רומי, ימריאו עם הנבחרות השונות. מחנה האימונים של הקבוצה ייערך החל מיום שני הבא, כאשר לצערו של המאמן שי ברדה, הארבעה לא יוכלו לקחת בו חלק.