קטש אחרי הניצחון: מחצית ראשונה מביכה שלנו

אחרי שהפסידה ביורוליג למונאקו, מכבי תל אביב התאוששה בזירה המקומית כשניצחה היום (שבת) 88:94 את אליצור נתניה ושמרה על מאזן מושלם בליגת העל. אחרי המשחק, המאמן עודד קטש וגם מרסיו סנטוס דיברו.

מאמן הצהובים פתח: “אפשר לקחת רק את הניצחון מהמשחק הזה, משחק לא טוב שלנו. מחצית ראשונה ורבע ראשון מביך שלנו. הגנתית לא באנו מספיק אגרסיביים ומספיק מוכנים, לא למדנו מהטעויות של המשחקים הקודמים. זה משהו שנהיה חייבים לפתור.

“ניסינו לשנות חמישייה, זה קורה לנו יותר מדי פעמים. יש לנו המון סיבות מקלות, אפשר ליפול לתירוצים של לוח זמנים. זה נכון שרק חזרנו אתמול וזה נכון שזה לא פשוט, אבל מי שעולה למגרש חייב להיות הרבה יותר אגרסיבי ומרוכז. בסך הכל שמונה דקות שמרנו טוב, וזה מה שניצח לנו גם את המשחק”, סיכם קטש.

ג'ון דיברתולומיאו חודר לסל (רועי כפיר)

סנטוס גם דיבר על ההגנה של הקבוצה: “אני חושב שהתחלנו באנרגיה נמוכה ונתנו להם להתקיף. הם קיבלו זריקות טובות מדי, אנחנו צריכים להשתפר בהגנה. עלינו לרבע השלישי עם יותר אנרגיה, יותר הגנה. רצנו יותר ודיברנו יותר”.