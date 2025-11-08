יום חמישי, 13.11.2025 שעה 03:58
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
8294-3634הפועל ת"א
8467-4875עירוני קריית אתא
7322-3364הפועל חולון
7433-4215עירוני רמת גן
7441-4235הפועל ב"ש/דימונה
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6305-3214הפועל ירושלים
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

אוהדי מכבי ת"א גרמו לעצירת המשחק בנתניה

בשל המחאה כנגד פדרמן, הקהל הצהוב שהגיע למשחק זרק במהלך הרבע הרביעי פתקי מחאה עם הכיתוב "יאללה הביתה!". בנוסף, הונף שלט הפונה לרקנאטי ולמזרחי

|
מחאת אוהדי מכבי תל אביב נגד דני פדרמן (רועי כפיר)
מחאת אוהדי מכבי תל אביב נגד דני פדרמן (רועי כפיר)

המחאה של אוהדי מכבי תל אביב כנגד משפחת פדרמן, במטרה שתמכור את אחוזיה בבעלות הקבוצה, עלתה שלב הערב (שבת) במשחק החוץ בנתניה – הקהל הצהוב זרק קונפטי לפרקט במהלך המשחק מול הקבוצה המקומית וגרם לעצירת ההתמודדות למספר דקות.

כאמור, במהלך הרבע הרביעי הקהל הצהוב זרק קונפטי עליו כתוב פדרמן תמכור, במה שגרם למשחק להיעצר למספר דקות. בנוסף, האוהדים הניפו שלט – “אודי ושמעון, אתם עם פדרמן או עם מכבי”, כשהכוונה כמובן לשניים מבעלי הקבוצה אודי רקנאטי ושמעון מזרחי. כמו כן, הונף שלט “פדרמן ביי אאוט”, למען מכירת החלק של המשפחה מבעלות המועדון וגם פתקי מחאה עם הכיתוב “יאאלה הביתה!”.

שמעון מזרחי משוחח עם אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)שמעון מזרחי משוחח עם אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

עדיין אצל מזרחי, היו”ר המיתולוגי של המועדון נצפה במהלך הרבע השני בדין ודברים עם הקהל הצהוב, שחלקו אף זעם לעברו, כאשר הוא דיבר איתם בעקבות המחאה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */