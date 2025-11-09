מכבי נתניה בעננים: אפשרי להגיע השנה לאירופה

מכבי נתניה בעננים: היהלומים גברו אמש (שבת) 1:2 דרמטי על בני ריינה, צברו ניצחון רביעי ברציפות ושישי בשבעה משחקים ותפסו את המקום השלישי, לפחות עד המשחק הערב של בית"ר ירושלים מול מכבי תל אביב.

ספק אם מישהו האמין בתום המחזור השלישי שנתניה תגיע למצב הזה, אבל אם מדברים על נתניה, מדברים על אופי: בשלושה מתוך ארבעת הניצחונות היא כבשה בדקות המכריעות ואם מכבי חיפה סופגת כבר ארבעה משחקים בתוספת, נתניה היא הדוגמה ההפוכה והחיובית.

אז נכון, היכולת עדיין לא משכנעת לחלוטין, אבל אפשר להגיד שהזרים של נתניה שינו את העונה שלה: עזיז אואטרה הוא קשר אחורי שובר שוויון וגם מתיאוס דאבו, כבש את שערו החמישי העונה, גם ביום פחות טוב. עוז בילו, הוכיח כמה הוא משמעותי לנתניה, כשחזר לכבוש וייצר מספר מצבים לחבריו כשמאזנו עומד כבר על ארבעה שערי ליגה ועוד שני בישולים.

דאבו חוגג עם חבריו (שחר גרוס)

אגב, למרות שהיה מהטובים במגרש, בילו הוחלף, כאשר אבוקסיס הסביר בסיום את החילוף: "אמרתי גם לשחקנים, שלא תמיד המאמנים מוציאים את השחקנים החלשים ביותר. לפעמים צריך להתאים את השחקנים שנמצאים במגרש ורציתי שדאבו ישחק ביחד עם האריס כי היה להם תיאום טוב. עוז עשה משחק טוב אבל חשבתי שבשילוב בין דאבו לווילסון יכול להפוך ל-4:3:3".

הבשורה הגדולה הגיעה מהקהל כשלמעלה מ-8,5000 אוהדים הגיעו, כמות כמעט כפולה מהכמות הממוצעת, מספרים שמזכירים יותר את תקופת בני לם. "במצב הנוכחי, אפשר לחשוב גבוה השנה. זה בהחלט אפשרי השנה לסיים במקומות 3-4 ואולי להגיע לאירופה", אמר גורם במועדון בסיום.

שחקני נתניה יזכו ליום חופש, כאשר ביום שלישי תפגוש הקבוצה למשחק אימון את מכבי פ"ת. מיום חמישי ועד שלישי הבא, שחקני נתניה יהיו בחופש, כאשר ביום שישי הבא הם יחלו את מחנה האימונים באילת, לו מנסים בקבוצה למצוא יריבת אימון.

יוסי אבוקסיס מאושר (שחר גרוס)

"אני תמיד מאמין בקבוצה שלנו כי גם הוכחנו את זה. יכולנו לסיים את המשחק הזה הרבה קודם ועשינו לעצמנו את החיים טיפה יותר קשים. זה חלק מהכדורגל, צריך להתאושש גם אחרי גול, לא לעזוב את המשחק ולא לשחק על תיקו בבית כשכל הקהל דוחף אותנו. הצלחנו לעשות את זה, אנחנו לא בונים על זה בכל משחק אבל זה היה הבונוס על ההשקעה והמחויבות שלנו", סיכם הבלם יובל שדה את הניצחון הדרמטי.

"זה חלק מהמקצוע שלנו ככדורגלנים לעזור לקבוצה, לעזור לשחקנים ולעזור לעצמי. איפה שיצטרכו אותי אהיה שם: הוכחתי את זה בעבר, אני מוכיח את זה בהווה ואוכיח את זה בעתיד. העמדה המועדפת? כולם חושבים שתפקיד הקשר האחורי והבלם הוא זהה, אבל אני יכול להגיד שזה לא אותו דבר. אלו דרישות אחרות והרבה דברים שצריך להתרגל אליהם", התייחס אל החזרה שלו להרכב במשחקים האחרונים בתפקיד הבלם.

המהפך בעונה: "אם מסתכלים על השנה שעברה, אז היינו במחזור העשירי במקום האחרון. אני לא יכול להתייחס לאיזה מקום אנחנו עכשיו, כי הדברים יכולים להשתנות לטוב ולרע. עד המחזור השלישי ידענו שאין לנו מספיק חיזוקים, אני לא אחזור למחזורים הראשונים כי החיזוקים עוד לא הגיעו, הגיבוש עוד לא היה והאופי גם הוא השתנה לטובה. זה הסיבוב הראשון והסיבוב השני יהיה קשה יותר. לאן אנחנו מכוונים? קודם כל לנצח את בית"ר ירושלים במשחק הקרוב".

אבוקסיס: "אני שמח שאנחנו מראים אופי"

בנושא אחר, ל-ONE נודע על תוכניות ההנהלה החדשה: בתקופה האחרונה החלו במועדון לשפץ את חדרי ההלבשה גם במתחם וגם באיצטדיון, כאשר גם הקמת חנות אוהדים חדשה עשויה לצאת לפועל בקרוב. המטרה היא לבצע שינויים תוך כדי תנועה, כשגם מנכ"ל חדש צפוי להגיע, כשבכל אופן, גיל לב צפוי לעבור לתפקיד אחר, אולי אפילו בקרוב.