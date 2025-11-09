יום ראשון, 09.11.2025 שעה 07:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1820-2010מכבי נתניה3
1711-179בית"ר ירושלים4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1114-1210עירוני ק"ש9
1112-109הפועל חיפה10
1016-149הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

מכבי נתניה בעננים: אפשרי להגיע השנה לאירופה

היהלומים השיגו ניצחון 4 ברצף, שדה: "הוכחתי שאהיה איפה שיצטרכו". אבוקסיס הסביר את חילוף בילו, שביעות רצון מהקהל. וגם: התוכניות של ההנהלה ולב

|
מכבי נתניה חוגגים (שחר גרוס)
מכבי נתניה חוגגים (שחר גרוס)

מכבי נתניה בעננים: היהלומים גברו אמש (שבת) 1:2 דרמטי על בני ריינה, צברו ניצחון רביעי ברציפות ושישי בשבעה משחקים ותפסו את המקום השלישי, לפחות עד המשחק הערב של בית"ר ירושלים מול מכבי תל אביב.

ספק אם מישהו האמין בתום המחזור השלישי שנתניה תגיע למצב הזה, אבל אם מדברים על נתניה, מדברים על אופי: בשלושה מתוך ארבעת הניצחונות היא כבשה בדקות המכריעות ואם מכבי חיפה סופגת כבר ארבעה משחקים בתוספת, נתניה היא הדוגמה ההפוכה והחיובית.

אז נכון, היכולת עדיין לא משכנעת לחלוטין, אבל אפשר להגיד שהזרים של נתניה שינו את העונה שלה: עזיז אואטרה הוא קשר אחורי שובר שוויון וגם מתיאוס דאבו, כבש את שערו החמישי העונה, גם ביום פחות טוב. עוז בילו, הוכיח כמה הוא משמעותי לנתניה, כשחזר לכבוש וייצר מספר מצבים לחבריו כשמאזנו עומד כבר על ארבעה שערי ליגה ועוד שני בישולים.

דאבו חוגג עם חבריו (שחר גרוס)דאבו חוגג עם חבריו (שחר גרוס)

אגב, למרות שהיה מהטובים במגרש, בילו הוחלף, כאשר אבוקסיס הסביר בסיום את החילוף: "אמרתי גם לשחקנים, שלא תמיד המאמנים מוציאים את השחקנים החלשים ביותר. לפעמים צריך להתאים את השחקנים שנמצאים במגרש ורציתי שדאבו ישחק ביחד עם האריס כי היה להם תיאום טוב. עוז עשה משחק טוב אבל חשבתי שבשילוב בין דאבו לווילסון יכול להפוך ל-4:3:3".

הבשורה הגדולה הגיעה מהקהל כשלמעלה מ-8,5000 אוהדים הגיעו, כמות כמעט כפולה מהכמות הממוצעת, מספרים שמזכירים יותר את תקופת בני לם. "במצב הנוכחי, אפשר לחשוב גבוה השנה. זה בהחלט אפשרי השנה לסיים במקומות 3-4 ואולי להגיע לאירופה", אמר גורם במועדון בסיום.

שחקני נתניה יזכו ליום חופש, כאשר ביום שלישי תפגוש הקבוצה למשחק אימון את מכבי פ"ת. מיום חמישי ועד שלישי הבא, שחקני נתניה יהיו בחופש, כאשר ביום שישי הבא הם יחלו את מחנה האימונים באילת, לו מנסים בקבוצה למצוא יריבת אימון.

יוסי אבוקסיס מאושר (שחר גרוס)יוסי אבוקסיס מאושר (שחר גרוס)

"אני תמיד מאמין בקבוצה שלנו כי גם הוכחנו את זה. יכולנו לסיים את המשחק הזה הרבה קודם ועשינו לעצמנו את החיים טיפה יותר קשים. זה חלק מהכדורגל, צריך להתאושש גם אחרי גול, לא לעזוב את המשחק ולא לשחק על תיקו בבית כשכל הקהל דוחף אותנו. הצלחנו לעשות את זה, אנחנו לא בונים על זה בכל משחק אבל זה היה הבונוס על ההשקעה והמחויבות שלנו", סיכם הבלם יובל שדה את הניצחון הדרמטי.

"זה חלק מהמקצוע שלנו ככדורגלנים לעזור לקבוצה, לעזור לשחקנים ולעזור לעצמי. איפה שיצטרכו אותי אהיה שם: הוכחתי את זה בעבר, אני מוכיח את זה בהווה ואוכיח את זה בעתיד. העמדה המועדפת? כולם חושבים שתפקיד הקשר האחורי והבלם הוא זהה, אבל אני יכול להגיד שזה לא אותו דבר. אלו דרישות אחרות והרבה דברים שצריך להתרגל אליהם", התייחס אל החזרה שלו להרכב במשחקים האחרונים בתפקיד הבלם.

המהפך בעונה: "אם מסתכלים על השנה שעברה, אז היינו במחזור העשירי במקום האחרון. אני לא יכול להתייחס לאיזה מקום אנחנו עכשיו, כי הדברים יכולים להשתנות לטוב ולרע. עד המחזור השלישי ידענו שאין לנו מספיק חיזוקים, אני לא אחזור למחזורים הראשונים כי החיזוקים עוד לא הגיעו, הגיבוש עוד לא היה והאופי גם הוא השתנה לטובה. זה הסיבוב הראשון והסיבוב השני יהיה קשה יותר. לאן אנחנו מכוונים? קודם כל לנצח את בית"ר ירושלים במשחק הקרוב".

אבוקסיס: "אני שמח שאנחנו מראים אופי"

בנושא אחר, ל-ONE נודע על תוכניות ההנהלה החדשה: בתקופה האחרונה החלו במועדון לשפץ את חדרי ההלבשה גם במתחם וגם באיצטדיון, כאשר גם  הקמת חנות אוהדים חדשה עשויה לצאת לפועל בקרוב. המטרה היא לבצע שינויים תוך כדי תנועה, כשגם מנכ"ל חדש צפוי להגיע, כשבכל אופן, גיל לב צפוי לעבור לתפקיד אחר, אולי אפילו בקרוב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */