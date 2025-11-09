יום ראשון, 09.11.2025 שעה 07:39
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1820-2010מכבי נתניה3
1711-179בית"ר ירושלים4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1114-1210עירוני ק"ש9
1112-109הפועל חיפה10
1016-149הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

יונתן כהן יערוך הופעת בכורה בהרכב הפועל פ"ת

המלאבסים יתארחו ב-20:00 אצל הפועל חיפה ללא טאבי וסונגה, קוסטה עשוי להיכלל לראשונה ב-11: "זו הזדמנות לפתוח פער". וגם: ההתלבטויות של פרץ

|
יונתן כהן (ראובן שוורץ)
יונתן כהן (ראובן שוורץ)

לאחר רצף של חמישה משחקי ליגה ללא ניצחון, אך עם לא מעט מחמאות על היכולת, הפועל פתח תקווה תנסה הערב (ראשון, 20:00) לצאת לפגרה עם שלוש נקודות במשחק החוץ מול הפועל חיפה, במטרה לברוח מהאזור המסוכן ולהתקדם קדימה בטבלה.

המאמן עומר פרץ לא ייהנה מסגל מלא: דרור ניר וג'וסלין טאבי פצועים, כאשר אליהם מצטרף צ'פיוקה סונגה, שהמריא כזכור למולדתו עקב מקרה מצער במשפחה. יונתן כהן, שנכנס כמחליף בשני המשחקים האחרונים, יפתח לראשונה בהרכב.

מלבד ההתלבטויות הקבועות בין עידן כהן לנועם כהן ובין רועי דוד לג'יימס אדניי, מי שנמצא בתמונת ההרכב הוא החלוץ מארק קוסטה, שאחד מבין ההונגרי או שביט מזל יפתחו בחוד. קליי, יחזור לעמדתו הטבעית כשחקן כנף שמאל ובמועדון מקווים שזה מה שיסייע לו לחזור לכושר.

מארק קוסטה. צפוי לערוך בכורה ב-11 (אורן בן חקון)מארק קוסטה. צפוי לערוך בכורה ב-11 (אורן בן חקון)

"אנחנו דרוכים מאוד, אנחנו רואים את המצב בטבלה שהכול צפוף וזאת הזדמנות טובה לפני הפגרה לנסוע לשם ולהביא שלוש נקודות. אנחנו מגיעים כדי לנצח את המשחק ולקחת עוד פער מהקבוצות שמאחורינו ולהידבק קצת לדבוקת הצמרת", אמר פרץ לקראת המשחק.

"ההרגשה שהגיע לנו לנצח מול סכנין? זו הרגשה שמלווה אותנו כבר כמה משחקים. כמו שאמרתי לשחקנים וגם אחרי המשחק, מבחינת הצורה שאנחנו משחקים וכמות המצבים, היינו שווים יותר נקודות. בסופו של דבר, יכולת ומצבים לא מביאים נקודות. אם אנחנו רוצים לייצר משהו בעונה הזאת, אנחנו צריכים להביא תוצאות וזה משחק טוב בשבילנו לעשות זאת מול הפועל חיפה שהיא קבוצה מצוינת בבית שלה".

עומר פרץ (שחר גרוס)עומר פרץ (שחר גרוס)

הרכב משוער: עומר כץ, עידן כהן (נועם כהן), אוראל דגני, איתי רוטמן, שחר רוזן, תומר אלטמן, נדב נידם, ג'יימס אדניי (רועי דוד), יונתן כהן, קליי ושביט מזל (מרק קוסטה)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */