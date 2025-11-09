יונתן כהן יערוך הופעת בכורה בהרכב הפועל פ"ת

לאחר רצף של חמישה משחקי ליגה ללא ניצחון, אך עם לא מעט מחמאות על היכולת, הפועל פתח תקווה תנסה הערב (ראשון, 20:00) לצאת לפגרה עם שלוש נקודות במשחק החוץ מול הפועל חיפה, במטרה לברוח מהאזור המסוכן ולהתקדם קדימה בטבלה.

המאמן עומר פרץ לא ייהנה מסגל מלא: דרור ניר וג'וסלין טאבי פצועים, כאשר אליהם מצטרף צ'פיוקה סונגה, שהמריא כזכור למולדתו עקב מקרה מצער במשפחה. יונתן כהן, שנכנס כמחליף בשני המשחקים האחרונים, יפתח לראשונה בהרכב.

מלבד ההתלבטויות הקבועות בין עידן כהן לנועם כהן ובין רועי דוד לג'יימס אדניי, מי שנמצא בתמונת ההרכב הוא החלוץ מארק קוסטה, שאחד מבין ההונגרי או שביט מזל יפתחו בחוד. קליי, יחזור לעמדתו הטבעית כשחקן כנף שמאל ובמועדון מקווים שזה מה שיסייע לו לחזור לכושר.

מארק קוסטה. צפוי לערוך בכורה ב-11 (אורן בן חקון)

"אנחנו דרוכים מאוד, אנחנו רואים את המצב בטבלה שהכול צפוף וזאת הזדמנות טובה לפני הפגרה לנסוע לשם ולהביא שלוש נקודות. אנחנו מגיעים כדי לנצח את המשחק ולקחת עוד פער מהקבוצות שמאחורינו ולהידבק קצת לדבוקת הצמרת", אמר פרץ לקראת המשחק.

"ההרגשה שהגיע לנו לנצח מול סכנין? זו הרגשה שמלווה אותנו כבר כמה משחקים. כמו שאמרתי לשחקנים וגם אחרי המשחק, מבחינת הצורה שאנחנו משחקים וכמות המצבים, היינו שווים יותר נקודות. בסופו של דבר, יכולת ומצבים לא מביאים נקודות. אם אנחנו רוצים לייצר משהו בעונה הזאת, אנחנו צריכים להביא תוצאות וזה משחק טוב בשבילנו לעשות זאת מול הפועל חיפה שהיא קבוצה מצוינת בבית שלה".

עומר פרץ (שחר גרוס)

הרכב משוער: עומר כץ, עידן כהן (נועם כהן), אוראל דגני, איתי רוטמן, שחר רוזן, תומר אלטמן, נדב נידם, ג'יימס אדניי (רועי דוד), יונתן כהן, קליי ושביט מזל (מרק קוסטה)