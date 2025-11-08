יום שבת, 08.11.2025 שעה 22:48
ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
265-2011ארסנל1
198-2010מנצ'סטר סיטי2
1910-1411סנדרלנד3
1810-1911טוטנהאם4
1814-1810ליברפול5
1814-1710בורנמות'6
1818-1911מנצ'סטר יונייטד7
1711-1810צ'לסי8
169-1410קריסטל פאלאס9
1515-1710ברייטון10
1513-1211אברטון11
1510-910אסטון וילה12
1316-1410ברנטפורד13
1211-1010ניוקאסל14
1116-1211פולהאם15
1117-910לידס16
1022-1411ברנלי17
1023-1311ווסטהאם18
619-710נוטינגהאם פורסט19
222-710וולבס20

אחרי עשרה ניצחונות: ארסנל נעצרה עם 2:2

התותחנים אמנם הצליחו לחזור מפיגור, אך ספגו בתוספת הזמן בתיקו מול סנדרלנד. אברטון התקרבה לחלק העליון בטבלה עם 0:2 על פולהאם, 2:3 לווסטהאם

|
דקלאן רייס מאוכזב (IMAGO)
דקלאן רייס מאוכזב (IMAGO)

מנת הפתיחה של המחזור העשירי בפרמייר ליג סיפק לנו דרמה אדירה בסיומה, עם ה-2:2 בין טוטנהאם למנצ’סטר יונייטד, והמשיכה עם שאר משחקי המחזור כשבמוקד, ארסנל נעצרה בתוצאה זהה מול סנדרלנד. בנוסף, אברטון ניצחה 0:2 את פולהאם ו-ווסטהאם גברה 2:3 על ברנלי.

סנדרלנד – ארסנל 2:2

אחרי עשרה ניצחונות בכל המסגרות, התותחנים נעצרו מול העולה החדשה, שרושמת עד כה עונה אדירה ונמצאת במקום השלישי. דניאל בלארד הפתיע את האורחת עם שער במחצית הראשונה, אבל בוקאיו סאקה ולאנדרו טרוסאר הצליחו להפוך. כשהם כבר ראו את שלוש הנקודות בכיס, בלארד התערב בשנית, מצא את בריאן ברובי והאחרון דאג לחלוקת נקודות בדקה ה-94.

אברטון – פולהאם 0:2

הטופיז התקרבו לחלק העליון של הטבלה אחרי שלוש נקודות מול הקוטג’רס, במשחק שבו נפסלו למארחת לא פחות משלושה שערים (!). הגול הראשון שאושר הגיע עמוק בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה, כשאידריסה גאנה גאי מצא את הרשת, בעוד שמייקל קין הכפיל בדקה ה-81 וקבע את התוצאה הסופית.

שחקני אברטון עם ניצחון נוסף (IMAGO)שחקני אברטון עם ניצחון נוסף (IMAGO)

ווסטהאם – ברנלי 2:3

לראשונה העונה, הפטישים הצליחו להשיג שני ניצחונות רצופים, כשבצמד המפגשים הצליחו לכבוש שלושה שערים. זיאן פלמינג העלה את האורחת ליתרון, אבל רגע לפני הירידה להפסקה, כשקאלום ווילסון השווה. כשהיה נראה שהמשחק הולך אל עבר חלוקת נקודות, תומאס סוצ’ק קבע מהפך, וקייל ווקר פיטרס הצטרף לחגיגה. ג’וש קולן צימק בדקה ה-97, אך זה היה מעט מדי, מאוחר מדי.

שחקני ווסטהאם חוגגים. מתחילים להתחבר (IMAGO)שחקני ווסטהאם חוגגים. מתחילים להתחבר (IMAGO)
