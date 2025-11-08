אחרי עשרה ניצחונות: ארסנל נעצרה עם 2:2

מנת הפתיחה של המחזור העשירי בפרמייר ליג סיפק לנו דרמה אדירה בסיומה, עם ה-2:2 בין טוטנהאם למנצ’סטר יונייטד, והמשיכה עם שאר משחקי המחזור כשבמוקד, ארסנל נעצרה בתוצאה זהה מול סנדרלנד. בנוסף, אברטון ניצחה 0:2 את פולהאם ו-ווסטהאם גברה 2:3 על ברנלי.

סנדרלנד – ארסנל 2:2

אחרי עשרה ניצחונות בכל המסגרות, התותחנים נעצרו מול העולה החדשה, שרושמת עד כה עונה אדירה ונמצאת במקום השלישי. דניאל בלארד הפתיע את האורחת עם שער במחצית הראשונה, אבל בוקאיו סאקה ולאנדרו טרוסאר הצליחו להפוך. כשהם כבר ראו את שלוש הנקודות בכיס, בלארד התערב בשנית, מצא את בריאן ברובי והאחרון דאג לחלוקת נקודות בדקה ה-94.

אברטון – פולהאם 0:2

הטופיז התקרבו לחלק העליון של הטבלה אחרי שלוש נקודות מול הקוטג’רס, במשחק שבו נפסלו למארחת לא פחות משלושה שערים (!). הגול הראשון שאושר הגיע עמוק בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה, כשאידריסה גאנה גאי מצא את הרשת, בעוד שמייקל קין הכפיל בדקה ה-81 וקבע את התוצאה הסופית.

שחקני אברטון עם ניצחון נוסף (IMAGO)

ווסטהאם – ברנלי 2:3

לראשונה העונה, הפטישים הצליחו להשיג שני ניצחונות רצופים, כשבצמד המפגשים הצליחו לכבוש שלושה שערים. זיאן פלמינג העלה את האורחת ליתרון, אבל רגע לפני הירידה להפסקה, כשקאלום ווילסון השווה. כשהיה נראה שהמשחק הולך אל עבר חלוקת נקודות, תומאס סוצ’ק קבע מהפך, וקייל ווקר פיטרס הצטרף לחגיגה. ג’וש קולן צימק בדקה ה-97, אך זה היה מעט מדי, מאוחר מדי.