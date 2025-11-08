יום שבת, 08.11.2025 שעה 22:13
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1820-2010מכבי נתניה3
1711-179בית"ר ירושלים4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1114-1210עירוני ק"ש9
1112-109הפועל חיפה10
1016-149הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

קטטה אלימה בין אוהדי מכבי חיפה לעובדי מסעדה

הצרות לא מסתיימות: לאחר איבוד הנקודות והבלגן ביציעים, סכנין טענה כי לאחר המשחק כ-40 אוהדים ירוקים הובילו לפציעות ללקוחות במסעדה. צפו בסרטון

|
הנזק במסעדה (פרטי)
הנזק במסעדה (פרטי)

אם הצרות המקצועיות של מכבי חיפה לא הספיקו לה לאחר ששוב ספגה בדקה ה-90 וסיימה בתיקו, נראה כי הירוקים צריכים להתמודד גם עם צרות מחוץ למגרש.

לאחר המשחק מול בני סכנין, קטטה אלימה פרצה במסעת “אמיגוס” בעיר סכנין הנמצאת בסמוך לאצטדיון דוחא, צפונית אליו.

על פי הטענות של בני סכנין, כ-40 אוהדים של מכבי חיפה הגיעו למסעדה והתקוטטו עם העובדים שהיו במסעדה. הם הוסיפו כי יש עצורים בעקבות המקרה, כשלקוחות, ביניהם גם נשים, נפצעו במסעדה.

הקטטה מחוץ למסעדה בסכנין (דוברות סכנין)

גורם בכיר במשטרה מסר: “אוהדי מכבי חיפה החלו בתקיפה, מה שהוביל לקטטה ולהרס במסעדה . ישנם שני פצועים קל עד בינוני”.

בדוברות משטרת ישראל עדכנו כי ישנם שישה עצורים בעקבות הפרות הסדר מצד שני מחנות האוהדים. הם הוסיפו כי במהלך המשחק הורחקו אוהדים מהמגרשים למשך 60 ימים ונקנסו ב-6,000 שקלים לאחר שנתפסו עם אמצעים פירוטכניים. במשטרה הוסיפו כי בניגוד לשמועה, אין דקור בקטטה.

