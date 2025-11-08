קטטה אלימה בין אוהדי מכבי חיפה לעובדי מסעדה

אם הצרות המקצועיות של מכבי חיפה לא הספיקו לה לאחר ששוב ספגה בדקה ה-90 וסיימה בתיקו, נראה כי הירוקים צריכים להתמודד גם עם צרות מחוץ למגרש.

לאחר המשחק מול בני סכנין, קטטה אלימה פרצה במסעת “אמיגוס” בעיר סכנין הנמצאת בסמוך לאצטדיון דוחא, צפונית אליו.

על פי הטענות של בני סכנין, כ-40 אוהדים של מכבי חיפה הגיעו למסעדה והתקוטטו עם העובדים שהיו במסעדה. הם הוסיפו כי יש עצורים בעקבות המקרה, כשלקוחות, ביניהם גם נשים, נפצעו במסעדה.

הקטטה מחוץ למסעדה בסכנין (דוברות סכנין)

גורם בכיר במשטרה מסר: “אוהדי מכבי חיפה החלו בתקיפה, מה שהוביל לקטטה ולהרס במסעדה . ישנם שני פצועים קל עד בינוני”.

בדוברות משטרת ישראל עדכנו כי ישנם שישה עצורים בעקבות הפרות הסדר מצד שני מחנות האוהדים. הם הוסיפו כי במהלך המשחק הורחקו אוהדים מהמגרשים למשך 60 ימים ונקנסו ב-6,000 שקלים לאחר שנתפסו עם אמצעים פירוטכניים. במשטרה הוסיפו כי בניגוד לשמועה, אין דקור בקטטה.