מי שחשב שהביקור של מכבי חיפה בדוחא יהיה טיול קל של שבת אחר הצהריים התבדה ובגדול. מחצית ראשונה אומללה של הירוקים הביאה את בני סכנין למצב בו היא יורדת להפסקה ב-0:1. הקבוצה של ברק בכר הייתה חיוורת. השחקנים לדעתי כלל לא הבינו מה המאמן ביקש מהם ושום דבר לא בא לידי ביטוי, זאת בהמשך ישיר למה שקורה למכבי חיפה מתחילת העונה – חוסר איכות התקפית, מגנים שלא תוקפים, דולב חזיזה שעושה הצגות, למרות שהיום נפגע בסופו של דבר בצורה רצינית, ושיטה שאין לה לא רגליים ולא ידיים.

אני לא ראיתי פעם אחת את אחד משחקני הכנף, לא את קנג’י גורה ולא את חזיזה, מנסה ליצור יתרון מספרי על הגנת סכנין. הם איבדו כדורים בגדול, הניעו את הכדור בכבדות, ואצל סכנין ההפך הוא הנכון. בכל פעם שהכדור היה ברגליים של שחקניו של שרון מימר הם שיחקו בצורה מושכלת, רגועה, שקטה והניעו את הכדור בצורה יפה, זאת למרות חיסרון גדול של מספר שחקנים בקבוצה. בכר שוב נאלץ לעשות חילוף כפול לפני המחצית כשהכניס אל המגרש את מיכאל אוחנה וסילבה קאני, כשמי שיצאו הם חזיזה, שנפצע, אך בלי קשר היה חלש מאוד, ואיתן אזולאי קשה לבוא לידי ביטוי כ-10 למרות שהוא משתדל מאוד. אוחנה לעומתו יותר התקפי ויצירתי.

בדקות הספורות לפני הירידה למחצית, ניכר היה שמשהו עומד להשתנות. אולי זה היה בעקבות כך שסכנין ירדה להגנה ורצתה לסיים ביתרון את המחצית הראשונה או בגלל שהחילופים עשו את שלהם ומכבי חיפה התחילה לשחק יותר טוב בדקות הספורות שנותרו עד למחצית. ואכן, בפתיחת המחצית השנייה, אלופת הפנדלים של המדינה השכילה לקבל שני פנדלים תוך מספר דקות והפכה את הקערה על פיה. מתברר שמכבי חיפה לא מסוגלת להבקיע שער במהלך קבוצתי מסודר, מה שסכנין עשתה היום עם שני שערים נהדרים.

שחקני מכבי חיפה מתוסכלים (עמרי שטיין)

הקבוצה מהכרמל קיבלה העונה המון פנדלים, ולכך ניתן להוסיף מצב נייח נוסף, הקרן שעבדולאי סק הבקיע, שזו הייתה מעידה קשה מאוד של שוער סכנין, אבו ניל, שלא יצא לכדור פשוט והשאיר את הבלם לנגוח ממטר. למרות כל זה, הקבוצה של מימר המשיכה בכדורגל שלה. כל אחד במגרש ידע שמכבי חיפה קבוצה בלי אופי, עם רמה המנטלית בגובה של מתחת לים המלח, הלוזרים של הליגה, שלא מסוגלים להחזיק תוצאה כשהם מובילים וזה כבר הוכח מספר פעמים העונה והפך לבדיחה של הכדורגל הישראלי. ואכן, פיטר אגבה דחף בצורה טיפשית את דראמה, שהיה מצוין מאז שעלה מהספסל, וה-VAR קבע פנדל לסכנין.

במחצית הראשונה השופט שרק לפנדל לטובת סכנין, אבל ה-VAR פסל אותו, אבל הנה, לא רק מכבי חיפה מקבלת פנדלים, אלא גם נגדה שורקים לפנדלים והמשחק הסתיים ב-3:3, למרות שהייתה שליטה מוחלטת של חיפה בכל המחצית השנייה. השחקנים הניעו את הכדור וניסו לשחק כדורגל, כפי שאנחנו רגילים לראות בדרך כלל ממכבי חיפה, אבל לא הצליחו להגיע למצבים, כי קשה להם היום, עם חוסר האיכות שיש לירוקים, להגיע למצבים ולהבקיע, זאת למרות שאוחנה עשה מבצע אישי בו כמעט כבש.

מיכאל אוחנה ובסיל ח'ורי (עמרי שטיין)

כולנו מכירים את היכולות שיש לאוחנה: אחד על אחד, בעיטה לשער, מסירות מפתח, אבל יש לו גם כדורגל פראי. הוא קיבל שני צהובים והורחק בצדק. אוחנה צריך להרגיע את עצמו ולחפש להתעסק במה שהוא טוב. הוא פחות טוב בחלק ההגנתי וחיפה מוצאת אותו הרבה פעמים בעמדות שהוא לא צריך להיות בהן בכלל, כשהוא יורד יותר דמי אחורה. אוחנה טוב בשליש האחרון של המגרש. הוא צריך לקבל שם את הכדורים ולעשות את מה שהוא יודע, והוא יודע.

מכבי חיפה קבוצה בינונית לחלוטין. במצב שלה היום, עם פלורס, בכר או פפ גווארדיולה, זה לא יעזור לה, רק אלא אם יגיע שינוי אמיתי בסגל בינואר. כרגע הירוקים מתבססים על מכות נייחות. יש לקבוצה הרבה מזל שהיא מקבלת המון פנדלים. היה פעם כדורגלן שאמר: “עדיף סנטימטר של מזל מאשר קילומטר של שכל”, במצב של היום, לחיפה יש מזל גדול, אבל שכל לא. וכשאני מדבר על שכל, אני מדבר על מצב מנטלי. בדקות האחרונות הקבוצה לא עומדת נכון, לא שומרת נכון, לא מאורגנת מבחינה הגנתית ולכן היא גם סופגת את הגולים. המרחקים בין ירוק לירוק מאוד גדולים ולכן דראמה עשה מה שהוא רצה, במיוחד על הצד של קני סייף.

ברק בכר. ללא חיזוק רציני בינואר, גם פפ לא יעזור (עמרי שטיין)

סייף לא קיבל את העזרה מסוף פודגוראנו, ששפת הגוף שלו מדברת בעד עצמה. הוא נראה אפאתי, כאילו לא אכפת לו מהקבוצה. סוף צריך להבין שהוא לא הכוכב הגדול שבא להציל את מכבי חיפה. אם הוא לא רוצה לשחק, שיבוא ויגיד לבכר: ‘אני לא רוצה לשחק, אני רוצה להשתחרר בינואר’, אבל לשחק בצורה כזו, זה פוגע בקבוצה ובגדול, ובכר צריך לראות את זה. אחרת, למה יש מאמן על הקווים וצוות מקצועי לידו?

טענתי מהיום שבכר הגיע לקבוצה שההגעה שלו לא תעזור כי הסגל שיש לרשותו כיום לא מתאים למועדון המפואר הזה. שחקנים ברמה בינונית לא יכולים להביא תועלת לאימפריה הירוקה, שמאבדת לאט לאט מהפאר שלה. ולכן, במועדון צריכים לפעול חזק מאוד בינואר על מנת לא להסתבך בפלייאוף התחתון, כי מכבי חיפה בדרך לשם, ושלא יגידו לכם אחרת. כשהקבוצה לא מסוגלת לנצח את עירוני טבריה, הפועל ירושלים ובני סכנין, שהן לא מאריות הליגה, זה אומר הכל ומעיד לאן המועדון הזה הולך. אם במכבי חיפה רוצים למנוע את המשך ההתדרדרות, בינואר הם יצטרכו להביא שחקנים יצירתיים בחלק הקדמי, שמסוגלים להכריע משחקים ולהחזיר את ההרתעה ההתקפית לקבוצה.