יום שבת, 08.11.2025 שעה 22:14
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1820-2010מכבי נתניה3
1711-179בית"ר ירושלים4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1114-1210עירוני ק"ש9
1112-109הפועל חיפה10
1016-149הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

חסרת ביטחון: הפגרה באה להפועל בדיוק בזמן

הבעיות בהתקפה, השילוב בין לואיזו לטוריאל, סילבה, נקודת האור, ההכנות לערעור על העונש מהדרבי ומה צריך לשפר בפגרה? האזינו לפודקאסט הפועל ת"א

|
שיקו מתוסכל (אורן בן חקון)
שיקו מתוסכל (אורן בן חקון)

אחרי שניצחה 0:2 את עירוני טבריה במחזור הקודם, הפועל תל אביב הגיעה היום (שבת) למשחק נוח על הנייר נגד הפועל ירושלים, שעדיין לא ניצחה העונה ורשמה עוד משחק מאכזב. החבורה של אליניב ברדה לא הצליחה להגיע ליותר מדי מצבי הבקעה וסיימה ב-0:0 בטדי, שמרחיק אותה עוד קצת מהצמרת הגבוהה. 

איציק כלפי ועמית לוינטל עם פרק נוסף בפודקאטסט הפועל תל אביב בערוץ הפודקאסטים של ONE מסכמים את התיקו המאכזב. מדוע הפועל תל אביב לא מצליחה להתרומם? מה הבעיות בחלק ההתקפי ולמה לא מצליחים לייצר מספיק מצבים? בחינת השילוב בין לואיזו לטוריאל, הפתרונות של אליניב ברדה ומה על הקבוצה לשפר בפגרה? 

עוד בפרק: נקודת האור מהמשחק, האם שאנדה סילבה צריך להמשיך לקבל קרדיט בהרכב והכנות המועדון לדיון הערעור בבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל בעניין העונש הקשה בעקבות אירועי הדרבי. האזנה נעימה

הוספת תגובה



טוען תגובות...
