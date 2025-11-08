חסרת ביטחון: הפגרה באה להפועל בדיוק בזמן

אחרי שניצחה 0:2 את עירוני טבריה במחזור הקודם, הפועל תל אביב הגיעה היום (שבת) למשחק נוח על הנייר נגד הפועל ירושלים, שעדיין לא ניצחה העונה ורשמה עוד משחק מאכזב. החבורה של אליניב ברדה לא הצליחה להגיע ליותר מדי מצבי הבקעה וסיימה ב-0:0 בטדי, שמרחיק אותה עוד קצת מהצמרת הגבוהה.

איציק כלפי ועמית לוינטל עם פרק נוסף בפודקאטסט הפועל תל אביב בערוץ הפודקאסטים של ONE מסכמים את התיקו המאכזב. מדוע הפועל תל אביב לא מצליחה להתרומם? מה הבעיות בחלק ההתקפי ולמה לא מצליחים לייצר מספיק מצבים? בחינת השילוב בין לואיזו לטוריאל, הפתרונות של אליניב ברדה ומה על הקבוצה לשפר בפגרה?

עוד בפרק: נקודת האור מהמשחק, האם שאנדה סילבה צריך להמשיך לקבל קרדיט בהרכב והכנות המועדון לדיון הערעור בבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל בעניין העונש הקשה בעקבות אירועי הדרבי. האזנה נעימה