מילאן איבדה יתרון כפול ב-2:2 מול פארמה

לאחר שפיזה גברה אתמול 0:1 על קרמונזה, הערב (שבת) המשיך המחזור ה-11 בליגה האיטלקית. מי שפתחו את משחקי היום הן קומו של ססק פברגאס שאירחה את קליארי להתמודדות שהסתיימה ב-0:0. במקביל, לצ’ה ו-ורונה נפרדו אף הם בתיקו חסר שערים. בהמשך, יובנטוס וטורינו נפרדו בתוצאה זהה, ומילאן ופארמה נפרדו ב-2:2 מטורף שכלל החמצות רבות.

פארמה – מילאן 2:2

תיקו תיקו שיוויון: פארמה ומילאן מתחלקות

המשחק שכיפר על כל ארבעת המשחקים שקדמו לו במחזור, עם ארבעה שערים, קאמבק ושלל החמצות אצל שני הצדדים. הרוסונרי כבר ראו את שלוש הנקודות בכיסם עם שער של אלכסיס סלמאקרס, שבהמשך סחט פנדל אותו רפאל ליאאו כבש, אבל רגע לפני המחצית, אדריאן ברנאבה סובב כדור אדיר לרשת של מייק מניאן.

החזרה מההפסקה הייתה של הצלבנים, שדחפו לשוויון והצליחו למצוא אותו בסופו של דבר עם גול של אנריקו דל פראטו, במה שהעיר את האורחת, שתקפה גלים גלים וסיפקה החמצות אדירות מרגלי כריסטיאן פוליסיק וסלמאקרס, שכבר עבר את השוער, אבל התמהמה ופספס את המסגרת. מסימיליאנו ואלגרי פספסו הזדמנות לעלות לפחות זמנית לפסגה.

יובנטוס – טורינו 0:0

העיר חצויה: שוויון סוער בין יובה וטורינו

הדרבי של העיר טורינו הבטיח רבות, אך בפועל קיים מעט, למרות התקפות מרובות מצד הביאנקונרי, שניסו להכניע פעם אחר פעם את אלברטו פליארי, אך נתקלו בחומה בצורה בין הקורות של השוורים מצד השוער המחליף של הקבוצה.

קומו – קליארי 0:0

לא מאופסת: קומו לא מצליחה לנצח את קליארי

ססק פברגאס וחניכיו רשמו תיקו מאופס בפעם השלישית מתוך ארבעת המשחקים האחרונים שלהם. דווקא האורחת כבשה שער בדקה ה-21, אך הוא נפסל. בעקבות תוצאת ההתמודדות, קומו דורכת במקום ולא מצליחה להיצמד לצמרת הגבוהה,בעוד הקבוצה מסרדיניה שומרת על מרחק סביר מהתחתית.

לצ’ה – ורונה 0:0

מצד לצד: לצ'ה וורונה נפרדות בתיקו קצבי

קרב תחתית בין שתי קבוצות שנמצאות במומנטום שלילי והיו נואשות לאוויר ניצחון. המשחק היה שקול עם יתרון קל ביצירת מצבים למארחת, שלא הצליחה להביא את יתרונה לכדי כיבוש, וכתוצאה מכך לא הצליחה ליצור רצף ניצחונות. מנגד, לאחר שני הפסדים רצופים, ורונה עצרה במעט את כדור השלג, אך היא עדיין ממוקמת מתחת לקו האדום ושקועה עמוק במאבקי התחתית.