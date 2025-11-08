יום שבת, 08.11.2025 שעה 16:11
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2513-2811ברצלונה2
2310-2211ויאריאל3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1813-1511אספניול6
1713-1211חטאפה7
1510-1111אלאבס8
1514-1312אלצ'ה9
1414-1211ראיו וייקאנו10
1413-1111אתלטיק בילבאו11
1314-1311סלטה ויגו12
1319-1711סביליה13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1112-911אוססונה15
920-1511לבאנטה16
918-1111מיורקה17
920-1011ולנסיה18
819-711אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

"אגו? יש לנו הרבה שחקנים טובים עם אופי חזק"

אלונסו לקראת משחקה של ריאל מדריד מול ראיו אותה לא ניצחה בחוץ מאז 2022: "יש אפשרות שרודריגו ישחק בצד ימין, אין לי תלונות על הגישה של השחקנים"

|
צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

מאמן ריאל מדריד, צ’אבי אלונסו, דיבר במסיבת העיתונאים לקראת המשחק של קבוצתו מחר (ראשון, 17:15) מול ראיו וייקאנו באצטדיון וייקאס. המאמן הספרדי התייחס לשורה ארוכה של נושאים, מהאווירה בחדר ההלבשה, דרך תפקוד השחקנים והמצב הפיזי שלהם, ועד ההפסד באנפילד וההכנה למשחק החוץ הקשוח שמצפה לקבוצתו באצטדיון בו לא ניצחה מאז 2022.

אלונסו התייחס קודם כל למצב הקבוצה ולרוח החדשה סביב המועדון: "פתחנו פרויקט חדש, עם הרבה התלהבות, וזה מה שנותן לי אנרגיה. אגו? יש לנו הרבה שחקנים טובים עם אופי חזק". בהמשך דיבר גם על מאמן היריבה, איניגו פרס: "אני צופה בקבוצות שלו. הוא ירש את התפקיד מאיראולה, והקבוצה שלו מאוד מאורגנת ובעלת סגנון ברור. אני אוהב את האישיות שלו".

על ראיו וייקאנו עצמה אמר: "זו קבוצה מצוינת עם מאמן מצוין. הם שומרים על יציבות ומבצעים את סגנון המשחק שלהם בצורה מושלמת. נצטרך להיות מאוד בוגרים, לא יהיו רגעים קלים במשחק". לגבי רודריגו, ציין אלונסו: "יש אפשרות שהוא ישחק בצד ימין, הוא עשה את זה לא מעט בעבר".

רודריגו (IMAGO)רודריגו (IMAGO)

בהתייחסות להפסד האחרון באנפילד אמר המאמן: "המשחק נותח ודובר עליו. אנחנו מוכנים עכשיו, והמחשבות שלנו כבר על המשחק בווייקאס". בהמשך הסביר כי אין לו טענות כלפי השחקנים: "אנחנו רוצים להיות עקביים ומוכנים לכל משחק. לא כל משחק זהה לאחר, ואין לי תלונות על הגישה של השחקנים".

אלונסו התייחס גם לפדריקו ואלוורדה, ששיחק לאחרונה כמגן: "בשל הנסיבות הוא שיחק כמגן תוקף ועשה את זה מצוין. הוא תמיד מוכן לעזור, וזוהי אפשרות שאנחנו שוקלים שוב". כשנשאל על הסגנון והביקורת בעקבות כמות הניסיונות שספגו באנפילד, השיב: "צריך לשים את זה בפרספקטיבה. היו לנו משחקים מסוגים שונים, אין סיבה להסיק מסקנות נחרצות ממשחק אחד".

פדריקו ואלוורדה (IMAGO)פדריקו ואלוורדה (IMAGO)

על מצבו של טרנט אלכסנדר ארנולד אמר בקצרה: "הוא מוכן. תדעו בהמשך אם הוא ישחק". בהמשך התייחס גם לפן המנטלי: "כל משחק הוא החשוב ביותר. אנחנו נכנסים לכל משחק עם אותה מנטליות. עכשיו המטרה היא ראיו וייקאנו, ובליגה אנחנו רוצים לשמור על הקצב שהגענו אליו".

לסיום, התייחס לביקור הצפוי במגרשה הביתי של ראיו: "זו אחת מההתמודדויות הקשות בליגה, גם בגלל הכושר הטוב של ראיו וגם כי תמיד קשה לשחק שם. אנחנו ערוכים למשחק אינטנסיבי וקצבי".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */