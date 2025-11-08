מאמן ריאל מדריד, צ’אבי אלונסו, דיבר במסיבת העיתונאים לקראת המשחק של קבוצתו מחר (ראשון, 17:15) מול ראיו וייקאנו באצטדיון וייקאס. המאמן הספרדי התייחס לשורה ארוכה של נושאים, מהאווירה בחדר ההלבשה, דרך תפקוד השחקנים והמצב הפיזי שלהם, ועד ההפסד באנפילד וההכנה למשחק החוץ הקשוח שמצפה לקבוצתו באצטדיון בו לא ניצחה מאז 2022.

אלונסו התייחס קודם כל למצב הקבוצה ולרוח החדשה סביב המועדון: "פתחנו פרויקט חדש, עם הרבה התלהבות, וזה מה שנותן לי אנרגיה. אגו? יש לנו הרבה שחקנים טובים עם אופי חזק". בהמשך דיבר גם על מאמן היריבה, איניגו פרס: "אני צופה בקבוצות שלו. הוא ירש את התפקיד מאיראולה, והקבוצה שלו מאוד מאורגנת ובעלת סגנון ברור. אני אוהב את האישיות שלו".

על ראיו וייקאנו עצמה אמר: "זו קבוצה מצוינת עם מאמן מצוין. הם שומרים על יציבות ומבצעים את סגנון המשחק שלהם בצורה מושלמת. נצטרך להיות מאוד בוגרים, לא יהיו רגעים קלים במשחק". לגבי רודריגו, ציין אלונסו: "יש אפשרות שהוא ישחק בצד ימין, הוא עשה את זה לא מעט בעבר".

רודריגו (IMAGO)

בהתייחסות להפסד האחרון באנפילד אמר המאמן: "המשחק נותח ודובר עליו. אנחנו מוכנים עכשיו, והמחשבות שלנו כבר על המשחק בווייקאס". בהמשך הסביר כי אין לו טענות כלפי השחקנים: "אנחנו רוצים להיות עקביים ומוכנים לכל משחק. לא כל משחק זהה לאחר, ואין לי תלונות על הגישה של השחקנים".

אלונסו התייחס גם לפדריקו ואלוורדה, ששיחק לאחרונה כמגן: "בשל הנסיבות הוא שיחק כמגן תוקף ועשה את זה מצוין. הוא תמיד מוכן לעזור, וזוהי אפשרות שאנחנו שוקלים שוב". כשנשאל על הסגנון והביקורת בעקבות כמות הניסיונות שספגו באנפילד, השיב: "צריך לשים את זה בפרספקטיבה. היו לנו משחקים מסוגים שונים, אין סיבה להסיק מסקנות נחרצות ממשחק אחד".

פדריקו ואלוורדה (IMAGO)

על מצבו של טרנט אלכסנדר ארנולד אמר בקצרה: "הוא מוכן. תדעו בהמשך אם הוא ישחק". בהמשך התייחס גם לפן המנטלי: "כל משחק הוא החשוב ביותר. אנחנו נכנסים לכל משחק עם אותה מנטליות. עכשיו המטרה היא ראיו וייקאנו, ובליגה אנחנו רוצים לשמור על הקצב שהגענו אליו".

לסיום, התייחס לביקור הצפוי במגרשה הביתי של ראיו: "זו אחת מההתמודדויות הקשות בליגה, גם בגלל הכושר הטוב של ראיו וגם כי תמיד קשה לשחק שם. אנחנו ערוכים למשחק אינטנסיבי וקצבי".