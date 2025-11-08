"השראה לכולנו": קלופ ופרגוסון בירכו את פפ

פפ גווארדיולה יעמוד ביום ראשון מול אחד הציונים המרשימים בקריירה האגדית שלו, המשחק ה-1,000 כמאמן. מאמן מנצ’סטר סיטי יגיע לאבן הדרך הזו במשחק הענק מול ליברפול (18:30), ואירופה כולה כבר מצדיעה לאחד המוחות הגדולים בתולדות הכדורגל המודרני. בין המברכים הבולטים: סר אלכס פרגוסון, מיקל ארטטה וגם יורגן קלופ, יריבו הגדול בשנים האחרונות, ששלח מסר חם במיוחד.

פרגוסון, מי שניהל למעלה מ-2,000 משחקים בקריירה, אמר: “פפ, אני נרגש לקבל אותך למועדון היוקרתי של ה-1,000. האהבה והתשוקה שלך למשחק תמיד ניכרות, ואתה צריך להיות גאה מאוד בהשפעה הבלתי ניתנת למחיקה שהשארת על הכדורגל העולמי. להגיע ל-1,000 משחקים ולשמור על רמה גבוהה כזו לאורך זמן, זה הישג שאי אפשר להמעיט בערכו. להמשיך ולזכות באליפויות, בגביעים ובתארים בשלוש מהליגות התחרותיות באירופה, זו תופעה נדירה”.

גם מאמן ארסנל, מיקל ארטטה, עוזרו לשעבר של גווארדיולה, הצטרף לברכות: “זה הישג בלתי נתפס, הישג שייכנס להיסטוריה של הגדולים באמת. אם יום אחד אצליח לעשות אפילו חלק ממה שפפ עשה בקריירה, אהיה מאושר וגאה. הוא האדם הכי חשוב בקריירת הכדורגל שלי, ואני גאה בו מאוד ובמה שהשיג”.

פפ גווארדיולה ומיקל ארטטה (רויטרס)

ואז הגיע תורו של יורגן קלופ, מי שהתמודד מול גווארדיולה בעשרות משחקים באירופה ובליגה האנגלית, לשלוח את ברכתו בדרך ההומוריסטית והמרגשת שלו: “פפ, חבר שלי, ברוך הבא למועדון ה-1,000. אני לא מאמין שאתה נראה כל כך צעיר וכבר הגעת להישג הזה. אני הגעתי לזה לפני 81 משחקים, אבל כנראה שזו הפעם היחידה שסיימתי לפניך. אמרתי את זה מיליון פעמים, אבל היה תענוג וכבוד להתמודד מולך בקריירה”.

“המשחקים מולך היו הכי קשים, אבל גם אלו שנהניתי מהם הכי הרבה. אתה השראה לכולנו, אין שנייה להבנה שלך של המשחק, התשוקה שאתה מראה בכל יום היא יוצאת מן הכלל, אז עוד מועדון יוקרתי שאתה חבר בו וקדימה ל-1,000 הבאים. נדבר בקרוב, אולי תחגוג עם כוס יין אדום”, הוסיף קלופ.

"סוף סוף הגעתי לפניך" קלופ בירך את פפ

כך או כך, המשחק ביום ראשון יהיה הרבה יותר מסתם מפגש צמרת נוסף, זו תהיה חגיגה של קריירה יוצאת דופן. גווארדיולה, שזכה באליפויות בספרד, גרמניה ואנגליה, ובשני גביעי אירופה, ממשיך לכתוב את ההיסטוריה האישית שלו ולהגדיר מחדש מהי הצלחה מתמשכת בכדורגל המודרני.